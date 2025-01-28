Животные погибли в результате пожара в зоопарке Бишкека (фото)
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В зоопарке Бишкека произошел пожар - директор сообщил о гибели ряда животных. Трагедия могла произойти из-за короткого замыкания, пишет 24.kg.
Спасатели предположили, что возгорание произошло из-за замыкания в одном из закрытых теплых вольеров. Они пояснили, что в зимнее время там всегда работает электрообогрев пола и стен для поддержания комфортной температуры тропическим животным. Огонь перекинулся и на соседний вольер.
Директор центра ZooBishkek Владислав Шевченко сообщил, что проводка была новая, и подключение выполнено профессионально.
"Возможно, по нашему предположению, замыкание спровоцировали резкие скачки и перепады напряжения, от которых никто не застрахован", - предположил он.
В МЧС пообещали представить официальное заключение после проведения проверок.
Также Шевченко сообщил о гибели животных.
"В результате несчастного случая погибли семейство обезьян: Оскар и его детеныши Тайсон, Йося и Абу, сурикаты, которые накануне до отвала наелись сверчков и поэтому крепко спали, кенгуру Ру и попугай Лео. Нам очень сложно сформулировать, что мы сейчас ощущаем. Мы морально раздавлены", - заявил директор.
Он призвал отнестись с пониманием к сотрудникам зоопарка и не винить их.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215973-zhivotnye-pogibli-v-rezultate-pozhara-v-zooparke-bishkeka/