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Против премьер-министра Польши начали расследование по делу о госперевороте

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Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Jakub Porzycki/Anadolu/Getty Images

Прокуратура Польши начала расследование в отношении премьер-министра Дональда Туска и ряда министров и депутатов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на польские СМИ, расследование ведется также в отношении спикеров сейма и сената, депутатов и сенаторов правящей коалиции, ряда судей и прокуроров.

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский подтвердил информацию о начале расследования.

"С удовлетворением приветствую инициативу председателя Конституционного суда и тот факт, что заместитель генерального прокурора инициировал расследование на основании сообщения об обоснованном подозрении в совершении государственного переворота", — заявил лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский.

Туск в соцсети Х опубликовал видео, на котором он играет в настольный теннис. За кадром кто-то говорит ему, что лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" считает его виновным в перевороте.

"Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже", — отвечает Туск со смехом и продолжает играть в теннис.

"Я надеюсь, что придет время, когда эти господа перестанут смеяться", — ответил на это Качиньский.

Как пишет издание, накануне, 5 февраля, Свенчковский объявил на пресс-конференции, что "в Польше совершается государственный переворот". По его словам, прокуратура начала расследование.

"Когда я стал председателем Конституционного суда, я заявил, что буду пытаться наладить контакт и диалог с представителями законодательной и исполнительной власти, которые, по моему глубокому убеждению, действуют незаконно, меняя строй Республики Польша. Я добивался диалога. К сожалению, этого не произошло", — сказал он.

По его словам, 31 января он подписал "60-страничное уведомление о законном подозрении" Туска и других лиц в перевороте. Они "действуют в составе организованной преступной группы с целью изменения конституционного строя Республики Польша" и прекращения деятельности Конституционного и Верховного судов.

Президент Польши Анджей Дуда, говоря о подозрениях в госперевороте, заявил: "Мы имеем дело с серией нарушений закона со стороны членов правительства, в этом нет никаких сомнений".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218314-protiv-premer-ministra-polshi-nachali-rassledovanie-po-delu-o-gosperevorote/