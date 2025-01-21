Трамп решил ограничить право на гражданство США по рождению. Сможет ли он это сделать?

Одним из своих первых указов президент Дональд Трамп распорядился ограничить право на автоматическое получение гражданства США для всех, кто родился на территории страны. Однако эксперты отмечают, что принцип гражданства по рождению закреплен в американской конституции и его нельзя отменить президентским указом.

Сразу после появления указа Трампа одна из старейших правозащитных организаций страны Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие группы подали иск на администрацию Трампа.

Дело будет рассматриваться в федеральном Окружном суде Нью-Гэмпшира.

«Отказывать в гражданстве рожденным в США детям — не только противоречит конституции, но и является грубым и жестоким отрицанием американских ценностей», — заявил в связи с этим глава ACLU Энтони Ромеро.

Что сказано в Конституции США о гражданстве по рождению

Принцип гражданства по праву рождения (в юридической практике его еще называют термином «jus soli», то есть дословно «право почвы») закреплен в первом предложении 14-й поправки к Конституции США.

В нем, в частности, сказано: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают».

Сторонники жесткой иммиграционной политики утверждают, что из-за этого положения в страну массово прибывают нелегальные иммигранты, в том числе беременные женщины без необходимых документов пересекают американскую границу, чтобы родить ребенка на территории США.

14-я поправка была принята в 1868 году, после окончания Гражданской войны. 13-я поправка отменила рабство в 1865 году, а 14-я решала вопрос о гражданстве освобожденных бывших рабов, родившихся в Америке.

Согласно предыдущим решениям Верховного суда США, например, по делу «Дред Скотт против Сэндфорда» (оно было принято в 1857 году), афроамериканцы не могли стать гражданами США. 14-я поправка отменила это решение.

В 1898 году Верховный суд США подтвердил, что право на гражданство по рождению распространяется на детей иммигрантов в деле «Вонг Ким Арк против Соединенных Штатов».

24-летнему Вонгу, родившемуся в США сыну китайских иммигрантов, было отказано во въезде в страну, когда он вернулся из поездки в Китай. Вонг сумел доказать, что, поскольку он родился в США, иммиграционный статус его родителей не влияет на применение 14-й поправки.

«Дело „Вонг Ким Арк против Соединенных Штатов" подтвердило, что независимо от расы или иммиграционного статуса родителей все лица, родившиеся в США, имеют все права, которые дает гражданство, — пишет Эрика Ли, директор Исследовательского центра иммиграционной истории при Университете Миннесоты. — С тех пор суд не пересматривал этот вопрос».

Что сказано в указе Трампа и какие у него аргументы

Согласно указу Трампа под названием «О защите значения и ценности американского гражданства», на американский паспорт не могут претендовать те новорожденные, чья «мать находилась в США незаконно», а «отец не являлся гражданином США и не имел право на постоянное место жительства».

Трамп установил, что право на гражданство больше не имеют и те, чья «мать находилась США законно, но на временных основаниях».

Это решение должно вступить в силу через 30 дней после подписания указа.

Свои действия президент объясняет конституционной формулировкой о том, что право на гражданство по рождению имеют только те, кто «подчинен юрисдикции» США. Детей нелегальных мигрантов он таковыми не считает.

Может ли Трамп отменить право на гражданство по рождению?

Большинство правоведов сходятся во мнении, что президент Трамп не может отменить «право почвы» своим указом.

«Это, конечно, возмутит многих, но в конечном счете это будет решаться в суде, — говорит Сайкришна Пракаш, эксперт по конституции и профессор юридического факультета Университета Вирджинии. — Это не тот вопрос, который он может решить самостоятельно».

По его словам, президент может приказать сотрудникам федеральных ведомств, например, агентам Иммиграционной и таможенной полиции США, трактовать вопрос гражданства в соответствии со своим указом. Но за этим последуют судебные претензии со стороны тех, кому будет отказано в гражданстве, говорит Пракаш.

Это может привести к длительным судебным тяжбам, которые в итоге закончатся в Верховном суде США.

Окончательно отменить право на гражданство по рождению может новая поправка к Конституции. Но для ее принятия потребуется две трети голосов в Палате представителей и Сенате и одобрение трех четвертей штатов США.

Сколько людей это затронет?

По данным исследовательского центра Pew Research, в 2016 году в США родилось около 250 тыс. детей нелегальных иммигрантов, что на 36% меньше, чем в 2007 году. К 2022-му (это последний год, на который имеются данные) в США жили 1,2 млн человек, рожденных от людей, которые находились в стране незаконно.

Но, как считает аналитический центр Migration Policy Institute, в случае отмены права на гражданство по рождению к 2050 году число нелегальных мигрантов в США вырастет до 16 млн (сейчас их около 11 млн).

При этом, как сказано в исследовании, к 2050-му в США будет находиться 4,7 млн человек, которые не имеют американского гражданства, но родились на территории страны. В том числе около миллиона из этих людей будут иметь двух родителей, которые сами родились в США, но не получили гражданства.

В интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что, по его мнению, дети незаконных иммигрантов должны быть депортированы вместе со своими родителями — даже если они родились в США.

«Я не хочу разрушать семьи, — сказал Трамп в декабре прошлого года. — Единственный способ не разрушать семьи — это высылать обратно всех».

В каких еще странах есть гражданство по праву рождения?

Более 30 стран мира, включая Канаду и Мексику, практикуют автоматическое «право почвы», без ограничений.

В других странах, например в Великобритании и Австралии, гражданство предоставляется автоматически, если один из родителей — гражданин или постоянно проживает в стране.