Израиль назначил нового командующего ЦАХАЛ и активизировал операции в лагерях беженцев на Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил нового командующего ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира и заявил, что полон решимости добиться победы над ХАМАС в Газе.

«На ваши плечи ложится очень большая ответственность, результаты войны будут иметь значение для многих поколений, мы полны решимости добиться победы», — сказал Нетаньяху Замиру во время его инаугурации в штаб-квартире вооруженных сил. Замир сказал, что 2025 год станет годом активных боевых действий.

При этом Израиль расширил операции в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Операция «Железная стена», начавшаяся в конце января, считается самой масштабной операцией Израиля на Западном берегу за последние два десятилетия.

Министр обороны страны Исраэль Кац заявил ранее, что дал указание военным «подготовиться к длительному пребыванию в лагерях, которые были очищены в течение ближайшего года, и не позволять жителям возвращаться».

«Мы не вернемся к той реальности, которая существовала в прошлом. Мы продолжим очищать лагеря беженцев и другие террористические центры, чтобы ликвидировать батальоны боевиков и террористические инфраструктуры экстремистского ислама, которые были созданы», — добавил Кац.

Израильские военные заявили во вторник, что уничтожили Айсара аль-Саади, главу местной группы боевиков ХАМАС, в ходе рейда в городе Дженин на оккупированном Западном берегу.

Израильские войска до сих пор наносили удары по палестинским боевикам в основном в северных лагерях беженцев «Дженин», «Тулькарм», «Нур-Шамс» и «Фар'а». В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что в Дженин был переброшен танковый взвод, а операции были расширены до соседнего неспокойного города Кабатия.

Накануне израильские войска разрушили дома и расчистили широкую дорогу через лагерь беженцев «Нур-Шамс» на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В ходе операции, которая продолжается уже несколько недель, некоторые из крупнейших лагерей беженцев на севере Западного берега практически полностью опустели. Некоторые палестинцы рассматривают это как пробный шаг для более широкой зачистки лагерей беженцев в будущем.

«Нур-Шамс», расположенный за пределами города Тулькарм, — это фактически поселок, в котором живут потомки палестинцев, покинувших свои дома или изгнанных в ходе войны 1948 года при зарождении государства Израиль. Сейчас в нем практически не осталось жителей, хотя ранее его население составляло около 13 тысяч человек.

Ранее израильтяне расчистили лагеря в Дженине и в самом Тулькарме.

По данным палестинских медиков, за время операции в Тулькарме были убиты по меньшей мере 12 человек, среди которых как вооруженные боевики, так и мирные жители.

По словам местных жителей, на территории лагеря расчистили широкую дорогу, чтобы обеспечить удобный доступ для военной техники.

«В лагере оставалось около 3 000 человек, и на сегодняшний день все они уехали, — сказал глава комитета по обслуживанию лагеря „Нур-Шамс" Нихад аш-Шавиш. — На окраинах еще есть люди, но в лагере никого не осталось».

Израиль утверждает, что операции в лагерях беженцев нужны для уничтожения боевиков из поддерживаемых Ираном группировок, включая ХАМАС и «Исламский джихад», обосновавшихся в лагерях на севере Западного берега.

Израильские военные заявили, что за последние недели они произвели сотни арестов на севере Западного берега, конфисковали 120 единиц оружия и уничтожили сотни взрывных устройств.

Израильская правозащитная группа Ir Amim утверждает, что в прошлом году Израиль снес рекордное количество палестинских домов в аннексированном Восточном Иерусалиме, сообщает агентство AP.

В организации подсчитали, что в прошлом году был разрушен 181 жилой дом, а также десятки других строений.

В сообщении Ir Amim говорится, что в последнее время Израиль, похоже, отказался от своей политики не сносить дома во время священного для мусульман месяца Рамадан, начавшегося в минувшие выходные.

Правозащитники утверждают, что дискриминационная политика делает практически невозможным для палестинцев расширение или перепланировку их районов в Восточном Иерусалиме, вынуждая многих строить без разрешений.

Посетив на прошлой неделе лагерь в Дженине вместе с израильскими военными, Financial Times подтвердила, что его покинули более чем 15 000 человек. По оценкам израильтян, в лагере осталось лишь около 1000 человек, при этом большая часть лагеря — включая основные дороги, школы, мечети и не менее двух десятков зданий — была разрушена в результате боевых действий.

Израильские военные заявили, что их целью была местная бригада Дженина — объединение боевиков из ХАМАС, «Исламского джихада» и других группировок.

Израильские военные заявили, что не собирались перемещать палестинцев.

Но министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее говорил, что приказал военным не позволять возвращаться домой тем, кто покинул свое место жительства. По словам Каца, ЦАХАЛ планирует оставаться в захваченных районах по меньшей мере несколько месяцев.

«Мы не вернемся к той реальности, которая существовала в прошлом. Мы продолжим очищать лагеря беженцев и другие террористические центры, чтобы ликвидировать батальоны боевиков и террористические инфраструктуры экстремистского ислама, которые были созданы», — добавил Кац.

В пятницу Нетаньяху посетил лагерь беженцев «Тулькарем» и тоже пообещал расширить наступление на Западном берегу. «Мы войдем в оплоты терроризма, сровняем с землей целые улицы, используемые террористами, и их дома, а также уничтожим террористов и командиров», — сказал он.

Хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе, достигнутое при посредничестве США, оказалось под вопросом после того, как Нетаньяху отложил в конце февраля освобождение более 600 палестинских заключенных, несмотря на то, что группировка ранее освободила шесть израильских заложников в соответствии с планом.

Канцелярия премьер-министра обвинила ХАМАС в «неоднократных нарушениях» соглашения о прекращении огня, включая «циничное использование наших заложников в пропагандистских целях».