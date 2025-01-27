В Балтийском море поврежден еще один оптоволоконный кабель: между Латвией и Швецией

Власти Латвии и Швеции сообщили о повреждении еще одного оптоволоконного кабеля, который идет по дну Балтийского моря из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд.

Как заявила журналистам премьер-министр Латвии Эвика Силиня, кабель был, вероятнее всего, поврежден в результате внешнего воздействия. "Мы установили, что ущерб, скорее всего, стал результатом внешнего воздействия и оно было значительным", - заявила она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил данные о повреждении в своем аккаунте в сети Х (бывший твиттер). "Швеция и НАТО тесно сотрудничают по этому вопросу. Швеция предоставит все соответствующие ресурсы для расследования этого предполагаемого инцидента", - написал Кристерссон.

Сообщается, что кабель, находящийся на глубине около 50 метров, был поврежден в морской экономической зоне Швеции.

Общественный вещатель Латвии сообщает, что поврежденный кабель принадлежал Государственному центру радио и телевещания (LVRTC).

По словам главы латвийского правительства, в Риге готовились к подобному развитию событий и "организовали передачу данных по альтернативным маршрутам". LVRTC сообщает, что продолжает передачу данных, и хотя возможно некоторое замедление скорости, "в основном это не затрагивает конечных пользователей в Латвии".

В связи с инцидентом правительство Латвии провело специальное совещание, сообщила Силиня.

Швеция задержала подозреваемое судно

Шведская государственная Служба безопасности в воскресенье заявила, что расследует это происшествие как диверсию и задержала судно, которое подозревается в обрыве кабеля.

Какое именно судно задержано, Служба безопасности не уточнила.

По данным шведского издания Expressen, задержан сухогруз Vezhen - он зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgare.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные сайта MarineTraffic, это судно, наряду с несколькими другими, находилось в районе, где произошел инцидент с кабелем.

За Vezhen следовал корабль шведской береговой охраны, а затем они оба направились к южному берегу Швеции, сказано в сообщении.

Болгарские чиновники отрицают, что повреждение кабеля могло быть намеренным. "Возможно, судно Vezhen стало причиной разрыва троса между Готландом и Латвией, но лично я ни в коем случае не допускаю, что речь может идти о диверсии", — цитирует издание «Дневник» исполнительного директора государственного пароходства "Болгарский морской флот" Александра Калчева.

Он уточнил, что на борту находились восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы. "Возможно, была халатность со стороны экипажа, но и это сомнительно, так как должны были быть приняты соответствующие меры, учитывая погодные условия", — отметил Калчев. По его словам, следователи, скорее всего, установят, что дело не в умышленных действиях, а в технической аварии.

В публикации общественного вещателя Латвии также было сказано, что в районе происшествия находился сухогруз Michalis San, который направляется в Россию. Командующий латвийскими Морскими силами адмирал Марис Поленцс сообщил журналистам, что сразу после инцидента это судно было проверено.

"Судно - на пути в РФ и ждет разрешения от агента, чтобы туда отправиться. Никакой подозрительной активности на палубе или повреждений якоря мы не констатировали", — цитирует Поленцса латвийское СМИ.

Четвертый инцидент за последнее время

За последнее время это уже четвертый случай повреждения подводных кабелей в Балтийском море.

Сначала была нарушена целостность кабеля, соединяющего Швецию и Литву, потом еще одного - протянутого из Германии в Финляндию, а в конце декабря оказались перебиты сразу несколько кабелей, проложенных между Финляндией и Эстонией.

В последнем случае экипаж финской береговой охраны перехватил нефтяной танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука, и задержал его. Эстония после этого отправила на защиту своего подводного кабеля электропередачи патрульный корабль.

Власти стран Балтии пока не установили точных причин этих инцидентов, однако они подозревают, что кабели были повреждены якорями судов. Представители западных стран выражали подозрения, что к этому может быть причастна Россия и что такие действия могли быть намеренными.

За время российского полномасштабного вторжения в Украину Балтика стала главным маршрутом экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

В ответ на российскую агрессию западные страны ввели против России санкции, согласно которым судовладельцы и страховщики могут обслуживать перевозки российской нефти только при цене не более 60 долларов за баррель.

Чтобы обойти это санкционное ограничение, Россия пользуется тем, что известно как "теневой флот", состоящий из танкеров, зарегистрированных и застрахованных за пределами стран, поддерживающих Украину.

Причастна ли Россия?

Однако около недели назад американская газета Washington Post написала со ссылкой на оценки анонимных западных чиновников, что повреждения кабелей были серией случайных происшествий, а не результатом диверсий со стороны России.

Как сказано в этой публикации, "расследования с участием США и примерно шести европейских спецслужб не нашли свидетельств, что коммерческие судна, подозреваемые в протягивании якорей через расположенную на дне моря инфраструктуру, делали это намеренно или по указанию Москвы".

"Американские и европейские чиновники сообщили, что собранные на этот момент доказательства, в том числе перехваченные сообщения и другие закрытие разведданные, показывают, что эти инциденты произошли, поскольку на находящихся в плохом состоянии судах работают неопытные экипажи", - пишут журналисты Washington Post.

В декабре министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждения подводной инфраструктуры участились настолько, что это вряд ли можно считать "случайным совпадением", произошедшим из-за "небрежного мореходства".

При этом обвинять Россию напрямую дипломат не стал - как и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который в середине января заявил: хотя Швеция и не делает поспешных выводов и "не обвиняет кого-либо в диверсии без веских на то оснований", власти страны также "не столь наивны".

В ответ на инциденты страны НАТО запустили миссию Baltic Sentry ("балтийский караул") по охране кабелей, проложенных по дну Балтийского моря.