Вице-президент США посоветовал Европе "потерпеть Илона Маска пару месяцев"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа сможет потерпеть "пару месяцев Илона Маска", если США смогли пережить "десятилетие выговоров от Греты Тунберг", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Вэнс сегодня выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении он заявил, что США смогли пережить десять лет "выговоров" от шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая критиковала Штаты за политику в области борьбы с изменением климата, так что Европа сможет потерпеть высказывания главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

"Самый важный факт, который я выучил, — не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Поверьте, я говорю со всем юмором: если американская демократия смогла пережить десять лет выговоров от Греты Тунберг, вы, ребята, сможете потерпеть пару месяцев Илона Маска", — сказал Вэнс.

Помимо этого, Вэнс раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в подрыве демократических ценностей.

"Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, мне непонятно, что случилось с некоторыми победителями холодной войны", — отметил вице-президент США.

Между тем, как уточняет издание, европейские лидеры обвиняют Маска во "вмешательстве" в политику из-за высказываний с критикой нынешних властей некоторых стран, в частности Германии и Великобритании. Президент Франции Эмманюэль Макрон, не называя имени Маска, заявил, что "владелец одной из крупнейших социальных сетей" поддерживает "новый реакционный интернационал".