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Таиланд узаконил однополые браки – первым в Юго-Восточной Азии

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Таиланд
Таиланд. Иллюстративное фото: Narathip Ruksa/Getty Images

В Таиланде вступил в силу закон о легализации однополых браков. Более 200 пар собрались на мероприятии в Бангкоке, чтобы официально заключить союз. Помимо Таиланда, во всей Азии только Непал и Тайвань признают однополые союзы.

"Этот закон о равенстве браков знаменует начало более широкой осведомленности тайского общества о гендерном многообразии, и наше принятие каждого человека — вне зависимости от сексуальной ориентации, расы или религии, — наше подтверждение того, что равные права и достоинство заслуживают все", — сказала премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чиннават.

Запись ее сообщения звучала на массовом заключение брака в столице Таиланда Бангкоке. Организация Bangkok Pride вместе с городскими властями организовали торжественное мероприятие в торговом центре Siam Paragon. По их оценке, как минимум 200 пар собрались в торговом центре. Для брачующихся развернули ковровую дорожку в цветах радуги.

Среди тех, кто пришел в Siam Paragon, 59-летняя Рунгтива Тхангканопаст и ее невеста Пханлави. Они вместе уже 18 лет, и впервые попытались заключить брак на подобном массовом торжестве на День Святого Валентина в 2013 году. Тогда чиновники отказали им, как только увидели, что, согласно документам, перед ними — две женщины. Тайские СМИ тогда высмеяли их.

Пара планирует сыграть свадьбу в мае этого года, но женщины решили прийти на торжественное мероприятие и отметить вступление нового закона в силу.

Теперь в законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было раньше. Однополые пары получат те же права, что и гетеросексуальные пары. Они смогут пользоваться теми же льготами, а также смогут усыновлять и удочерять детей.

Новый закон исключает такие слова, как "мужчина", "женщина", "муж", "жена", из 70 разделов Гражданского кодекса Таиланда. Взамен них используются нейтральные термины, например "лицо" и "супруг".

Однако в Таиланде остается много законов, в которых сохраняются гендерные термины.

Так, родители — это мать и отец, согласно тайскому законодательству. Однополые пары столкнутся с препятствиями, если захотят использовать суррогатное материнство.

Тайские законы также не признают смену пола — несмотря на популярность шоу с участием трансгендерных людей и доступность гендерно-аффирмативных операций. Согласно Азиатско-тихоокеанской трансгендерной сети, в Таиланде проживают около 314 тыс. трансгендерных людей.

Первый гей-прайд прошел в Таиланде 25 лет назад. Но с 2006 по 2022 год активистам удалось организовать только два прайда. С 2014 по 2019 год у власти в стране были консервативные военные, и они были готовы рассматривать только однополое партнерство (с ограничениями, к примеру, на наследственные права), но не брак.

Но с 2019 года прогрессивные политики играли всю большую и большую роль. Только 10 депутатов парламента в 2024 году проголосовали против закона о равенстве брака, а 400 поддержали его. Даже в более консервативном сенате только четыре политика выступили против легализации однополых браков.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал закон в сентябре.

Таиланд стал первым государством Юго-Восточной Азии, где легализованы союзы между людьми одного пола. На всем континенте до этого однополые браки были признаны только на Тайване (в 2019 году) и в Непале (2023).

"Неважно, какого вы пола и кого вы любите, любовь не знает границ. Все будут защищены одними и теми же законами", — заявила на прошлой неделе премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чиннават.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214468-tailand-uzakonil-odnopolye-braki-pervym-v-yugo-vostochnoy-azii/

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