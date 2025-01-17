Трех адвокатов Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии

Трех адвокатов политика Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Также им запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

Вадима Кобзева приговорили к 5,5 годам колонии, Алексея Липцера — к 5 годам, Игоря Сергунина — к 3,5. Приговор вынес Петушинский районный суд во Владимирской области, в котором много раз безуспешно судился с колонией при помощи своих адвокатов сам Навальный.

Процесс проходил в закрытом режиме.

"Медиазона" (внесена в реестр "иноагентов" в России), которая вела онлайн-трансляцию из зала заседания, пишет, что приехавшие поддержать адвокатов после оглашения приговоров кричали им: "Ребят, вы герои! Мы гордимся вами, вы лучшие люди России!"

Алексей Липцер сказал журналистам, что "все ожидаемо", Вадим Кобзев — поблагодарил всех, кто пришел.

Защитник Вадима Кобзева Андрей Гривцов в разговоре с Би-би-си назвал приговор своему подзащитному "незаконным, необоснованным и несправедливым" и добавил, что намерен его обжаловать.

"С самим Вадимом подробно обсудим дальнейшую стратегию на следующей неделе в СИЗО. С учетом того, что Кобзев вину не признал, я как адвокат в любом случае обязан обжаловать этот приговор", — пояснил Гривцов.

Он отметил, что Вадим Кобзев держался в суде стоически: "Наш кодекс профессиональной этики говорит, что адвокат в любой ситуации должен сохранять честь и достоинство, присущие профессии. Считаю, что Кобзев именно так и вел себя при оглашении приговора".

Адвокат Навального Ольга Михайлова (против которой "экстремистское дело" возбуждено заочно) назвала приговор коллегам жестоким и абсурдным. "Этот репрессивный приговор против адвокатов, не просто правовой нонсенс, а явная беспрецедентная атака на институт независимой адвокатуры, удар по правам человека и свободе слова в России", — она в фейсбуке.

"Мы живем во времена, когда думать, говорить и действовать в соответствии с совестью стало "большим преступлением, чем убийство", — процитировала Михайлова отрывок из романа Ремарка "Время жить и время умирать". Этого же писателя цитировал в последнем слове и ее коллега Вадим Кобзев — пожелав судье, чтобы в связи с вынесенным ею приговором ей в будущем не пришлось произносить ни одну из трех фраз: "Я действовал по приказу", "Я делал все, что в моих силах", "Я ничего не знал".

Соратник Алексея Навального Иван Жданов (в реестре "иноагентов") ранее обратил внимание на то, что дата приговора адвокатам политика совпадает с годовщиной возвращения Алексея Навального в Россию 17 января 2021 года.

"День возвращения Навального в Россию и его посадки. И расскажите мне, что это случайность, ага", — написал на прошлой неделе Жданов в соцсети X.

Дело адвокатов

Адвокатов судили за то, что они, "используя свой статус", якобы помогли "осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества" Навальному, который до своей гибели в колонии в Заполярье в феврале 2024 года отбывал срок по делу о создании экстремистского сообщества.

По версии обвинения, защитники якобы регулярно передавали сообщения от заключенного его соратникам.

Вину из троих адвокатов признал только Игорь Сергунин, писала "Медиазона" (в реестре "иноагентов"). Прокурор запросил для него пять с половиной лет колонии общего режима, тогда как Кобзеву и Липцеру — пять лет и 11 месяцев и пять лет и 10 месяцев колонии соответственно. Обвинитель просил запретить подсудимым оказывать юридические услуги в течение пяти лет, рассказал Би-би-си адвокат Андрей Гривцов, защищающий Кобзева.

Защита адвокатов Навального настаивала, что состава преступления нет — подсудимые оказывали Навальному "юридическую помощь, а не занимались никакой политической деятельностью".

Доказательства против них сопряжены с незаконным вторжением в адвокатскую тайну, а потому недопустимы, считает Гривцов: "Свидания адвоката с доверителем в условиях в колонии в принципе нельзя прослушивать — это прямой законодательный запрет".

По закону об адвокатуре такие встречи должны проходить в условиях, обеспечивающих конфиденциальность. По правилам внутреннего распорядка колоний, утвержденным Минюстом России, свидания осужденных с адвокатами "предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания".

Суд уже начал рассматривать дело, когда вдова оппозиционера Юлия Навальная показала в ролике, опубликованном в YouTube, фрагменты видеозаписей встреч политика с адвокатами в колонии. Съемка велась скрытой камерой в нарушение адвокатской тайны, подчеркнула Навальная.

Защита перед началом процесса отмечала и другие серьезные процессуальные нарушения. "Следствие должно было установить, где именно и с какой целью адвокаты якобы вступили в экстремистское сообщество, но эти обстоятельства остались „неустановленными", — говорил Би-би-си Гривцов. Это, по его словам, не позволяет определить подсудность дела конкретному суду.

В конце августа Кобзев и Липцер пытались добиться в Верховном суде, чтобы их судили в Москве, а не во Владимирской области. Они также доказывали, что это дело вообще не подсудно Петушинскому суду, который находится около ИК-2 в Покрове, куда Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.

Кроме того, как указывали подсудимые, суд во Владимирской области, в котором они защищали Навального в его спорах с колонией (ИК-2 в Покрове), не сможет сохранить объективность и беспристрастность в этом деле.

Гривцов рассказывал Би-би-си, что перенос дела в Москву по закону был возможен, поскольку все обвиняемые, защитники и большинство свидетелей проживают в столице. Из-за перевода во Владимирскую область Кобзев и Липцер лишились возможности регулярно встречаться с близкими и адвокатами и получать передачи.

Сергунин такое ходатайство не подавал - еще в мае следователь сообщил, что адвокат признал вину. Он вдовец и один воспитывает несовершеннолетнюю дочь, и это могло стать рычагом давления на него, считает его коллега Иван Павлов (также в реестре "иноагентов").

Петушинский суд начал рассматривать уголовное дело против адвокатов Навального в середине сентября. На первом же заседании судья закрыла процесс по ходатайству обвинения.

"Экстремистское" дело

Экстремистским сообществом власти России объявили соратников Навального. "Экстремистское" дело в отношении самого политика появилось летом 2023 года и стало для него третьим.

Его обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. В начале августа 2023 года Навальный по совокупности нового и неотбытых сроков заключения был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Его перевели в колонию особого режима "Полярный волк" за полярным кругом в поселке Харп на Ямале, где 16 февраля он погиб. Соратники Навального считают, что он был убит.

А уже в начале октября 2023 года правоохранительные органы пришли с обысками к адвокатам политика — Кобзеву, Сергунину и Липцеру. Обыски тогда прошли и в московской адвокатской коллегии "Далет", в ней состоят Сергунин и Липцер. После этого все трое были задержаны и арестованы.

В эту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова — она вместе с Кобзевым много лет защищала Навального. В начале января 2024 года Михайлова сообщила, что ей предъявили заочное обвинение по делу об участии в "экстремистском сообществе". Незадолго до ареста коллег она покинула Россию.

"После арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно", — писала Михайлова, подчеркивая, что надеется быть "более полезной на свободе, а не в колонии". Еще один адвокат, защищавший осужденного политика, Александр Федулов также уехал из России после ареста коллег.

В октябре 2024 года Михайлова, Кобзев и Липцер стали лауреатами международной премии "Верховенство права". "Эта премия — напоминание нам всем, что роль адвоката в обществе неизменно важна, особенно в условиях, когда система правосудия в России подвергается давлению, а принцип верховенства права не соблюдается", — заявила на вручении премии Михайлова.