Трамп приостановил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении закона, запрещающего американским компаниям давать взятки чиновникам в других странах, говорится на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

Указ был подписан в понедельник - он предписывает министерству юстиции приостановить исполнение закона о коррупции за рубежом.

На сайте Белого дома говорится, что закон выходил за надлежащие рамки, и им злоупотребляли.

По словам Трампа, нынешнее правоприменение FCPA (название закона - прим. ред.) препятствует достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов.

"Чрезмерное и непредсказуемое применение FCPA против американских граждан и компаний - нашим собственным правительством - за обычную деловую практику в других странах не только расходует ограниченные ресурсы прокуратуры, которые могли бы быть направлены на сохранение американских свобод, но и активно вредит американской экономической конкурентоспособности и, следовательно, национальной безопасности", - говорится на сайте.

Трамп заявил, что в течение 180 дней после даты указа Генеральный прокурор должен пересмотреть руководящие принципы и политику, регулирующие расследования и правоприменительные действия в соответствии с FCPA.

Официальный представитель Белого дома заявил CNBC, что пауза в правоприменении необходима для того, чтобы лучше понять, как упорядочить FCPA, чтобы убедиться, что оно соответствует экономическим интересам и национальной безопасности.

А пауза в уголовном преследовании по FCPA вводится для того, чтобы не ставить американские компании в экономически невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.

Отметим, на сайте Госдепартамента США говорится, что закон о коррупции за рубежом был принят в 1977 году с целью сделать незаконными выплаты определенным категориям физических и юридических лиц, должностным лицам иностранных правительств за содействие в получении или сохранении бизнеса.