СМИ: Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики

Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики сразу после вступления в должность президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным источников, избранный президент намерен использовать чрезвычайные полномочия для реализации своей программы по увеличению внутреннего производства энергии и отмене мер, принятых администрацией Джо Байдена в рамках борьбы с изменением климата.

Этот шаг станет частью комплекса политических изменений, направленных на разработку новых месторождений нефти и газа на федеральных землях и отмену экологических регуляций эпохи Байдена. Трамп также планирует пересмотреть энергетическую политику, что затронет широкий спектр отраслей, от нефтяных месторождений до автомобильного рынка.

Эти действия призваны подчеркнуть курс Трампа на поддержку добычи нефти и газа, что станет резким контрастом с усилиями Байдена по ограничению использования ископаемого топлива.