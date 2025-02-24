Взрыв прогремел на территории консульства России в Марселе (видео)

Сегодня, 24 февраля, неизвестные бросили в сад консульства России в Марселе емкости с зажигательной смесью, на территории учреждения прогремел взрыв.

"РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ и источник в полиции сообщают, что неизвестные бросили в сад консульства России в Марселе емкости с зажигательной смесью

Генконсул заявил французской прессе, что взрыв произошел не вблизи консульства, как утверждалось сначала, а на его территории.

Сообщается, что в этот момент правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства России в Марселе, на территории которого произошел взрыв.

Взрывы на территории генконсульства России в Марселе имеют все признаки теракта, приводят РБК комментарий официального представителя МИД РВ Марии Захаровой.

"Требуем от страны аккредитации [Франции] исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шаги по усилению безопасности российских загранучреждений", - сказала она.

Местные новостные каналы, а также пользователи соцсети Х, размещают фото и видео с места событий.

Напомним, в 2022 году произошло более трагическое покушение на представителей РФ. В Кабуле, где расположено здание посольства России в Афганистане, произошел взрыв. Два сотрудника диппредставительства погибли, были пострадавшие среди афганских граждан.