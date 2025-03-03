Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

"Ужасное последствие вражеского удара". В ВСУ признали массовую гибель военных на тыловом полигоне

Опубликовано:

Михаил Драпатый
Михаил Драпатый. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал факт массовой гибели украинских военных от российского удара по тыловому полигону, о чем с воскресенья 2 марта пишут военные обозреватели и блогеры. Впоследствии об этой трагедии сообщил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а Государственное бюро расследований объявило о возбуждении уголовного дела.

Блогеры - и даже депутат Марьяна Безуглая - указывали, что это случилось во время построения. Драпатый напрямую о построении не написал, однако указал, что накажет тех, кто "затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью», тех, кто самоутверждается не в бою, а "угнетая подчиненных".

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - написал Драпатый.

"Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже больно. Потому что изнутри разъедает гнев".

"Теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", - добавил он.

Точное количество погибших и раненых Драпатый не назвал. Он предполагает, что правду будут пытаться скрыть "в тумане бюрократии", но обещает этого не допустить.

"Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Михаил Драпатый совмещает должность командующего с руководством ОСУВ "Хортица", куда его назначили для улучшения ситуации в Донбассе.

Заявление Сырского

Позже о случившемся рассказал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в середине дня 1 марта Россия атаковала одно из воинских подразделений на территории полигона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В результате удара баллистической ракетой Искандер-М есть убитые и раненые.

По словам Сырского, на месте действует комплексная комиссия, на момент проведения расследования начальник учебного центра для подразделений и командующий военным подразделением отстранены от своих обязанностей.

В заявлении также говорится об организации ревизии выполнения требований по своевременным уведомлениям о ракетной опасности и запрещении или ограничении размещения персонала и проведения собраний в открытых местах, а также "в местах, не предназначенных для этого".

Построение в тылу – небрежность?

Днем 2 марта несколько военных обозревателей сообщили, что накануне россияне нанесли удар кассетной ракетой "Искандер-М" по полигону в селе Черкасское вблизи Днепра, на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Удар якобы навел дрон "Орлан" - прямо во время построения военных.

По разным данным, могли погибнуть десятки человек, а сотни - получить ранения. Обозреватели указывали на опасность советской практики построений рядом с фронтом.

Минобороны РФ обнародовало видео, на котором зафиксирован прилет кассетной боеголовки по скоплению личного состава. Удар был якобы нанесен по местам дислокации 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне "Новомосковский" возле села Черкасское.

Украинский военный связист и специалист по радиоэлектронной разведке (РЭР) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей Флеш, который одним из первых написал о трагедии, предположил, что "российский "Орлан" над полигоном не вызвал у ответственных лиц [желания принять] нужные меры безопасности".

"Я не буду озвучивать боевые потери, это право только официальных лиц. Но слушать пропаганду не надо, нет там сотен погибших", - добавил Флеш.

При этом обозреватели утверждают, что это уже вторая подобная трагедия за несколько дней, другая произошла пару дней назад в Запорожской области.

Как было с 128-й бригадой

Еще одна похожая трагедия случилась осенью 2023 года со 128-й бригадой ВСУ, когда во время построения погибли десятки военных.

3 ноября 2023 года в Запорожской области, в селе вблизи линии фронта россияне ударили по скоплению военных. Тогда в СМИ со ссылкой на посты в соцсетях писали, что бойцов собрали на построение для вручения наград.

В результате удара российской ракеты погибли 19 военных и двое гражданских. Командира бригады Дмитрия Лысюка впоследствии отстранили.

Результаты расследования, которое провели в Минобороны, показали, что бойцов действительно собрали во дворе дома, чтобы наградить, однако все правила маскировки были проигнорированы. Рядом было припарковано более десяти автомобилей.

В это время в небе зафиксировали российский беспилотник-разведчик и по всей области объявили воздушную тревогу. Военных предупредили о месте, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, был распространен сигнал "ракетная опасность".

Впрочем, как утверждают в ведомстве, на месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225177-uzhasnoe-posledstvie-vrazheskogo-udara-v-vsu-priznali-massovuyu-gibel-voennyh-na-tylovom-poligone/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Израиль продлил перемирие с ХАМАС на шесть недель, но заблокировал гуманитарную помощь Газе Прикосновения, каменное лицо и письмо от Карла. Политический театр Стармера на встрече с Трампом в Белом доме Решение конфликта с курдами в Турции? Абдулла Оджалан призвал РПК сложить оружие