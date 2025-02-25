"США не слишком заботятся о судьбе Европы". Мерц предсказывает кардинальные перемены в трансатлантических отношениях

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не стал дожидаться окончательных результатов выборов, состоявшихся в воскресенье, чтобы возвестить о наступлении новой эры в Европе.

Это немного сокращенный перевод материала европейского редактора Би-би-си Кати Адлер, опубликованного на сайте BBC News.

Заявив о безразличии США к судьбе континента, Мерц поставил под сомнение будущее НАТО и потребовал от Европы как можно быстрее усилить собственную оборону.

Такой тон от близкого союзника США казался немыслимым еще пару месяцев назад.

Это тектонический сдвиг, и происходящее сейчас в отношениях США и Европы является беспрецедентным за 80 лет, прошедших с окончания Второй мировой войны.

Крупные европейские державы до глубины души потрясены действиями администрации Дональда Трампа, которая предполагает, что может отменить гарантии безопасности Европы, действующие с 1945 года.

«Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать нечто подобное в телеэфире, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе… становится ясно, что эта администрация не слишком заботится о судьбе Европы», — заявил Фридрих Мерц после выборов в воскресенье.

«Моим абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы могли действительно добиться независимости от США», — добавил он.

Мерц намекнул, что эта задача настолько срочная, что он не уверен, будут ли лидеры Североатлантического альянса, собирающиеся на саммит в июне, «все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создать независимую европейскую оборону».

Примечательно, что будущий канцлер поставил Америку Дональда Трампа на один уровень с Россией, которую в Германии рассматривают как основную угрозу безопасности Европы.

«Мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас действительно является создание единства в Европе», — сказал Мерц.

Возвращение Германии на мировую арену

Премьер-министр Британии Кир Стармер отправляется в Вашингтон в четверг после президента Франции Эммануэля Макрона, который прибыл с визитом в США в понедельник.

Косвенно Мерц признает, что у него есть чувство FOMO (от англ. Fear of Missing Out — страх пропустить нечто важное). По его словам, Германия на этой неделе также должна быть там, так как Берлин, наряду с Францией и Великобританией, входит в «большую тройку» европейских держав.

С учетом того, что сейчас США и Россия ведут переговоры по поводу Украины, но без ее участия, все это похоже на возвращение к политике больших держав.

Но Германия уже давно не появляется на европейской и мировой сцене.

Уходящее правительство было ослаблено и отвлечено внутренними разногласиями. Это разозлило немецких избирателей, которые хотели сосредоточиться на экономике и миграции, и европейских союзников, требующих действий в отношении России, безопасности и обороны.

Мерц говорит, что приоритетом для Германии является возобновление международного взаимодействия.

Страна является вторым по величине донором военной помощи Украине после США.

Мерц хочет продолжить эту поддержку, но, в отличие от Франции и Великобритании, он сдержан в отношении идеи отправки солдат в Украину, чтобы поддержать возможное прекращение огня.

Однако, если судить по послужному списку Германии (она тянула время на каждом этапе, но в итоге предоставила Киеву больше помощи, чем любой из ее европейских соседей), то «нет» сейчас не означает «нет» в будущем в отношении отправки войск или участия в европейских «силах поддержки».

Очень необычно, когда внешняя политика становится главной заботой избирателей во время выборов. Но в Германии избиратели в эти выходные, наряду с экономикой и миграцией, друг за другом повторяли, что беспокоятся о мире в Европе и не чувствуют себя в безопасности.

Вопрос безопасности

Еще в ноябре Министерство внутренних дел Германии заявило, что составляет список бункеров, в которых могут укрыться гражданские лица в чрезвычайных ситуациях. Украина, может быть, и далеко, но немцы чувствуют большую опасность со стороны России по двум причинам.

Во-первых, количество военной техники, которое их страна отправила Украине. Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) со своим лозунгом «Германия прежде всего» проводила кампанию за то, чтобы Берлин дистанцировался от Киева и восстановил отношения с Россией. Как любит подчеркивать партия, это стратегия, не похожая на стратегию Дональда Трампа.

Во-вторых, многие в Германии считают, что если бы Россия хотела действительно дестабилизировать Европу, она могла бы поддаться искушению и нанести удар по одной из стран «большой тройки».

Франция и Великобритания — ядерные державы, Германия — нет. Ее вооруженные силы не до конца укомплектованы и недостаточно оснащены (к огромному раздражению европейских партнеров), поэтому Германия опасается, что она является легкой мишенью, тем более если Трамп решит вывести американских военных из страны.

Он уже обещал значительно сократить присутствие американских войск в Европе в целом.

Чувство глубокой внутренней незащищенности побудило Фридриха Мерца на прошлой неделе предложить Франции и Великобритании создать европейский ядерный зонтик, который заменит ядерные гарантии США.

Эту идею легко выдвинуть в рамках предвыборной кампании, но в реальности сложно воплотить.

Фридриху Мерцу потребуется много денег для реализации его планов по обеспечению безопасности Германии и Европы. Кроме того, ему предстоит договориться с партнером или партнерами по коалиции, с которыми он будет формировать следующее правительство, а также с другими европейскими странами. А они, возможно, не захотят выступать так резко против США.

Эти выборы могут предвещать усиление лидерства Германии. Но готова ли к этому остальная Европа?

Катя Адлер

Би-би-си