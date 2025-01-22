Заклятые друзья. Сможет ли Европа "укротить Трампа" и почему их отношения в этот раз могут быть совсем другими

«Это безумие! Мы на пороге всеобщих выборов. В стране упадок. Наша экономика в застое… Но большинство немецких новостных изданий просто одержимы: Трамп, Трамп, Трамп!»

Это перевод материала редактора Би-би-си по Европе Кати Адлер. С оригиналом на английском языке можно ознакомиться здесь.

Ирис Мюлер, преподаватель инженерного дела на северо-востоке Германии, — одна из многих избирателей, с которыми я беседовала в преддверии внеочередных выборов, назначенных на февраль. Подобным образом действительность воспринимают здесь многие.

Хотя Европа переживает множество внутренних трудностей (не в последнюю очередь из-за ситуации в ведущих странах ЕС, Германии и Франции), именно Трамп завладел вниманием континента после своей победы на президентских выборах в ноябре прошлого года.

Первый срок Трампа дался Европе нелегко. Многие опасаются, что «Трамп 2.0» может оказаться гораздо хуже, а ведь европейским странам сейчас хватает и собственных трудностей.

Франция и Германия завязли в политических и экономических проблемах, ЕС в целом отстает от Китая и США с точки зрения конкурентоспособности, а в Великобритании государственные службы находятся в плачевном состоянии.

Готов ли континент к встрече с Дональдом Трампом или его лидеры снова заснули за рулем?

Бизнесмен, которому нет дела до альянсов

Когда речь заходит о торговле и обороне, Трамп ведет себя скорее как заинтересованный в выгоде бизнесмен, а не как американский государственный деятель, ценящий трансатлантические союзы, которые появились еще в годы Второй мировой войны.

«Он просто не верит в взаимовыгодные партнерские отношения», — сказала мне бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она имела дело с Трампом, когда он был у власти в первый раз, и пришла к выводу, что президент склонен делить мир на «победителей и проигравших».

Трамп убежден, что Европа годами использовала американское могущество в своих интересах и это пора прекращать.

Замерев от изумления, лидеры европейских стран наблюдали за происходящим с момента победы Трампа на президентских выборах в США. Избранный президент предпочел публично обрушиваться с критикой на союзников в Европе и Канаде, а не гневаться на тех, кого он считает стратегической угрозой, например на Китай.

Трамп разглагольствует о возможности отказа от НАТО — трансатлантического военного альянса, на который Европа опиралась в обеспечении своей безопасности на протяжении десятилетий. Он заявил, что «будет поощрять» Россию делать «все, что она захочет», с европейскими союзниками, если они не увеличат расходы на оборону.

Когда речь идет о торговле, Трамп явно так же зол на ЕС, как и во время своего первого президентского срока. Блок продает Соединенным Штатам гораздо больше, чем импортирует из США. В январе 2022 года положительное сальдо торгового баланса составило 15,4 миллиарда евро.

Что ответил на это Трамп? Он заявил, что введет тарифы на весь иностранный импорт в размере 10-20%, а на некоторые товары, например, автомобили — еще более высокие.

Это катастрофический сценарий для Германии, которая во многом полагается на экспорт и особенно на автомобильную промышленность. Ее экономика и так уже спотыкается — в прошлом году она сократилась на 0,2%.

Финансовые трудности Германии — крупнейшей экономики зоны хождения евро — могут отразиться на валюте в целом.

Германия — «в числе главных целей Трампа»

Меркель сказала, что во время своего первого президентского срока Трамп был не слишком тепло настроен к Германии.

Иан Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, считает, что страна будет оставаться «в числе главных» стран Европы, к которым у Трампа есть претензии.

«В прошлом он говорил, например, что не хочет видеть автомобили Mercedes-Benz на улицах Нью-Йорка. Это довольно странно, потому что на самом деле большинство Mercedes-Benz на улицах Нью-Йорка производятся в Алабаме, где у Mercedes есть большой завод».

«Он часто был настроен к Германии более враждебно, чем к любой другой стране Европы. Возможно, Германии будет немного легче с новым, более консервативным правительством [после предстоящих всеобщих выборов], но я бы не стал на это рассчитывать», — говорит Бонд.

Великобритания надеется избежать тарифов Трампа, поскольку у нее нет такого дисбаланса в торговле с США. Но если дело дойдет до торговой войны между ЕС и США, она вполне может попасть под раздачу.

Насколько подготовлена Европа на самом деле

После первого срока Трампа в Белом доме его нахрапистый стиль уже не должен удивлять союзников. Настоящая загадка для Европы сейчас — его непредсказуемость: сколько в его словах шума и запугивания, а сколько — реальных намерений?

Иан Лессер, вице-президент американского аналитического центра German Marshall Fund, считает, что угрозы Трампа в отношении тарифов реальны и что Европа к ним отнюдь не готова.

«Они не готовы, да и никто не готов. Этот совершенно иной подход к глобальной торговле разрушает многие основы международной экономики, которые формировались десятилетиями», — считает он.

Европейская комиссия утверждает, что готова к любым шагам Трампа после его возвращения в Белый дом. Она остается огромной торговой силой на мировой арене.

Но, по словам Лессера, наибольшее влияние на Европу может оказать развязывание Трампом агрессивной торговой войны против Китая. Это способно нарушить цепочку поставок в Европу, а Пекин тогда будет выбрасывать на европейские рынки еще больше дешевой продукции в ущерб местным предприятиям.

«Для Европы это двойная опасность: того, что может сделать Америка, и того, что сделает в ответ Китай», — говорит он.

Торговля, оборона и фактор Маска

Все осложняется еще и тем, что Трамп и его администрация не рассматривают торговлю и оборону как два отдельных вопроса. Недавно президент отказался исключить возможность экономических и/или военных действий против Дании — члена ЕС и НАТО, — если она не передаст США свою автономную территорию Гренландию.

А пришедший с Трампом в Белый дом вице-президент Джей Ди Вэнс этой осенью, похоже, поставил американскую защиту Европы в зависимость от того, оставят ли в покое регулирующие органы ЕС социальную платформу X (бывший твиттер).

Вэнс предупредил, что США могут отказаться от поддержки НАТО, если ЕС продолжит давнее расследование в отношении X (сетью владеет новый любимчик Трампа Илон Маск).

В последнее время Илон Маск также активно демонстрирует свои пристрастия в европейской политике. Он неоднократно выступал в интернете с нападками на левоцентристских европейских лидеров — Кира Стармера в Великобритании и уходящего канцлера Германии Олафа Шольца. Маск также написал в Х, что откровенно антииммигрантская партия AfD — единственная надежда Германии.

Многих в Европе это шокировало, но если верить опросам, скандальные посты Маска практически не влияют на европейское общественное мнение.

Трампу и Маску в Европе не доверяют, что наглядно демонстрирует новый опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям и озаглавленный «ЕС и мировое общественное мнение после выборов в США».

Самолюбие и большие деньги

В итоге разные европейские лидеры по-разному подходят к «укрощению Трампа», как описывают эти попытки инсайдеры. Некоторые пытаются угождать его не то чтобы скромному эго.

Президент Франции Эммануэль Макрон — эксперт в этом вопросе. Он одним из первых мировых лидеров поздравил Трампа в социальных сетях после его переизбрания в ноябре — и быстро пригласил его посетить красочное открытие восстановленного собора Нотр-Дам в Париже, куда приехали многие знаменитости.

Во время первого срока Трамп стал почетным гостем Макрона на ежегодной помпезной демонстрации военной мощи в День взятия Бастилии в Париже.

В Великобритании, между тем, знают, что Трамп неравнодушен к Шотландии, откуда родом его мать, и к британской королевской семье.

Он с видимым удовольствием присутствовал на государственном банкете с ныне покойной королевой Елизаветой II в 2019 году. Он хорошо отзывался о принце Уильяме, пообщавшись с ним этой осенью.

Другие европейцы предпочитают тряхнуть мошной.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард посоветовала европейским лидерам принять «стратегию чековой книжки» и вести переговоры с Трампом, а не принимать ответные меры на предложенные им тарифы.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, говорит о покупке большего количества (дорогого) американского сжиженного природного газа в рамках усилий Европы по диверсификации поставок энергоносителей. С начала российского вторжения в Украину Евросоюз избавляется от зависимости от дешевого российского газа.

Источники в Еврокомиссии также говорят о возможном увеличении закупок американской сельскохозяйственной продукции и оружия.

Должна ли Европа быть более самодостаточной?

Макрон, между тем, уже давно выступает за то, что он называет «стратегической автономией»: по сути, Европа должна научиться быть более самодостаточной, чтобы выжить.

«Европа… может погибнуть, и это зависит только от нашего выбора», — заявил он весной этого года.

Ковид показал Европе, насколько она зависима от китайского импорта, например, лекарств. Вторжение России в Украину обнажило чрезмерную зависимость Европы от российских энергоносителей.

Теперь Макрон бьет тревогу по поводу США: «У Соединенных Штатов Америки есть два приоритета. На первом месте — США, и это вполне понятно, а на втором — проблема Китая. Европейский вопрос не является для них геополитическим приоритетом на ближайшие годы и десятилетия».

Возвращение Трампа в Белый дом заставляет европейских лидеров задуматься о слабых точках континента.

Что делать с обороной

В Европе в целом согласны с настойчивым требованием Трампа к Европе тратить больше средств на оборону (хотя вопрос о том, насколько больше, является предметом жарких споров).

Но если Трамп рассуждает об увеличении расходов с точки зрения доли ВВП, то европейцы думают, как более разумно и сообща расходовать свои оборонные бюджеты, чтобы повысить безопасность континента.

Эммануэль Макрон хочет создать промышленную оборонную политику на уровне всего ЕС. По его словам, война в Украине показала, что «наша раздробленность — это слабость». «Иногда мы, европейцы, сами обнаруживали, что наши пушки не одного калибра, что наши ракеты не соответствуют друг другу», — говорил французский лидер.

Европа опасается, что Трамп не захочет и дальше быть главным спонсором военной помощи Украине, как это было при администрации Байдена.

Лидеры ЕС пригласили Великобританию — одну из двух крупных военных держав Европы — на неофициальный саммит в феврале для обсуждения более эффективной совместной работы в области безопасности и обороны.

Глава оборонного ведомства ЕС и бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что европейцам необходимы единые задачи: «Нам нужно действовать сообща. Тогда мы будем сильны. Тогда и на мировой арене к нам будут относиться серьезно».

Более слабая и раздробленная? Какова Европа сегодня

Некоторые аналитики говорят, что сейчас Европа находится в гораздо более слабом и раздробленном состоянии по сравнению с 2016 годом, когда Трампа избрали в первый раз. То есть теперь она еще меньше готова к «Трампу 2.0».

Я бы сказала, что это так и не так одновременно.

Так — потому что, как уже говорилось, экономический рост в Европе вялый, а политическая система нестабильна.

Популистские националистические и евроскептические силы набирают силу во многих европейских странах. Некоторые из них, например, немецкая AfD, тепло относятся к Москве, а другие, такие как премьер-министр Италии Джорджия Мелони, могут поддаться искушению поставить на первое место трансатлантические связи с Трампом, а не европейское единство.

Но и в 2016 году в Европе не все было так хорошо.

С точки зрения финансовой ситуации, Северная Европа, безусловно, жила лучше, чем сейчас, но континент был глубоко расколот после миграционного кризиса 2015 года.

Партии популистов-евроскептиков также находились на подъеме, а после голосования по брекситу в июне 2016 года многие прогнозировали, что из ЕС вскоре выйдут и другие страны-члены, и союз вообще распадется.

Перенесемся в 2025 год. ЕС пережил и брексит, и пандемию коронавируса, и миграционный кризис, и первый президентский срок Трампа. И он также явно сплотился после полномасштабного вторжения России в Украину.

Нельзя сказать, что Евросоюз прошел через эти кризисы с гордо поднятой головой, но он все еще стоит на ногах, а раны, нанесенные, например, брекситом, со временем затянулись.

После брексита в ЕС рассматривают Великобританию как близкого союзника, разделяющего те же ценности в мире, которым угрожают амбиции Китая, российская экспансия и непредсказуемый нахрапистый президент США.

Тем временем НАТО усилилась в военном и стратегическом плане после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии — хотя там по-прежнему опасаются того, что с приходом Трампа роль США в блоке снизится.

Поэтому остается надежда, что в этот раз европейцы не продемонстрируют Трампу тех противоречий, которые так его раздражают.

В этот раз Европа признает необходимость тратить больше средств на оборону, как он требует. Она гораздо более настороженно относится к Китаю, как он ожидает, и заметно сдвинулась вправо в политике, как ему нравится.

Но будут ли европейские лидеры готовы пойти наперекор Трампу, невзирая на все его угрозы и заявления, если им покажется, что он переступил черту — например, в вопросе прав человека, свободы слова или сотрудничества с диктаторами?

Следующая глава в отношениях между трансатлантическими заклятыми друзьями еще не написана.

Катя Адлер

Редактор Би-би-си по Европе