Поддержка России и теорий заговора. За что в Сенате США критиковали кандидатов Трампа на должности глав разведки и ФБР

В четверг, 30 января, в верхней палате Конгресса США прошли слушания, на которых рассматривались кандидаты Дональда Трампа на посты директоров Национальной разведки США и Федерального бюро расследований (ФБР). Президент хочет назначить на эти должности Талси Габбард и Кэша Пателя. Первая известна тем, что в 2022 году, в начале войны России и Украины, выступила с пророссийских позиций. Второй — критик ФБР и сторонник теорий заговора.

Во время многочасовых слушаний кандидаты Дональда Трампа столкнулись с жесткими вопросами со стороны республиканцев и демократов. Талси Габбард, ветерана боевых действий на Ближнем Востоке и в прошлом конгрессвумен от демократов, в сенатском комитете по разведке допрашивали по поводу ее старых высказываний в поддержку бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, а также о ее отношениях с президентом России Владимиром Путиным и бывшим сирийским диктатором Башаром Асадом.

Кэшу Пателю, бывшему федеральному прокурору и помощнику администрации Трампа, сенаторы задавали вопросы о его предыдущих комментариях, восхвалявших участников беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, а также о его связях с движением QAnon. Последователи QAnon известны своей верой в существование мирового правительства и другие конспирологические теории.

Би-би-си пересказывает главные моменты этих слушаний.

Габбард и война в Украине

Талси Габбард начала политическую карьеру в нулевых годах. В 2002 году она была избрана в палату представителей штата Гавайи, а потом представляла штат в Конгрессе с 2013 по 2021 год. В 2020 году политик участвовала в праймериз Демократической партии, пытаясь стать кандидатом в президенты США от демократов.

Габбард покинула Демократическую партию в 2022 году из-за разногласий по ключевым вопросам, в частности, о поддержке Украины. Спустя два года она поддержала Дональда Трампа в его президентской кампании и вступила в Республиканскую партию.

Трамп заявил о том, что намерен назначить Габбард на пост директора Национальной разведки США в ноябре прошлого года. Несмотря на опыт участия в боевых действиях, у Талси Габбард нет формального опыта работы в сфере разведки. Чтобы вступить в должность, Габбард должна получить поддержку большинства в Сенате.

Слушания в комитете Сената по разведке прошли в четверг 30 января и заняли три часа. Во время них Габбард столкнулась с вопросами о своих прошлых высказываниях о войне в Украине: сенаторы обвинили ее в повторении российской пропаганды для оправдания вторжения Владимира Путина в Украину.

Сенатор-демократ Майкл Беннет от штата Колорадо в какой-то момент слушаний зачитал несколько ее высказываний, в том числе слова о том, что у Путина были «законные опасения по поводу безопасности» в связи с расширением НАТО в Восточной Европе. Беннет обвинил Габбард в том, что она фактически согласилась, что «тоталитарное государство» может «иметь основания для нарушения мирных границ Украины».

Беннет также отметил, что российское государственное телевидение транслировало заявления Габбард и называло ее «нашим другом Талси».

В ответ на эти обвинения Габбард заявила, что не обращает внимания на российскую пропаганду. По словам политика, ее цель — «говорить правду».

В своих других ответах Тулси Габбард несколько изменила свою риторику по сравнению с прошлыми высказываниями и заявила, что войну начал Путин. При этом она не ответила прямо, представляет ли, по ее мнению, Россия угрозу США.

В отношении Сноудена — ничего определенного

И республиканцы, и демократы задавали Габбард вопросы о ее поддержке Эдварда Сноудена — бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (NSA), который в 2013 году сделал доступными для публики миллионы засекреченных документов, утверждая, что они доказывают незаконную слежку США за собственными гражданами.

Во время слушаний критики Габбард заявили, что утечка угрожала национальной безопасности США. Законодатели несколько раз спросили политика, считает ли она Сноудена — которого она ранее называла «храбрым» и предлагала помиловать — предателем США.

Габбард так и не ответила однозначно на этот вопрос, что поставило республиканцев в неловкое положение.

«Сноуден нарушил закон, — сказала политик законодателям. — Он разгласил информацию о Соединенных Штатах... Есть более срочные меры, которые я бы предприняла, чтобы предотвратить появление еще одного Сноудена».

Встреча Габбард и Асада в 2017 году

Габбард также подверглась критике за визит в Сирию в 2017 году для встречи с Башаром Асадом, который тогда руководил страной.

Поездка состоялась после того, как правительство США потребовало от Асада уйти в отставку из-за атак правительственных войск на мирных жителей Сирии, в том числе с применением химического оружия. В то время визит Габбард вызвал осуждение со стороны как и законодателей-демократов, так и республиканцев.

На слушаниях Габбард пыталась заблаговременно отбиться от критики и во вступительной речи заявила: «Я не испытываю симпатии ни к Асаду, ни к Каддафи, ни к каким-либо диктаторам».

В ответ на замечания о поездке политик утверждала, что задавала Асаду «жесткие вопросы о действиях его режима». Кроме того, Габбард добавила, что в декабре прошлого года, когда вооруженные повстанцы захватили Дамаск, она «не пролила ни слезы по поводу падения режима Асада». Правда, вместе с тем она отметила, что сейчас Сирией управляет «исламистский экстремист».

Пателя допросили о поддержке беспорядков в Капитолии

Слушания по поводу кандидатуры Кэша Пателя прошли в юридическом комитете Сената и заняли пять часов. Бывший федеральный прокурор подвергся резкой критике за поддержку беспорядков в Капитолии в январе 2021 года. В частности, тогда он помогал продвигать продажи благотворительной песни, записанной заключенными участниками беспорядков, включая осужденных за насилие против сотрудников полиции.

Несколько сенаторов-демократов пытались надавить на Пателя по поводу его связей с участниками беспорядков.

«Был ли неправ президент Дональд Трамп, когда безоговорочно помиловал обвиняемых по делу 6 января?» — спросил сенатор Дик Дурбин из Иллинойса.

«Я всегда осуждал любое насилие против правоохранительных органов, включая насилие со стороны этой группы 6 января», — ответил Патель.

Вместе с тем, отвечая на другие вопросы, Патель отказался критиковать помилование Трампом участников беспорядков, напавших на полицейских.

Кандидат на пост директора ФБР постарался представить себя более умеренным

Патель, откровенный критик Федерального бюро расследований, которое ему предстоит возглавить, во время слушаний занял более умеренную позицию по сравнению с некоторыми его предыдущими высказываниями.

Объясняя свои критические замечания в адрес ФБР, Патель указал на результаты общественных опросов, которые показывают падение доверия к агентству, и отметил приоритетные направления, по которым необходимо работать, включая борьбу с насильственной преступностью, взрыв которой, по его словам, наблюдается в стране.

Он отметил, что в случае утверждения своей кандидатуры он «останется сосредоточенным на основной миссии ФБР — проведении всесторонних расследований во всех случаях, когда для этого есть конституционные фактические основания».

Тем не менее после этих слов демократы продолжили задавать ему вопросы о его прошлых высказываниях и связях с движением QAnon. В 2023 году Патель издал книгу «Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию», в которой призвал к «комплексной чистке» Министерства юстиции.

Во время слушаний Патель заявил, что его прошлые слова о теориях, в которые верят сторонники QAnon, не отражают его взглядов.