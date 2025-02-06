Чехия сделала практически невозможным получение гражданства россиянами. Что нужно знать о новом законе

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который фактически блокирует на неопределенный срок получение чешского гражданства россиянами. Авторы поправок говорят, что изменения в законодательстве призваны "укрепить внутреннюю безопасность Чехии".

Однако в инициативной группе живущих в Чехии россиян Jsme lidé ("Мы тоже люди") убеждены, что закон ударит в первую очередь не по возможным "агентам Кремля", а по давно живущим в Чехии и интегрированным в общество иммигрантам из России, которые, как правило, не поддерживают Путина.

Для многих из них возвращение на родину несет риск преследования — за донаты оппозиции, антивоенные высказывания в соцсетях, помощь украинским беженцам. Сам закон они называют дискриминационным — так как блокировка выдачи паспортов и требование отказа от другого гражданства (в данном случае российского) для получения чешского касается только россиян.

Поправки, блокирующие выдачу россиянам чешских паспортов, — это часть закона Lex Ukrajina 7, который обеспечивает продление временной защиты украинских беженцев.

В новой версии закон Lex Ukrajina предусматривает для бежавших от войны граждан Украины возможность изменить свой статус — и получить вид на жительство в Чехии на пять лет. Рассчитывать на ВНЖ смогут те беженцы, которые живут в стране как минимум два года, обеспечены жильем и считаются "экономически самодостаточными". Получив вид на жительство, они смогут остаться в Чехии и после завершения войны, а в будущем — претендовать на получение чешского гражданства. Таких изменений ждали многие украинские беженцы.

Однако в итоговый вариант законопроекта по инициативе депутатов входящей в правящую коалицию партии "Старосты и независимые" (STAN) были также включены поправки, которые не касаются положения живущих в Чехии граждан Украины. Эти поправки фактически запрещают получать гражданство Чехии россиянам.

Одна из поправок предусматривает для россиян новое условие для получения чешского гражданства, а именно отказ от российского паспорта. При этом другая поправка полностью приостанавливает на неопределенный срок (в новой версии закон Lex Ukrajina 7 является бессрочным) рассмотрение новых и старых заявлений россиян на получение гражданства Чехии.

"В шоке от инициативы"

В подвешенном состоянии оказались сотни россиян, уже подавших заявления, и еще тысячи, которые рассчитывали получить гражданство Чехии в ближайшие несколько лет.

Алина (имя изменено) живет в Чехии 18 лет, документы на получение гражданства она вместе с сыном-школьником подала полтора года назад, однако решение по их заявлениям так и не было вынесено. Еще прошлым летом Алина не сильно переживала, что ответ задерживается, поскольку в установленные 180 дней практически никто из заявителей его не получает. Обычно рассмотрение документов затягивается на год, а то и на два. Но когда в парламенте началось рассмотрение поправок, в семье Алины одновременно началось обсуждение возможных вариантов переезда.

Александр (имя изменено) — экономист-международник, он вместе с женой и двухлетним сыном подал документы на получение гражданства Чехии почти год назад — в феврале 2024 года. Теперь рассмотрение их заявлений может быть заморожено на неопределенный срок.

"Не понимаю, как это возможно? Три года учебы в чешском вузе, 10 лет работы в одной чешской компании, ипотека", — рассказывает о себе Александр. В процессе рассмотрения документов его из-за ряда формальностей попросили донести справку о знании государственного языка. Экзамен по чешскому, который можно сдать только в Карловом университете в Праге, назначен на конец января. Сертификат о знании языка Александр получит только в марте. Это означает, что если закон вступит в силу, он, вероятно, не сможет получить гражданство.

Программист Андрей (имя изменено) переехал в Чехию почти 11 лет назад, здесь же он получил второе высшее образование — после первого российского. Документы на получение гражданства Андрей подал в конце октября и к концу весны этого года рассчитывал получить решение, однако если закон вступит в силу, он, вероятнее всего, также не сможет стать гражданином Чехии в ближайшие годы.

По словам Алины, она до сих пор пребывает в шоковом состоянии от законодательной инициативы. "18 лет назад мы уезжали в европейскую страну, где права человека защищены, и не ожидали, что когда-либо столкнемся с таким отношением", — говорит она.

"Строжайшее законодательство"

Идею запрета для россиян получения чешского гражданства еще в июле прошлого года озвучил глава МВД Чехии Вит Ракушан. Тогда он напомнил, что в Чехии "строжайшее (среди европейских стран) законодательство" по пребыванию в стране вновь прибывших [после российского вторжения в Украину] россиян. А после высказался за ужесточение законов о пребывании и граждан России, давно живущих в Чехии.

Первое время, пока не началось обсуждение законопроекта в парламенте, Андрей, Александр и Алина, как и многие россияне в Чехии, не до конца верили в происходящее.

Осознав возможные последствия этого законодательного предложения, россияне в Чехии объединились в инициативную группу Jsme lidé ("Мы тоже люди") для защиты своих прав.

"Мы стремимся к тому, чтобы права человека в Чехии всегда уважались и соблюдались. Мы поддерживаем демократические ценности и верим в справедливость для всех", — говорится в приветственном сообщении в телеграм-канале группы.

Инициативная группа организовала сбор подписей под несколькими петициями, которые призывают отказаться от принятия поправок. Одна из них была направлена в Европарламент, однако там активистам ответили, что поднятый в петиции вопрос "выходит за рамки деятельности Евросоюза".

Россияне также лично обращались к инициаторам законопроекта, но тщетно.

18 декабря законопроект был принят нижней палатой парламента Чехии: "за" проголосовали 92 депутата, "против" — 35, еще 47 парламентариев воздержались. Против голосовали депутаты оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан").

На этапе рассмотрения законопроекта в сенате участники Jsme lidé еще активнее включились в борьбу. Многие встречались со "своими" сенаторами, говорили о последствиях принятия поправок и их неэффективности для борьбы с настоящими "агентами Кремля".

В итоге 22 января за принятие документа проголосовали только 13 сенаторов из 73 присутствовавших, против — 30. Однако из-за того, что против принятия поправок не набралось абсолютного большинства голосов, документ был отправлен на подпись президенту.

В Jsme lidé были уверены, что президент Петр Павел подпишет законопроект. Ведь после вступления в должность в 2023 году он заявлял, что проживающие в Европе российские граждане должны находиться под наблюдением спецслужб и сравнивал современную ситуацию с положением японского населения США в начале Второй мировой войны. Тогда около 120 тыс. этнических японцев были насильственно перемещены в лагеря для интернированных.

Тем не менее в инициативной группе Jsme lidé надеются, что поправки, касающиеся получения гражданства страны россиянами, все-таки будут отменены.

"Мы видели, сколько сенаторов были на нашей стороне, и это вселяет надежду на то, что группа из 17 сенаторов, которые могут по закону обратиться в Конституционный суд, сделают это", — говорится в сообщении группы в телеграм-канале.

Председатель движения ANO, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в конце прошлой недели заявил, что его партия будет пытаться оспорить поправки в Конституционном суде.

"Нам здесь не нужны матрешки"

Поправки об особом порядке получения гражданства для россиян и о блокировке их заявлений на получение чешских паспортов инициировал депутат от партии "Старосты и независимые" Мартин Экснер, который неоднократно в уничижительной манере высказывался о живущих в Чехии иммигрантах из России.

Авторы поправок утверждают, что среди россиян, живущих в Чехии, много сторонников Путина, а также агентов Кремля.

Россиян Экснер называет "матрешками", намекая на то, что любой обладатель российского паспорта может оказаться шпионом.

"Нам здесь не нужны матрешки. Мы не хотим, чтобы россияне злоупотребляли двойным гражданством в пользу России. Мы не можем допустить, чтобы в то время, когда Россия предпринимает враждебные действия не только против Украины, но и против нас и других стран ЕС, ее граждане могли получить чешское гражданство, а значит и все связанные с ним права", — написал депутат в инстаграме, объясняя своим подписчикам необходимость принятия таких поправок.

Активисты из Jsme lidé считают такое обобщение недопустимым и не соответствующим действительности: по их словам, в Чехии проживает одна из крупнейших антивоенных диаспор россиян.

Они напоминают, что многие россияне после начала войны работали в организациях помощи украинским беженцам, устраивали антивоенные акции, отправляли в Украину не только продукты и одежду, но и топливо, печи и генераторы, насосы, жертвовали деньги.

"На выборах в посольстве РФ в Праге Путин потерпел сокрушительное поражение, а антивоенные акции стали одними из крупнейших в Европе", — отмечают активисты в своем заявлении.

Многие из нынешних участников Jsme lidé в свое время приняли решение об отъезде из России именно потому, что не были готовы мириться с политикой Кремля и не видели возможности демократических преобразований на родине в обозримом будущем.

По словам Андрея, он, когда еще жил в России, «ходил почти на все митинги», которые организовывал Навальный и его соратники в 2011-13 годах. В 2014 году, после аннексии Крыма и войны на востоке Украины, как рассказывает Андрей, политическая ситуация для него стала совершенно некомфортной. "Очень было непонятно выражение ненависти к другим странам и народам. Я человек достаточно либеральных взглядов, поэтому в итоге решил уехать", — говорит Андрей.

Александр уехал из России, так как не мог мириться с коррупционной составляющей бизнеса в России.

"После года работы в России понял, что у меня нет умения "вести подковерные игры", давать откаты. На меня смотрели как на идиота. Это претило. Вряд ли я мог бы многого достичь в России без этого "умения". А в Чехии моя честность является преимуществом", — говорит Александр.

В своем родном городе он не был около 10 лет. "Я уезжал из другой России. Той России, которую я называл домом, больше не существует", — говорит Александр, исключая для себя возможность возвращения на родину.

Ни Алина, ни Андрей, ни Александр не были в России после начала российского вторжения в Украину, в том числе и потому, что опасаются допросов на границе и возможного реального преследования за "условный пост в соцсетях".

Александр говорит, что в соцсетях открыто высказывался против российского вторжения в Украину. Андрей опасается, что его могут привлечь за донаты, в том числе ФБК и ВСУ.

Алина напоминает, что Россия признала "нежелательными" все возможные иностранные организации и теперь практически любой донат одной из таких организаций может послужить поводом для возбуждения "дела". Так, по ее словам многие ее знакомые, в том числе россияне, откликнулись на сбор средств для пострадавших от наводнения в Центральной Европе в сентябре прошлого года. Сбор организовала чешская НКО "Человек в беде" ("Člověk v tísni"), которая была объявлена в России нежелательной еще в 2019 году. И теперь любой россиянин в Чехии, который переводил деньги для пострадавших, может опасаться преследования на родине за донат "нежелательной" организации.

Во время обсуждения законопроекта в парламенте против поправки высказался депутат от оппозиционной ANO Патрик Нахер, указывая, что отказ от гражданства для многих живущих в Чехии россиян "невозможен, а то и небезопасен".

"Ряд этих россиян — это критики Путина, вы их хотите послать обратно в Россию? Чтобы они там отказались от российского гражданства? Их там посадят, и они уже сюда не вернутся!" — цитировали депутата русскоязычные чешские СМИ.

Исключения, которые ничего не значат

Инициаторы законопроекта указывают на то, что в документе предусмотрены исключения, и гражданство Чехии смогут получить дети младше 15 лет, просители убежища и те россияне, которые претендуют на получение гражданства Чехии за особые заслуги перед этой страной или по гуманитарным соображениям.

Однако, как подчеркивают в инициативной группе Jsme lidé, эти "исключения" фактически ничего не значат.

Исключение, касающееся детей детей до 15 лет, работать не будет, говорит Би-би-си чешский адвокат, попросивший об анонимности.

"Поправка не позволяет предоставить детям гражданство. Их заявления, скорее всего, будут рассмотрены, но, поскольку они не получат гражданства вместе с родителями, они будут отклонены с учетом принципа семейного единства гражданства", — говорит юрист.

Предоставление гражданства иностранцам за выдающиеся заслуги перед Чехией — это исключительные случаи, которые касаются известных людей, выдающихся спортсменов, ученых. В среднем по такому основанию Чехия предоставляет порядка девяти гражданств в год. В 2023 году гражданство за выдающиеся заслуги перед страной было предоставлено 10 иностранцам.

Число российских просителей убежища в Чехии незначительно, число одобренных заявлений — в разы меньше поданных. Согласно официальным данным, в 2023 году только восемь граждан России получили убежище в Чехии.

Закон как "матрешка". Что не так с законом Lex Ukrajina?

Активисты считают, что законодательная инициатива была реализована со множеством нарушений норм права — как чешского, так и международного. Сам закон Lex Ukrajina 7 они называют "матрешкой", указывая на то, что поправки об отказе от российского гражданства и о блокировке рассмотрения заявлений о гражданстве от россиян почему-то вносятся не в основной закон о гражданстве, а "спрятаны" в закон о помощи украинским беженцам.

Как пояснил Би-би-си чешский адвокат, попросивший об анонимности, действия автора поправок Мартин Экснер могут рассматриваться как злоупотребление правом депутата вносить поправки, поскольку он включил положения, запрещающие получение гражданства для россиян, в законопроект, который не имеет никакого отношения ни к гражданству Чехии, ни к россиянам.

"Есть судебная практика чешского Конституционного суда, согласно которой к законопроекту можно подавать только те поправки, которые имеют тесную связь с рассматриваемым законопроектом. Нельзя, например, в законопроект, регулирующий банковскую отрасль, добавить регулирование правового положения школ и гимназий", — поясняет Би-би-си чешский адвокат.

Конституционный суд Чехии, по его словам, такие случаи считает обходом законодательной инициативы.

"Решение, когда и кто будет гражданином Чехии, фактически принимает Путин"

Участники инициативной группы Jsme lidé считают, что закон в его нынешнем виде "нарушает принципы недискриминации, выделяя россиян как отдельную категорию, независимо от их мнений, возраста, происхождения, политических взглядов и отношения к Чехии". По словам активистов, россияне, как и граждане любой другой страны, имеют право на "объективное и беспристрастное рассмотрение поданных заявлений на получение гражданства".

Активисты полагают, что закон противоречит статье 16 Европейской конвенции о гражданстве, согласно которой государство-участник (конвенции) не должно ставить условием приобретения или сохранения его гражданства отказ от другого гражданства или его утрату, если такой отказ или утрата невозможны или их нельзя обоснованно требовать.

Они напоминают, что выход из гражданства России не всегда возможен. Фактически он закрыт для военнообязанных, а также для оппозиционеров, журналистов и антивоенных активистов, которые столкнулись или могут столкнуться у себя на родине с уголовными преследованием или административными делами.

Кроме того, активисты отмечают, что действие закона будет распространяться и на уже поданные заявления на получение гражданства - их рассмотрение, согласно тексту документа, должно быть приостановлено.

Хотя активисты и считают требование об отказе от российского гражданства дискриминационным, юридически оно таковым не является, сказал Би-би-си юрист, специализирующийся на международном праве (он попросил об анонимности в целях своей безопасности).

"Ни у кого, в том числе у россиян, нет права на гражданство другой страны, а значит строгое понимание дискриминации — как необоснованного различия в отношении при реализации права — тут вообще неприменимо", — объяснил Би-би-си юрист.

По его словам, статья 16 Конвенции о гражданстве тоже оставляет государствам много пространства для маневра.

При этом, как отмечает юрист, "отказаться от российского гражданства действительно сложно, и люди с уголовным делом, а также, вероятно, военнообязанные сделать этого не смогут, хотя тут могут быть разные варианты, поскольку длительное проживание за границей — все же основание для снятия с воинского учета".

А вот применение закона с обратной силой к тем, кто уже подал заявление, выглядит "максимально странно" как минимум с точки зрения международного, но, возможно, и с точки зрения национального права Чехии, отметил собеседник Би-би-си, уточнив, что не знаком с деталями чешского права.

"В любом случае странно, что, исходя из принятого в Чехии закона, решение о том, когда и кто будет гражданином Чехии, фактически принимает Владимир Путин. Тут, безусловно, вопрос популизма теряющего свою популярность правительства. Правящая коалиция считает, что так наберет политические очки. Избирательные урны покажут, ошибается ли она", — рассуждает эксперт.

"Полнейший популизм"

Парламентские выборы в Чехии назначены на осень этого года. Председатель оппозиционного движения ANO и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш на прошлой неделе заявил, что если его партия войдет в правительство, то этот закон будет отменен одним из первых.

Но вполне вероятно, что закон не будет отменен и продолжит действовать после выборов в парламент.

"Боимся, что после запрета на гражданство для россиян запретят выдачу долгосрочных виз и так далее. Закручивание гаек начинается с одного поворота", — рассуждает Александр.

По его словам, в этом случае он и его семья будут искать новое место жительства. "Это будет страна, где мой российский паспорт не будет проблемой и где обо мне не будут судить только по одному паспорту", — уверен он. Александр говорит, что хотел бы остаться в Европе и использовать свой большой опыт работы в автомобильной промышленности.

Андрей называет закон и заявления его авторов "полнейшим популизмом". Как и Александр, он также рассматривает вариант переезда в другую страну, если закон вступит в силу.

Алина работает в медицине и свободно владеет чешским языком, ее партнер — гражданин Чехии, который, по ее словам, никогда не думал даже о переезде в другой город. Теперь они всерьез обсуждают вариант переезда в другую страну.

Алина думает о переезде в том числе из-за сына, который собирался поступать в Чешский технический университет. Однако вуз с 2022 года запретил россиянам учиться по тому направлению, которое он выбрал.

"Я не знаю, как объяснить ребенку, что происходит и почему он "виноват". Он родился и вырос в Чехии, в России был всего несколько раз. Недавно написал тест по чешскому языку лучше всех в классе… " — рассказывает Алина.

По словам Андрея, в компании, где он работает, приблизительно 70% сотрудников — граждане Чехии, и они не понимают, почему власти вводят ограничение на получение гражданства для него, только потому что у него российский паспорт. "У коллег недоумение. Я 10 лет живу в Чехии, плачу налоги — и в итоге оказываюсь "матрешкой"?!" — недоумевает Андрей.

"Теперь мы становимся жертвами "коллективной вины" за решения режима, при котором мы не работали в России и который мы не выбирали", — резюмирует Александр.

По словам Александра, он уже давно чувствует себя частью чешского общества и не понимает, почему его подталкивают к отъезду из страны. "Я очень давно играю в чешской рок-группе. Долгое время я был единственным иностранцем, все остальные участники группы были чехами", — говорит он.

Российские эмигранты в Чехии также опасаются, что, не имея чешского гражданства, в какой-то момент могут остаться и без российских загранпаспортов — если, например, опять возникнут проблемы с чипами для биометрических документов или если российские власти последуют примеру Беларуси и сделают возможным получение нового загранпаспорта только в России.

По их словам, они могут оказаться везде чужими и остаться без защиты: в России — из-за своих взглядов, в Чехии — из-за того, что у них паспорта "страны-агрессора".

В этой ситуации они могли бы рассчитывать только на помощь со стороны российской оппозиции в изгнании. Однако, как говорят участники инициативной группы, живущие в Чехии российские оппозиционеры и общественные деятели не считают защиту прав и интересов российских эмигрантов зоной своей ответственности и в своем большинстве предпочитают рассуждать в СМИ о коллективной ответственности соотечественников.

В качестве противоположного примера они приводят взаимодействие белорусской оппозиции с иммигрантами из Беларуси.

Когда в сентябре 2023 года Александр Лукашенко своим указом запретил белорусам получать новые паспорта, обменивать и продлевать старые в диппредставительствах за границей, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с чешскими властями и договорилась о решении. Теперь живущие в Чехии белорусы могут не подвергать себя опасности, возвращаясь на родину за загранпаспортом, а получить "паспорт иностранца" в Чехии.

У лидеров российской оппозиции, судя по всему, нет согласия по вопросу помощи российским эмигрантам за рубежом. Тем не менее, некоторые российские оппозиционные политики, высказывались против идеи чешских депутатов блокировать выдачу россиянам чешского гражданства и требовать от них отказа от российского паспорта.

"Людей фактически вынуждают отказаться от Родины", — так оценил эту законодательную инициативу оппозиционный политик Илья Яшин (объявлен в России "иноагентом") в сентябре прошлого года — перед началом обсуждения поправок в чешском парламенте.

"Сомневаюсь при этом, что закон хоть как-то помешает работать в Чехии российским шпионам, которые и без того имеют широкие возможности для легализации. А вот многим нашим соотечественникам, выступающим против диктатуры Путина и войны с Украиной, такая инициатива серьезно осложнит жизнь. Я уж не говорю про то, как радостно кремлевская пропаганда начнет вопить про дискриминацию русских", — написал тогда Яшин в соцсети X .

Михаил Ходорковский (в реестре "иноагентов") в сентябре прошлого года в интервью "Радио Свобода" (СМИ признано "нежелательной" организацией в России) пояснял, что решить вопрос с документами россиян в Европе на уровне ООН почти невозможно. Поскольку что это решение будет почти наверняка заблокировано Россией. Поэтому, по его словам, такие вопросы следует решать в каждой стране Европы отдельно. Он уверял, что лидеры российской оппозиции проводят встречи с представителями властей европейских стран и обсуждают в том числе проблемы российских политэмигрантов.

Впрочем, в конце октября после встречи со своими сторонниками в Праге Илья Яшин уже не упоминал в соцсетях о законопроекте, блокирующим получение чешского гражданства для его соотечественников.

"Первая задача — антивоенное сопротивление. Вторая — помощь политзаключённым. Третья — нанесение ущерба режиму Путина везде, где это возможно. Это сейчас главное, всё остальное второстепенно и несущественно", — говорилось в посте политика по итогам встречи в столице Чехии в октябре 2024 года.

В то же время оппозиционный политик Андрей Пивоваров называет одной из ключевых задач российской оппозиции "защиту прав соотечественников за рубежом".

В середине января в Праге по призыву Андрея Пивоварова прошла акция протеста против закона, запрещающего большинству граждан России получать паспорт Чехии.

Политик в своем сообщении в соцсети X подчеркнул, что "чешская российская диаспора — антипутинская", а предлагаемые чешскими депутатами ограничения "затронут добропорядочных граждан, а не тех, кто реально представляет угрозу".

"Возникает парадоксальная ситуация: от воли путинских чиновников будет зависеть, может ли человек претендовать на чешское гражданство, или его пакет документов окажется неполным", — отметил Пивоваров.