Израиль заявил, что откладывает освобождение палестинских заключенных

После того как в субботу ХАМАС освободил шестерых израильских заложников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено "до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний".

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал заявление рано утром в воскресенье, в котором говорится, что освобождение более 600 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено "до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний".

Нетаньяху обвинил ХАМАС в "неоднократных нарушениях", включая "циничное использование заложников в пропагандистских целях". Группировка пока не комментировали слова премьера Израиля.

Его заявление - это отсылка на поведение боевиков ХАМАС во время последних передач заложников, которое, по словам чиновников ООН, противоречит международному праву, поскольку не было уважительным, пишет Reuters. Кроме того, шквал возмущения в Израиле в начале февраля спровоцировало и физическое состояние отпущенных заложников. Нетаньяху тогда пообещал, что такое обращение с заложниками не останется без ответа, но не уточнил, что именно он намерен предпринять.

Воскресное заявление премьер-министра Израиля прозвучало после того, как накануне были освобождены четверо заложников, захваченных во время музыкального фестиваля Nova - Таль Шохам, Омер Шем-Тову, Элие Коэн и Омер Венкерт.

Двое других освобожденных заложников - Авера Менгисту и Хишам ас-Саид - удерживались в Газе в течение многих лет. Менгисту - с 2014 года, а ас-Саид с 2015 года.

Эти шесть освобожденных израильтян - последние из оставшихся живых заложников, которых ХАМАС обязался вернуть в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. После его завершения в заключении у ХАМАС останутся еще 58 человек. Считается, что 34 из них мертвы.

Тела четырех мертвых израильских заложников должны были быть переданы на следующей неделе, отмечает Reuters. Неясно, хотел ли Израиль гарантий их передачи или освобождения других заложников, добавляет агентство.

Прошедшее вчера возвращение израильских заложников стало седьмым с момента прекращения огня 19 января. В ответ Израиль должен был освободить более 600 палестинских заключенных.

AFP пишет, что на Западном берегу реки Иордан и в Газе в субботу семьи много часов прождали освобождения своих близких из израильских тюрем в обмен на израильских заложников.

"Ожидание очень трудно", - сказала AFP Ширин аль-Хамамрех, чей брат должен был быть освобожден.

До заявления Нетаньяху представитель ХАМАС заявил, что "невыполнение Израилем условий освобождения ... в согласованное время является вопиющим нарушением соглашения". Он призвал посредников оказать давление на Израиль, чтобы тот "выполнил положения перемирия без промедления или препятствий".

В четверг в срыве соглашений обвинил ХАМАС Израиль. Тогда группировка передала тела четырех погибших заложников, но израильская экспертиза показала, что вместо тела Шири Бибас - мамы рыжеволосых мальчиков, ставших для многих в Израиле символом нападения 7 октября 2023 года - ХАМАС передал ЦАХАЛу неопознанные останки.

Представители ХАМАС, в свою очередь, заявили, что проведут расследование, чтобы понять, как могла произойти ошибка в идентификации останков. Позднее они передали настоящие останки Шири Бибас. Ее семья подтвердила, что второе тело, переданное ХАМАС, принадлежало Шири.