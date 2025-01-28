Животные погибли в результате пожара в зоопарке Бишкека (фото)

В зоопарке Бишкека произошел пожар - директор сообщил о гибели ряда животных. Трагедия могла произойти из-за короткого замыкания, пишет 24.kg.

Спасатели предположили, что возгорание произошло из-за замыкания в одном из закрытых теплых вольеров. Они пояснили, что в зимнее время там всегда работает электрообогрев пола и стен для поддержания комфортной температуры тропическим животным. Огонь перекинулся и на соседний вольер.

Директор центра ZooBishkek Владислав Шевченко сообщил, что проводка была новая, и подключение выполнено профессионально.

"Возможно, по нашему предположению, замыкание спровоцировали резкие скачки и перепады напряжения, от которых никто не застрахован", - предположил он.

В МЧС пообещали представить официальное заключение после проведения проверок.

Также Шевченко сообщил о гибели животных.

"В результате несчастного случая погибли семейство обезьян: Оскар и его детеныши Тайсон, Йося и Абу, сурикаты, которые накануне до отвала наелись сверчков и поэтому крепко спали, кенгуру Ру и попугай Лео. Нам очень сложно сформулировать, что мы сейчас ощущаем. Мы морально раздавлены", - заявил директор.

Он призвал отнестись с пониманием к сотрудникам зоопарка и не винить их.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.