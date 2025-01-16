Секреты от королевы, предательство и никаких клеящихся усов: МИ-5 рассекретила новые документы о советских шпионах

На сайте Национального архива Великобритании опубликованы новые впервые рассекреченные МИ-5 документы. Из них в частности следует, что королеве Елизавете II девять лет не рассказывали о том, что куратор ее коллекции искусства Энтони Блант признался в шпионаже на СССР. Он входил в «Кембриджскую пятерку» — группу советских агентов, занимавших высокопоставленные должности в британской разведке и дипломатических кругах. Кроме того, эти рассекреченные документы проливают свет и на полную биографию еще одного участника шпионского квинтета — Гарольда «Кима» Филби.

Искусствовед Энтони Блант, курировавший Королевскую коллекцию искусства при Елизавете II, признался в 1964 году, что он работал на советскую разведку с 1930-х годов. Однако королеве официально сообщили об этом только в 1973 году. Она отреагировала «очень спокойно и без удивления», следует из рассекреченных документов.

Национальный архив Великобритании опубликовал новые документы по делу «Кембриджской пятерки» — британских коммунистов, работавших на СССР, — в преддверии большой выставки в Лондоне.

«Кембриджской пятеркой» называют советских агентов, занимавших высокопоставленные должности в британской разведке и дипломатических кругах во время Второй мировой и холодной войны. Пятеро мужчин — Энтони Блант, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Ким Филби и Джон Кернкросс — учились в Кембридже и в 1930-е годы были завербованы Арнольдом Дейчем, работавшим на СССР.

МИ-5 стало известно о предательстве Маклина и Берджесса в 1951 году. Они сбежали в СССР до того, как их успели разоблачить в Великобритании.

Подозрения в отношении Филби и Бланта появились в то же время. В 1955 году с Филби сняли все подозрения в шпионаже. В конце 1950-х он работал журналистом на Ближнем Востоке и признался своему бывшему коллеге в шпионаже на Москву в 1963 году. В том же году он сбежал в Советский Союз.

Кернкросс, как и Блант, признался в работе на Москву в 1964 году. Обоим гарантировали иммунитет от уголовного преследования в обмен на признание.

В отличие от других британских государственных органов, МИ-5 имеет право выбирать, когда и какие документы делать доступными для широкой публики, и частично редактирует их. Время от времени Национальный архив публикует рассекреченные документы, которые добавляют новые детали к истории советских шпионов.

Искусствовед королевы Энтони Блант

Искусствовед Энтони Блант во время Второй мировой работал на МИ-5, а в 1945 году стал Инспектором картин короля (а затем — королевы) и был ответственным за королевскую коллекцию вплоть до 1972 года. До 1978 года он оставался советником при королевской коллекции.

Впервые его стали подозревать в работе на Москву в 1951 году после побега Гая Берджесса и Дональда Маклина в СССР. Блант был близким другом Берджесса с 1930-х годов, когда они оба учились в Кембридже. После побега двух членов «Кембриджской пятерки» Секретная служба допрашивала Бланта 11 раз, но он каждый раз отрицал обвинения в шпионаже.

Но в 1963 году американец Майкл Стрейт рассказал ФБР, что Блант лично завербовал его как советского агента. Вскоре после этого в апреле 1964 года дознаватель МИ-5 Артур Мартин пообещал Бланту, что его не подвергнут уголовному преследованию, и тот признался в своей работе на Москву. Однако у Мартина осталось впечатление, что Блант скрыл какую-то информацию.

Признание Бланта впервые опубликовано Национальным архивом. В нем он рассказал не только о работе на СССР во время Второй мировой войны, но и о том, что он сохранил контакт с советской разведкой и после. Блант, в частности, признался, что после побега Берджесса и Маклина россиянин по имени Питер уговаривал сбежать и его, но Блант отказался, и, как следует из документов, опасался возмездия со стороны своего куратора в КГБ.

Несмотря на признание, только несколько людей за пределами МИ-5 знали о том, что Блант работал на СССР. Королеве Елизавете II не стали сообщать о предательстве ее придворного искусствоведа; ее личный секретарь говорил в 1972 году, что эта информация только «добавит беспокойства королеве» и что «с ним [Блантом] ничего нельзя поделать».

В 1973 году стало известно, что Блант болен раком. Опасаясь, что журналисты могут начать расследовать его прошлое, королеве рассказали о шпионаже Бланта.

Общественность, впрочем, узнала о его его предательстве только в 1979 году. Маргарет Тэтчер, тогда занимавшая пост премьер-министра Великобритании, рассказала парламенту о «Кембриджской пятерке».

Вскоре после этого Бланта лишили рыцарского титула. Он умер в 1983 году в возрасте 75 лет.

Новые детали о Киме Филби

Самая захватывающая история из «Кембриджской пятерки», пожалуй, у двойного агента Гарольда «Кима» Филби. Он работал в МИ-6 и — одновременно — на Москву.

Часть текста признательных показаний Филби была рассекречена еще в 2019 году. Новые документы проливают свет на всю его карьеру: от вербовки в 1930-е годы до признания в 1963 году.

В 1963 году Филби, на тот момент работавший журналистом в Бейруте, встретился со своим старым другом и бывшим коллегой по разведке Николасом Эллиотом. Филби признался Эллиоту в своей работе на СССР. Расшифровки разговоров друзей (Эллиот установил прослушку в квартире, где они встречались) — среди рассекреченных документов.

Филби рассказал Эллиоту о том, что он «сдал» Константина Волкова — офицера КГБ, который попытался сбежать в Великобританию в 1945 году. В то время Филби был главой контрразведки в МИ-6.

В сентябре 1945 года Волков пришел в консульство Великобритании в Стамбуле и предложил передать множество секретной информации в обмен на 50 тыс. фунтов стерлингов и переезд в Соединенное Королевство. В частности, Волков должен был рассказать о девяти советских агентах в британском истеблишменте, семеро из которых работали в Форин-офисе, двое — в МИ-6. Это означало бы раскрытие самого Филби.

Филби незамедлительно предупредил своего куратора в КГБ и лично прилетел в Стамбул. Когда он приехал, Волков и его жена уже были похищены и вывезены в Болгарию двумя офицерами КГБ и врачом. Об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Отчитываясь перед МИ-6, Филби по возвращении из Стамбула сказал, что, скорее всего, «Волков предал сам себя». «Либо он, либо его жена, либо оба совершили какую-то фатальную ошибку», — написал он в своем докладе. На допросах в 1950-е годы Филби отрицал свою причастность к исчезновению Волкова.

В разговорах с Эллиотом Филби признался и в том, что он предупредил Маклина, что Великобритания вот-вот разоблачит его. Он послал с предупреждением Берджесса. Когда Филби узнал, что в СССР сбежал не только Маклин, но и Берджесс — это был «один из худших моментов» в его жизни, рассказал шпион Эллиоту.

Признавшись старому другу, Филби сказал, что у него остался выбор между двумя опциями — «самоубийство или уголовное преследование». Эллиот в ответ пообещал ему полный иммунитет — в обмен на полное признание. Они продолжали разговоры и переписку, и Филби заверял, что он рассказывал «всю правду».

На деле, конечно, это было не так. Так, Филби утверждал, что у него не было контактов с КГБ после 1946 года, или что Энтони Блант «не работал, и никогда не стал бы работать, на русских».

После нескольких встреч Филби пообещал Эллиоту, что они продолжат обсуждение, и последний покинул Бейрут.

Несколько дней спустя, 23 января 1963 года, Филби сбежал в Москву.

Пособие для начинающих шпионов

Национальный архив также опубликовал брошюру для новых «наблюдателей» — по сути, шпионов — МИ-5 во время Второй мировой войны. В ней содержатся советы о том, как лучше всего вести слежку, чтобы не быть замеченным.

«Фальшивые усы или бороду легко заметить, особенно при искусственном освещении в ресторане, пабе или вагоне метро», — предупреждают авторы брошюры.

В документе новых шпионов также призывают не ожидать «гламура», как в кино или в детективных романах: наблюдение — это монотонная работа.

Идеальный «наблюдатель» — это мужчина «обычной внешности» и ростом не более 172 см, полагают в МИ-5.

Среди других советов — всегда иметь при себе мелочь для оплаты метро; обещать таксисту хорошие чаевые, если вы гонитесь за подозреваемым, и иметь хорошую историю (например, развод — отличное прикрытие для преследования кого-либо).