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Новости русской службы Би-би-си

Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома

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Сэм Нуйома
Сэм Нуйома. Фото: Puis Utomi Ekpei/Getty Images

Первый президент Намибии Сэм Нуйома умер в субботу, 8 февраля. Ему было 95 лет. Последние три недели он провел в больнице из-за плохого здоровья.

Сэм Нуйома родился в 1929 году в Намибии (тогда она еще называлась Юго-Западной Африкой и была подконтрольна Южно-Африканскому Союзу). Он называл себя "старшим сыном крестьянской семьи". Нуйома работал на железной дороге и увлекался политикой — и горел желанием освободить свой народ от колониального правления.

Вдохновением для него стали истории лидеров сопротивления Намибии 1880-х годов, боровшихся против немецких колонистов. Страна находилась под контролем Германии с 1884 по 1915 год.

К 1959 году Нуйома стал лидером Народной организации Овамболенд. Это движение стало предшественником СВАПО — Народной организации Юго-Западной Африки, одной из главных сил борьбы за независимость, а ныне — правящей партии Намибии.

В 1960 году Нуйома был изгнан из страны. Он жил в Замбии, Танзании и Анголе. Нуйома ездил в Нью-Йорк, чтобы попросить ООН признать независимость Намибии, но ЮАР была против. В 1966 году в стране начал партизанская война за независимость.

Нуйома во время войны руководил СВАПО из изгнания. В ЮАР его называли "террористом-марксистом".

В 1989 году, когда ЮАР уже согласилась оставить Намибию, Нуйома вернулся в страну. Намибия получила независимость в 1990 году, спустя почти 25 лет войны.

На первых президентских выборах в 1990 году Нуйома победил с большим отрывом. Он вновь был избран президентом в 1994 и 1999 году. Нуйома поменял конституцию страны, чтобы иметь возможность баллотироваться на третий срок, и подвергся за это критике.

В 2005 году Нуйома оставил пост президента, а в 2007 году — пост лидера СВАПО, который он занимал 47 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219192-umer-pervyy-prezident-namibii-sem-nuyoma/

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