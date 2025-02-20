Сокращать ежегодно бюджет Пентагона поручил глава Минобороны США

Министр обороны США Пит Хегсет приказал военным подготовить планы по радикальному сокращению бюджета в течение следующих 5 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, ссылаясь на полученную служебную записку, сотрудникам Пентагона приказано разработать план по сокращению всех расходов ведомства, за исключением безопасности границы.

Планируется, что ежегодно в течение пяти лет бюджет будет сокращен на 8%, то есть примерно на 850 млрд долларов. План по сокращению должен быть представлен до 24 февраля.

Как отмечает издание, поручение Хегсет дал после того, как Трамп одобрил бюджетный плат Палаты представителей, который включает увеличение расходов на оборону на 100 миллиардов долларов. Это свидетельствует о серьезном разногласии внутри администрации, отмечают авторы статьи. Сам Хегсет призывал к увеличению оборонного бюджета неделю назад.

"Я думаю, что США должны потратить больше, чем была готова администрация Байдена, которая исторически недоинвестировала в возможности наших вооруженных сил", – заявлял Хегсет ранее.

Телеканал подчеркивает, что поручения Хегсета были даны на фоне анонсированной департаментом Илона Маска масштабной кампанией по сокращению федерального правительства и сокращению расходов на госнужды.

"Предлагаемое сокращение бюджета Пентагона составит десятки миллиардов долларов в первый год, что станет крупнейшим сокращением бюджета Министерства обороны с момента секвестра в 2013 году", – говорится в материале.

Помимо прочего, издание подчеркивает, что сокращения происходят в то время, когда Трамп призывает союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, что будет означать огромный рост расходов практически для каждой страны НАТО.

Напомним, в декабре генсек НАТО Марк Рютте выступил с предложением увеличить расходы на оборону во всех странах альянса хотя бы до 3% от ВВП и уменьшить социальные расходы, поскольку Россия наращивает вооружение.

Русская служба BBC писала, что призыв Рютте прозвучал на фоне прихода Трампа к власти. Глава США перед инаугурацией заявлял союзникам по НАТО, что они должны увеличить расходы на оборону, если хотят, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать их, и предложил новую цель — 3% от ВВП.

В свой первый президентский срок Дональд Трамп угрожал союзникам по НАТО, что будет поощрять Россию "делать все, что ей вздумается" со странами, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом.