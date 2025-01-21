Трамп восстановил Кубу в статусе государства-спонсора терроризма
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Президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма - глава Белого дома отменил решение бывшего президента Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.
По информации издания, в первый день своего пребывания в должности президент Дональд Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма.
Совсем недавно Джо Байден, уходивший с поста главы государства, принял решение убрать Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.
Издание пишет, что после этого кубинские власти начали освобождать задержанных, в том числе арестованных в 2021 году во время протестов против экономических трудностей и политики правительства.
Напомним, что в 2021 году администрация Трампа добавила Кубу в список государств, спонсирующих терроризм.
Тогда госсекретарь (во время первого срока Трампа эту должность занимал Майк Помпео) заявлял, что хочет привлечь к ответственности правительство Кубы.
"Режим Кастро должен прекратить поддержку международного терроризма и подрывной деятельности в отношении правосудия США", - отмечал Помпео.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213490-tramp-vosstanovil-kubu-v-statuse-gosudarstva-sponsora-terrorizma/