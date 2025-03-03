"Ужасное последствие вражеского удара". В ВСУ признали массовую гибель военных на тыловом полигоне

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал факт массовой гибели украинских военных от российского удара по тыловому полигону, о чем с воскресенья 2 марта пишут военные обозреватели и блогеры. Впоследствии об этой трагедии сообщил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а Государственное бюро расследований объявило о возбуждении уголовного дела.

Блогеры - и даже депутат Марьяна Безуглая - указывали, что это случилось во время построения. Драпатый напрямую о построении не написал, однако указал, что накажет тех, кто "затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью», тех, кто самоутверждается не в бою, а "угнетая подчиненных".

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - написал Драпатый.

"Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже больно. Потому что изнутри разъедает гнев".

"Теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", - добавил он.

Точное количество погибших и раненых Драпатый не назвал. Он предполагает, что правду будут пытаться скрыть "в тумане бюрократии", но обещает этого не допустить.

"Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Михаил Драпатый совмещает должность командующего с руководством ОСУВ "Хортица", куда его назначили для улучшения ситуации в Донбассе.

Заявление Сырского

Позже о случившемся рассказал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в середине дня 1 марта Россия атаковала одно из воинских подразделений на территории полигона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракетой Искандер-М есть убитые и раненые.

По словам Сырского, на месте действует комплексная комиссия, на момент проведения расследования начальник учебного центра для подразделений и командующий военным подразделением отстранены от своих обязанностей.

В заявлении также говорится об организации ревизии выполнения требований по своевременным уведомлениям о ракетной опасности и запрещении или ограничении размещения персонала и проведения собраний в открытых местах, а также "в местах, не предназначенных для этого".

Построение в тылу – небрежность?

Днем 2 марта несколько военных обозревателей сообщили, что накануне россияне нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по полигону в селе Черкасское вблизи Днепра, на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Удар якобы навел дрон "Орлан" - прямо во время построения военных.

По разным данным, могли погибнуть десятки человек, а сотни - получить ранения. Обозреватели указывали на опасность советской практики построений рядом с фронтом.

Минобороны РФ обнародовало видео, на котором зафиксирован прилет кассетной боеголовки по скоплению личного состава. Удар был якобы нанесен по местам дислокации 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне "Новомосковский" возле села Черкасское.

Украинский военный связист и специалист по радиоэлектронной разведке (РЭР) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Флеш, который одним из первых написал о трагедии, предположил, что "российский "Орлан" над полигоном не вызвал у ответственных лиц [желания принять] нужные меры безопасности".

"Я не буду озвучивать боевые потери, это право только официальных лиц. Но слушать пропаганду не надо, нет там сотен погибших", - добавил Флеш.

При этом обозреватели утверждают, что это уже вторая подобная трагедия за несколько дней, другая произошла пару дней назад в Запорожской области.

Как было с 128-й бригадой

Еще одна похожая трагедия случилась осенью 2023 года со 128-й бригадой ВСУ, когда во время построения погибли десятки военных.

3 ноября 2023 года в Запорожской области, в селе вблизи линии фронта россияне ударили по скоплению военных. Тогда в СМИ со ссылкой на посты в соцсетях писали, что бойцов собрали на построение для вручения наград.

В результате удара российской ракеты погибли 19 военных и двое гражданских. Командира бригады Дмитрия Лысюка впоследствии отстранили.

Результаты расследования, которое провели в Минобороны, показали, что бойцов действительно собрали во дворе дома, чтобы наградить, однако все правила маскировки были проигнорированы. Рядом было припарковано более десяти автомобилей.

В это время в небе зафиксировали российский беспилотник-разведчик и по всей области объявили воздушную тревогу. Военных предупредили о месте, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, был распространен сигнал "ракетная опасность".

Впрочем, как утверждают в ведомстве, на месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было.