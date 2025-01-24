Массированная атака дронов на российские регионы, повреждены заводы в Брянске и в Рязани. Что об этом известно

В ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали несколько российских областей. Минобороны РФ отчиталось о 121 сбитом беспилотнике, в том числе над Москвой и Московской областью, а также над аннексированным Крымом. Генштаб ВСУ сообщил об успешной атаке на заводы в Брянске и в Рязани.

В Брянске в результате атаки беспилотников поврежден завод микроэлектроники «Кремний», одно из крупнейших подобных предприятий в России. Завод работал в том числе и для нужд военной промышленности, в том числе производил детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба компании «Группа Кремний ЭЛ». По данным пресс-службы, завод атаковали шесть беспилотников. Повреждения получили производственные помещения и склад. Это не первый раз, когда завод атакуют беспилотники: во время войны он подвергался атакам несколько раз.

Именно над Брянской областью, по информации российских военных, за ночь было сбито больше всего беспилотников — 37. Телеграм-канал Baza пишет, что сам город атаковали минимум шесть БПЛА. Один из них врезался в здание Института управления и бизнеса. После атаки в здании начался пожар (50 квадратных метров), взрыв повредил фасад и остекление. Обломки одного из беспилотников повредили в том числе здание Следственного комитета на Красноармейской улице, на которой расположен и завод «Кремний».

Генштаб ВСУ подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани. Как утверждается в сообщении, завод в Брянске производит микросхемы в том числе для ракетных комплексов «Тополь-М», «Булава», зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также для бортовой электроники боевых самолетов.

В Рязанской области, как сообщали российские телеграм-каналы, после атаки дронов начался пожар на заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на расположенной рядом Ново-Рязанской ТЭЦ. Издание Astra верифицировало кадры пожара.

Официально губернатор Рязанской области Павел Малков поначалу подтвердил только пожар в частном доме, в который попали обломки беспилотника. Он написал в телеграм-канале, что атаковавшие регион беспилотники были уничтожены ПВО. Позднее он добавил, что «из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», не уточняя, на каком именно . Ночью о «ликвидации последствий попадания обломков» на территории одного из предприятий сообщила опергруппа Рязанской области, заявив при этом, что все остальные «красочные видео» — фейки, также не уточняя, о каких именно кадрах идет речь.

Всего над Рязанской области, по данным Минобороны РФ, сбили 20 беспилотников.

Источники Украинской службы Би-би-си в СБУ утверждают, что на Рязанском НПЗ в результате атаки беспилотников горят минимум три резервуара. «Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина», — добавили собеседники Украинской службы Би-би-си.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нескольких сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в Троицком административном округе Москвы и в городских округах Раменском, Коломне, Подольске и Щелково. Городская администрация Сергиево-Посадского округа Подмосковья тоже сообщила об отраженной атаке БПЛА.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех сбитых БПЛА возле поселка Оредеж.

Также, по информации Минобороны РФ, было сбито 17 дронов над Курской областью, 17 над Саратовской, семь - над Ростовской, шесть - над Белгородской, три - над Воронежской, по два - над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один над аннексированным Крымом.

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Уфы, Самары и Саратова были временно введены ограничения на полеты. К утру в большинстве из них ограничения сняли.

Это вторая масштабная атака с начала 2025 года: 14 января Минобороны России отчиталось о 180 сбитых беспилотниках.