Почти 50 человек погибли в результате обрушения нелегальной золотой шахты в Мали
Опубликовано:
По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты на западе Мали - среди погибших женщина с ребенком.
Местный чиновник подтвердил факт обрушения, а ассоциация золотодобытчиков сообщила о 48 жертвах, пишет The Guardian.
Издание пишет, что некоторые погибшие упали в воду - среди них была женщина с ребенком.
Также отмечается, что поиск жертв продолжается.
По информации DW, в Мали процветает незаконная добыча, а на месторождениях регулярно происходят оползни и аварии с жертвами. Чуть больше года назад на золотом руднике близ того же Кеньеба обрушился тоннель, погибли более 70 человек.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221118-pochti-50-chelovek-pogibli-v-rezultate-obrusheniya-nelegalnoy-zolotoy-shahty-v-mali/