Немецкая полиция сообщила, что в акции протеста против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Мюнхене приняли участие около 250 тыс. человек. Демонстрация состоялась за две недели до парламентских выборов, на которых это крайне правое движение может занять второе место, но практически наверняка не войдет в правящую коалицию. Рассказываем, что нужно знать о выборах и главных кандидатах на пост канцлера.

Гнев многих участников митинга в Мюнхене был также направлен против лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который проголосовал за направленный против миграции закон вместе с партией "АдГ2. (В результате парламент его не принял.)

Таким образом Мерц, которого многие называют следующим канцлером Германии, нарушил одно из основных табу немецкой политики, когда традиционные партии никогда не сотрудничают с крайне правыми.

Неделю назад массовый митинг против сотрудничества ХДС с АдГ также состоялся в центре Берлина, около здания Бундестага.

Когда состоятся выборы и почему они важны

Выборы в Германии проходят из-за распада правящей коалиции, которую называли "светофорной" по цветам вошедших в нее трех основных партий: социал-демократов Олафа Шольца, "зеленых" во главе с Аналеной Бербок и Робертом Хабеком, а также свободных демократов Кристиана Линднера.

Правительство страны развалилось, поскольку члены коалиции не смогли договориться о способах борьбы с серьезными экономическими трудностями, стоящими перед Германией.

Левоцентристские социал-демократы Шольца и "зеленые" хотели модернизировать инфраструктуру, финансировать переход на экологическую энергетику, а также помогать промышленности и Украине — в кредит, используя заемные средства.

Но либеральная Свободная демократическая партия Германии, отстаивающая идеи свободного рынка, выступила категорически против новых заимствований и призвала вместо этого снизить налоги, сократить социальные расходы и отсрочить переход к углеродной нейтральности.

Экономика Германии — самая крупная в Европейском союзе — не растет уже два года подряд. Этому способствуют высокие цены на энергию и жесткая конкуренция Китая с немецкими производителями. Следующему правительству страны предстоит найти способ возродить экономический рост.

Вторым важнейшим вопросом на этих выборах стала миграция.

За последнее время в Германии произошло несколько нападений, которые были связаны с радикальным исламизмом, а одно было совершено на почве правой идеологии. В частности, нападения произошли в Мангейме, Золингене, Магдебурге и Ашаффенбурге.

В результате основные политические партии Германии были вынуждены заговорить о реформе законов в области миграции и правил предоставления убежища.

При этом вырос рейтинг выступающей против миграции крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (которая также предлагает возобновить энергетическое сотрудничество с Россией, остановленное из-за войны в Украине).

Ни одна мейнстримовая партия Германии не намерена вступать в правящую коалицию с "АдГ", однако она может получить до 20% голосов и стать второй по числу мест в Бундестаге, то есть удвоить свое парламентское представительство.

Выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля, право голоса есть у всех жителей страны с 18 лет, избирательные участки откроются в 08:00 и закроются в 18:00.

Пять кандидатов на пост канцлера

Социологические опросы пока предсказывают победу консервативной Христианско-демократического союза (ХДС): он опережает "АдГ" с перевесом до 10 процентных пунктов. Поэтому лидера этого движения Фридриха Мерца и считают наиболее вероятным претендентом на пост канцлера.

Этот 68-летний политик ростом 198 см говорит простым и прямым языком, выступает за развитие бизнеса и стоит на социально-консервативных позициях. Он уже многие годы ждет возможности занять должность главы правительства Германии.

В 2002 году в партии ХДС Мерца полностью затмила Ангела Меркель, поэтому тот на некоторое время отошел от политики и работал в советах директоров нескольких инвестиционных банков. Он также увлекся пилотированием самолетов.

Первые две попытки Мерца возглавить ХДС закончились неудачей: в 2018-м он баллотировался против Меркель, а затем — против Армина Лашета, который в 2021 году привел партию к поражению на парламентских выборах.

ХДС идет на эти выборы под лозунгом, немного напоминающим название движение Дональда Трампа: "Германия, которой мы сможем снова гордиться".

Партия обещает ограничить миграцию, сократить налоги и расходы на социальное обеспечение, которые составляют около 50 млрд евро. Эти меры призваны дать новый импульс экономике Германии.

Он также выступает за усиление поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Однако решение Мерца проголосовать за ужесточение миграционного закона совместно с "АдГ" вызвало гнев многих избирателей — и этот законопроект в конечном счете все равно провалился.

Еще один претендент на должность канцлера — нынешний лидер страны Олаф Шольц, который уже более трех лет возглавляет правительство Германии.

Его кабинет столкнулся с серьезными проблемами с самого начала своей работы — в основном они были связаны с последствиями российской агрессии против Украины для немецкой экономики.

Германия стала самым большим донором Украины в Европе и приняла более миллиона украинских беженцев. Но санкции, введенные против российских энергоносителей, привели к подорожанию электричества и газа, что способствовало замедлению экономики и ударило по кошелькам жителей страны.

Шольц также призывает резко увеличить расходы Германии на оборону — и в связи с этим употребляет термин Zeitenwende, то есть "поворотный момент" во внешней политике Германии.

Вместе с тем Шольца обвиняют в том, что он отреагировал на российское вторжение слишком поздно и нерешительно.

Многие члены его собственной партии считают, что он должен был уступить место лидера министру обороны Германии Борису Писториусу.

В прошлом социал-демократы уже вступали в коалицию с консерваторами. И хотя Шольц говорил, что не может доверять Мерцу, его партия потенциально может стать партнером ХДС-ХСС по правящему большинству.

46-летняя Алис Вайдель — кандидат на пост канцлера от партии "АдГ". Она стала первой, кого это политическое движение выдвинуло на должность главы правительства Германии с момента создания в 2013 году.

У нее очень немного шансов получить власть, однако она приобрела популярность среди части молодых избирателей — и ее ролики смотрит множество людей в TikTok. "АдГ" также надеется, что парламентские выборы, которые состоятся не в феврале, а через четыре года, могут стать для нее еще более успешными.

Первым серьезным успехом "АдГ" стала победа на региональных выборах в Тюрингии в сентябре этого года. Правда партия в результате не вошла в правящую коалицию, поскольку ни одна из других политических сил не захотела с ней сотрудничать.

Недавно в поддержку Вайдель высказался американский бизнесмен Илон Маск, который заявил, что она не может быть правой экстремисткой, поскольку "у нее есть однополый партнер из Шри-Ланки".

Однако Вайдель выступает за массовую депортацию мигрантов и употребляет крайне неоднозначный термин "ремиграция". Она также поддерживает отмену санкций против России.

Сторонники «АдГ» приветствовали ее слоганом "Алис для Германии!", что очень напоминает запрещенный в стране нацистский лозунг "Alles für Deutschland", то есть "все для Германии".

На должность канцлера претендует также лидер Партии зеленых Роберт Хабек, который работал в правительстве Шольца вице-канцлером и министром экономики.

Ему пришлось несколько смягчить одно из ключевых предложений "зеленых": о постепенном отказе от отопления при помощи ископаемых источников энергии. Эта часть программы партии была непопулярной и способствовала падению рейтинга правительства.

55-летний Хабек также решительно поддерживает помощь Украине, и он резко критиковал Фридриха Мерца за решение голосовать по миграционному закону совместно с "АдГ".

Его отношения с Мерцем довольно сильно натянуты, но "зеленые" еще могут вернуться к власти как члены будущего коалиционного правительства.

Так же как "АдГ", Сара Вагенкнехт и ее крайне левый "Союз Сары Вагенкнехт" выступают за возвращение более тесных связей Германии с Россией. Их сторонники в основном живут в восточной части Германии, на территории бывшей ГДР.

Вагенкнехт называет свою идеологию"левым консерватизмом" и представляет себя как альтернативу "АдГ", поддерживая строгие лимиты на предоставление убежища и иммиграцию.

Она выступает против военной поддержки Украины — и в этом вопросе ее позиция тоже совпадает с "АдГ". Кроме того, "Союз Сары Вагенкнехт" не раз обвиняли в распространении кремлевских нарративов о войне против Украины.

Пока неясно, сможет ли эта политическая сила преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

Как работает избирательная система

Выборы в Бундестаг обычно проходят каждые четыре года. Нынешние должны были состояться 28 сентября 2025-го, однако их было решено провести раньше из-за распада коалиции и падения правительства Шольца.

Каждый житель Германии в возрасте после 18 лет должен заполнить по меньшей мере два бюллетеня.

Один из них — голос за члена Бундестага (Германия разделена на 299 одномандатных округов). Второй — за политическую партию, принимающую участие в выборах в одной из 16 федеральных земель Германии.

Партии, которые таким образом получают более 5%, создают фракцию в Бундестаге. Она формируется из партийных списков, составленных в землях.

Нынешние выборы будут впервые проходить по новому закону: число мест в парламенте сокращено до 630 (ранее их было 733).

При этом право на пропорциональное партийное представительство в парламенте по-прежнему будут получать партии, кандидаты которых сумели победить по меньшей мере в трех одномандатных округах.

Какие партии могут создать следующее правительство Германии

Судя по опросам, первое место на выборах могут занять консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) и его партнерская партия Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС).

Однако Мерц уже заявил, что не станет создавать коалицию с "АдГ", а это значит, что его возможности для создания парламентского большинства ограничены.

Одним из вероятных сценариев может быть коалиционное соглашение с СДПГ, или с "зелеными" (а возможно, и с той, и с другой партией).

Многие члены СДПГ не слишком настроены на совместную работу с Мерцем после скандала с голосованием за законопроект "АдГ", однако так называемая "большая коалиция" двух основных политических движений Германии считается возможной.