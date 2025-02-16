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Почти 50 человек погибли в результате обрушения нелегальной золотой шахты в Мали

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Рудник в Мали
Рудник в Мали. Иллюстративное фото: Ousmane Makaveli/AFP via Getty Images

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты на западе Мали - среди погибших женщина с ребенком.

Местный чиновник подтвердил факт обрушения, а ассоциация золотодобытчиков сообщила о 48 жертвах, пишет The Guardian.

Издание пишет, что некоторые погибшие упали в воду - среди них была женщина с ребенком.

Также отмечается, что поиск жертв продолжается.

По информации DW, в Мали процветает незаконная добыча, а на месторождениях регулярно происходят оползни и аварии с жертвами. Чуть больше года назад на золотом руднике близ того же Кеньеба обрушился тоннель, погибли более 70 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221118-pochti-50-chelovek-pogibli-v-rezultate-obrusheniya-nelegalnoy-zolotoy-shahty-v-mali/