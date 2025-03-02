Скандал в Белом доме: республиканцы поддержали Трампа в споре с Зеленским; в США идут проукраинские демонстрации

После публичной перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме большинство политиков Республиканской партии поддержали американского президента. Однако в нескольких городах США прошли проукраинские демонстрации, в том числе протестующие вышли на улицы горнолыжного курорта, где проводит выходные вице-президент Джей Ди Вэнс.

Как отреагировали республиканцы

Наибольший резонанс произвели комментарии известного республиканского сенатора Линдси Грэма, ранее считавшегося сторонником Украины. В прошлом этот политик неоднократно призывал увеличить военную помощь Вашингтона Киеву, однако он также является близким соратником Трампа.

Сразу после спора Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Белого дома Грэм заявил, что украинский президент должен подать в отставку и отметил, что его позиция ставит под вопрос дальнейшую американскую поддержку Киева.

"То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительным, и я не знаю, сможем ли мы теперь когда-нибудь снова вести дела с Зеленским, — сказал Грэм. — Я думаю, что большинство американцев увидели парня, с которым они не захотят иметь дело. То, каким образом он провел эту встречу, как возражал президенту, было просто за гранью".

"[Зеленский] должен или подать в отставку, или прислать кого-то, с кем мы можем иметь дело, или же он должен измениться", — заявил Грэм.

Владимир Зеленский және Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Журналисты, наблюдавшие за спором Зеленского с Трампом и Вэнсом, впрочем, отмечали, что во время значительной части общения с журналистами украинскому лидеру практически не давали слова, а с жесткими нападками на него первым выступил именно вице-президент США.

Многие другие республиканцы также поддержали Трампа и Вэнса.

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц, также присутствовавший в Овальном кабинете во время спора, в субботу сказал крайне правому сайту Breitbart News, что Зеленский слишком много внимания уделил исправлению фактических ошибок, и сравнил украинского президента с "бывшей".

"Это как бывшая девушка, которая спорит обо всем, что вы говорили девять лет назад, а не пытается двигать отношения дальше", — заявил Уолц.

Трамп неоднократно выступал с ложными заявлениями в отношении Украины. В том числе он говорил о "миллионах" погибших на войне с Россией (в действительности число жертв конфликта составляет примерно на два порядка меньше: по данным издания Wall Street Journal, с украинской стороны могли погибнуть до 80 тыс. военных, а с российской — до 200 тыс.)

Сенатор от традиционно республиканского штата Алабама Томми Табервил высказался еще более жестко: "Самое лучшее, что президент Трамп пока сделал, — это выбросил этого украинского плута из Белого дома".

В сети Х ему вторит сенатор от Теннесси Билл Хагерти: "Соединенные Штаты Америки больше не будут восприниматься как объект для эксплуатации".

Однако среди республиканцев нашлись и те, кто не согласился с поведением Трампа и Вэнса в Белом доме.

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски написала в своем аккаунте в сети Х: "Меня просто тошнит от того, как администрация [США], очевидно, покидает наших союзников и раскрывает объятия Путину".

Республиканский конгрессмен Майк Лоулер из Нью-Йорка назвал встречу «упущенной возможностью как для США, так и для Украины». А еще один конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон из Небраски назвал произошедшее "плохим днем для американской внешней политики".

Протесты в США и осуждение демократов

При этом представители Демократической партии практически единогласно выступили с осуждением действий Белого дома.

"Трамп и Вэнс делают грязную работу за Путина", — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Сенатор Крис Кунс написал в сети Х, что Зеленский заслуживал лучшего обращения: "Мы должны были поблагодарить его за то, что он возглавляет нацию, которая сражается на переднем крае демократии, а не устраивать ему публичную порку в Белом доме".

Тем временем в нескольких городах США в субботу состоялись акции протеста американцев и членов украинского сообщества против действий Трампа.

В том числе демонстрации прошли в Вашингтоне Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне.

Они также состоялись в городе Уэйтсфилд, штат Вермонт, где в эти выходные катается на лыжах один из участников перепалки Джей Ди Вэнс.

"Меня просто ужасают антидемократические действия нашего президента. Это ужасно. Это отвратительно. Он предатель по отношению к нашим убеждениям. Поддерживать диктатора-убийцу, а не демократию!" — сказал журналистам один из участников демонстрации около Белого дома.