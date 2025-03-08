Польша планирует обязать всех мужчин проходить военную подготовку и хочет обзавестись ядерным оружием

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в стране ведется работа с тем, чтобы сделать военную подготовку обязательной для всех мужчин. Об этом он объявил в польском парламенте, наряду с серией других мер, призванных обезопасить страну в условиях нарастающей угрозы со стороны России.

«До конца этого года мы постараемся подготовить модель, предусматривающую военную подготовку каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны, а сформированный резерв будет адекватен потенциальным угрозам», — сказал Туск, выступая в Сейме.

Дональд Туск отметил, что украинская армия сейчас насчитывает 800 тысяч солдат, а российская — около 1,3 миллиона. Польская армия, включая резервистов, должна увеличиться до 500 тысяч человек с нынешних примерно 200 тысяч, добавил он.

«Если мы всё организуем грамотно, а я постоянно консультируюсь с министром обороны, нам придётся использовать несколько вариантов действий. Это означает задействование резервистов, а также проведение интенсивной подготовки, чтобы те, кто не пойдут в армию, стали полноценными и компетентными солдатами во время конфликта», — сказал премьер-министр.

Туск отметил, что женщины также могут проходить военную подготовку, но «война все еще в большей степени остается уделом мужчин».

Премьер-министр заявил, что его правительство также внимательно изучает предложение Франции распространить на всю Европу ее ядерный зонтик.

«Я хотел бы знать, прежде всего, в деталях, что это означает с точки зрения власти над этим оружием», — сказал он.

Туск отметил, что Украина подверглась нападению после того, как отказалась от своего ядерного арсенала, и добавил, что Варшава хотела бы обзавестись собственным ядерным оружием, какой бы отдаленной ни была эта перспектива.

«Сегодня ясно, что мы были бы в большей безопасности, если бы у нас был собственный ядерный арсенал, это не вызывает сомнений. В любом случае путь к этому будет очень долгим, и для этого необходимо прийти к консенсусу», — сказал он.

В этом году Польша уже планирует потратить на оборону 4,7% своего ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО.

Туск заявил парламенту, что расходы должны быть увеличены до 5% ВВП.

Ранее президент Анджей Дуда предложил внести поправки в конституцию, чтобы сделать расходы на оборону на уровне 4% ВВП обязательными.

Премьер-министр также заявил, что поддерживает выход Польши из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, а также, возможно, из Дублинской конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов.

Польша резко увеличила расходы на оборону после полномасштабного вторжения России в соседнюю Украину в 2022 году.

Она подписала с США контракты на поставки вооружений на сумму около 20 миллиардов долларов, в том числе 250 боевых танков M1A2 Abrams, 32 истребителя F-35, 96 вертолетов Apache, ракеты Javelin и реактивные системы залпового огня.

Варшава также подписала контракты с Южной Кореей на покупку танков K2 и легких боевых самолетов FA-50.

После решения президента США Дональда Трампа приостановить военные поставки в Украину, поляки все больше беспокоятся о своей будущей безопасности. Большинство поляков считают, что поддержка Украины отвечает их интересам безопасности.

На этой неделе заместитель мэра Миланувка, маленького города под Варшавой, рассказывал Би-би-си, что у него есть друг, который решил инвестировать в стартап по строительству бюджетных подземных бомбоубежищ бытового или коммерческого назначения. По его словам, спрос на такие укрытия высок.