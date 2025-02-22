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Чистки в армии США: Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

В руководстве армии США масштабные перестановки. Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна. В свою очередь, новый глава Пентагона Пит Хегсет отправил в отставку еще двух высокопоставленных военных: начальника штаба ВМФ адмирала Лизу Франкетти и замглавы штаба ВВС генерала Джима Слайфа.

Об увольнении генерала Чарльза Брауна Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth. Он поблагодарил Брауна за более чем 40-летнюю службу стране. «Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», — написал Трамп.

Президент США в том же сообщении объявил имя преемника Брауна. Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна — по словам президента, это «опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и „военный" со значительным опытом межведомственных и специальных операций».

Трамп напомнил, что Кейн сыграл важную роль во время борьбы с группировкой «Исламское государство» (признано террористическим в РФ) и справился с этим «за несколько недель». Кроме того, президент США раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот в свое время не повысил Кейна. «Вместе с Питом Хегсетом генерал Кейн и наши военные восстановят мир силой, выведут Америку на первое место и восстановят наши вооруженные силы», — написал Трамп и добавил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету «выдвинуть кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня».

CNN обращает внимание на необычный выбор Трампа: Дэн Кейн сейчас находится в отставке и не является «четырехзвездочным генералом», которых принято назначать на такой высокий пост.

Через несколько минут после заявления Трампа выступил и глава Пентагона. Пит Хегсет объявил об увольнении адмирала Лизы Франкетти, начальника штаба ВМС США и генерала Джеймса Слайфа, заместитель главнокомандующего ВВС США.

«При президенте Трампе мы формируем новое руководство, которое сосредоточит наши вооруженные силы на их основной миссии — сдерживании, ведении и победе в войнах».

Все трое высших должностных лиц, отстраненных от должности, были назначены предшественником Трампа Джо Байденом.

Пит Хегсет неоднократно критиковал Чарльза Брауна в самых резких выражениях. В конце прошлого года, еще до своего назначения главой Пентагона, Хегсет утверждал, что Браун обязан своим высоким постом исключительно благодаря политике расового разнообразия.

Браун – второй в истории США чернокожий глава Объединенного комитета начальника штабов (после Колина Пауэлла). В 2020 году он занял активную гражданскую позицию после смерти Джорджа Флойда, погибшего во время задержания.

Чарльз Браун опубликовал видеообращение к Военно-воздушным силам США, в котором рассказал о давлении, которое он испытывал как один из немногих чернокожих мужчин в своем подразделении, включая вопросы о его полномочиях. В 2022 году генерал Браун, возглавлявший только штаб ВВС, подписал меморандум об обеспечению разнообразия, в частности, увеличение доли кандидатов из числа меньшинств и одновременное снижение доли белых кандидатов.

Хегсет также высмеивал назначение Лизы Франкетти – первой женщины во главе штаба ВМФ США.

Слухи об увольнении Брауна и других высокопоставленных военных циркулировали в Пентагоне в течение последних недель. Еще до выборов Трамп неоднократно говорил о необходимости «перетряхнуть» армейское руководство и критиковал военных за «воукизм» - то есть за приверженность политике инклюзивности и разнообразия в вооруженных силах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222945-chistki-v-armii-ssha-tramp-uvolil-glavu-obedinennogo-komiteta-nachalnikov-shtabov/

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