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Китай и Индия возобновят авиасообщение после пятилетнего перерыва

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Вид из самолета
Самолет. Иллюстративное фото: somnuk krobkum / Getty Images

Китай и Индия возобновят авиасообщение после пятилетнего перерыва. Это событие свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами после конфликта на гималайской границе в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Министерство иностранных дел Китая заявило, что стороны вскоре обсудят рамочную программу для восстановления полетов.

После столкновений в 2020 году Индия ввела ограничения для китайских компаний, усложнив их инвестиции, запретив сотни популярных приложений и приостановив пассажирское авиасообщение, хотя грузовые рейсы продолжали выполняться.

В последние месяцы отношения между странами начали улучшаться. Это стало возможным благодаря ряду встреч на высоком уровне, включая переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоявшиеся в октябре в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215754-kitay-i-indiya-vozobnovyat-aviasoobshchenie-posle-pyatiletnego-pereryva/

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