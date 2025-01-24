Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютер Кинга-младшего

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому должны быть рассекречены документы, связанные с несколькими громкими убийствами, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.

В частности, речь идет об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата, бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга-младшего.

"Продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, не соответствуют общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела.

И хотя ни один акт Конгресса не предписывает публикацию информации, касающейся убийств сенатора Роберта Кеннеди и преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, я определил, что публикация всех записей, находящихся в распоряжении федерального правительства и относящихся к каждому из этих убийств, соответствует общественным интересам", – говорится в указе Трампа.

Он дал поручения директору национальной разведки и генпрокурору США совместно с помощником президента по вопросам нацбезопасности и советником президента за 15 дней подготовить план полного обнародования документов, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди.

Для изучения материалов расследований убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего и подготовки плана их обнародования Трамп дал 45 дней.

Как пишет РБК, Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас, штат Техас. В момент следования кортежа по улицам города послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков.

По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Младший брат президента, Роберт Кеннеди был генпрокурором США (1961-1964) и сенатором от штата Нью-Йорк (1965-1968). Он также был застрелен: 5 июня 1968 года после произнесения речи по поводу победы на предварительных выборах (он баллотировался в президенты от демократов) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в него несколько раз выстрелили. Три пули попали в политика, в том числе одна — в голову. 6 июня Роберт Кеннеди скончался.

На месте преступления задержали палестинца Серхана Серхана. В 1969 году его приговорили к смертной казни, позже приговор смягчили до пожизненного заключения.

Опасения по поводу покушения на младшего Кеннеди возникли еще раньше в 1968-м после того, как 4 апреля в Мемфисе, штата Теннеси был убит Мартин Лютер Кинг — баптистский проповедник, лидер движения за права чернокожих. Ему принадлежат слова "У меня есть мечта".

"У меня есть мечта, что мои четверо детей будут однажды жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по их личным заслугам", — сказал активист в августе 1963 года.

За убийство Мартина Лютера Кинга к 99 годам заключения приговорили неоднократно судимого Джеймса Эрла Грея. Он умер в тюрьме в 1998 году.

Несмотря на то, что расследования этих дел были завершены, а преступники наказаны, в США существует ряд конспирологических теорий по поводу убийств обоих Кеннеди и Кинга.

Так, сын Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший заявлял о причастности к их гибели Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На официальном веб-сайте ЦРУ была ссылка на статью, в которой заявления о роли спецслужбы в убийстве Джона Кеннеди названы "ложью". На момент публикации с сайта ЦРУ страницу со статьей удалили, однако ее можно найти в веб-архиве.

В материале отмечается, что с 1992 года американские власти постепенно рассекречивают материалы расследования убийства президента Кеннеди. Указ об этом издает президент США.

Так, за 2023 год Национальный архив США опубликовал около 2,7 тыс. записей. Число засекреченных материалов неизвестно, по некоторым подсчетам, раскрыто 97% материалов. В ЦРУ в 2018 году говорили, что рассекретили более 99% своей информации по этому делу.

Ранее Трамп говорил, что некоторые документы остаются нераскрытыми, поскольку потенциальный ущерб национальной безопасности, правоохранительным органам или иностранным делам США "настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес к немедленному раскрытию".