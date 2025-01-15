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Фото с Путиным и дело о коррупции в Бангладеш. Почему пришлось подать в отставку чиновнице правительства Британии

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Тулип Сиддик
Тулип Сиддик. Фото: Nicola Tree/Getty Images

Замминистра финансов Великобритании Тулип Сиддик была вынуждена подать в отставку на фоне скандала вокруг антикоррупционного расследования в Бангладеш. Против бывшего премьер-министра этой страны, которая приходится Сиддик тетей, в числе прочего выдвинуты подозрения в завышении стоимости контракта с российским "Росатомом" на строительство АЭС.

Тетя британского политика Шейх Хасина, бывший лидер партии "Лига Авами", в прошлом году была смещена с поста премьер-министра Бангладеш и бежала из страны после своей отставки.

Сиддик стала заместителем министра финансов Великобритании летом 2024 года, после победы на выборах Лейбористской партии. Одной из ее задач в правительстве была борьба с коррупцией на британских финансовых рынках.

В чем суть вопросов к Сиддик

Имя Сиддик всплыло во время расследования в Бангладеш. Правоохранительные органы этой страны проверяли утверждения, что семья ее тети присвоила до 4,7 млрд долларов, выделенных на реконструкцию инфраструктуры Бангладеш.

В отчете Комиссии по борьбе с коррупцией Бангладеш, с которым ознакомилась Би-би-си, сказано, что Сиддик якобы помогала своей матери, Рехане Сиддик, повлиять на Хасину, чтобы та "злоупотребила своей властью".

Представитель Сиддик в ответ заявил: "Никаких доказательств этих обвинений представлено не было. С Тулип Сиддик никто не связывался по этому вопросу, и она полностью отрицает эти утверждения".

Следователей также заинтересовала недвижимость в Лондоне, связанная с приближенными бывшего премьер-министра, которую Сиддик использовала.

Газета Financial Times сообщила, что квартиру в центральном лондонском районе Кингс-Кросс ей подарил человек, связанный с недавно свергнутым правительством Бангладеш.

Как писала газета Mail on Sunday, в 2022 году Сиддик отрицала, что квартиру ей подарили, и настаивала на том, что ее купили ей родители. Она также препятствовала публикации статьи и угрожала газете судебным иском.

Впоследствии источники в Лейбористской партии сообщили газете, что квартира была подарена Сиддик застройщиком, который якобы связан с ее тетей.

В итоге Сиддик попросила правительство расследовать выдвинутые против нее обвинения и подала в отставку. Она заявила, что не сделала ничего предосудительного, но ее дальнейшее пребывание на посту будет вредить репутации кабинета.

Построенная Россией АЭС и фото с Путиным

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилась Би-би-си, политические оппоненты экс-премьера Бангладеш обвиняют Сиддик в том, что она помогла тете заключить сделку с Россией в 2013 году на строительство новой атомной электростанции по завышенной цене.

Речь идет об АЭС "Руппур", которую по заказу Бангладеш строит российская компания "Росатом".

Сидик присутствовала на церемонии подписания контракта и попала на фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

В поданных в бангладешский суд документах утверждается, что в результате сделки цена АЭС была якобы завышена на 1 млрд фунтов, 30% из которых, согласно обвинениям, были распределены между Сиддик и другими членами ее семьи через сложную сеть банков и зарубежных компаний.

Как в конце декабря 2024 года писало российское государственное информагентство ТАСС, "Росатом" назвал обвинения в коррупции при строительстве АЭС "Руппур" не соответствующими действительности.

"Мы считаем ложные заявления в СМИ попыткой дискредитировать проект АЭС "Руппур", который реализуется для решения проблем энергоснабжения страны и направлен на улучшение благосостояния народа Бангладеш", — было сказано в заявлении компании.

Советник британского правительства Лори Магнус изучал обвинения, выдвинутые против Сиддик, и в своем отчете заключил, что она объясняла свою встречу с Путиным в Бангладеш "исключительно социальными целями".

Как отметил Мангус, она говорила, что хотела "вместе с семьей посетить город в туристических целях, поскольку это было проще сделать во время официальной поездки ее тети как главы государства".

По его словам, Сиддик ясно дала понять, что она "не принимала участия в каких-либо межправительственных дискуссиях между Бангладеш и Россией и не играла никакой официальной роли".

Что заключила комиссия правительства

Советник британского премьера сэр Лори Магнус в течение восьми дней изучал обвинения в адрес Сиддик и в своем отчете указал, что "не выявил доказательств неподобающего поведения".

При этом он выразил сожаление, что Сиддик не отнеслась более внимательно к "потенциальным репутационным рискам", связанным с ее родственницей в Бангладеш.

Магнус также посчитал, что Сиддик действительно долгое время не знала о происхождении квартиры в лондонском районе Кингс-Кросс и считала, что ее родители выкупили ее у предыдущего владельца и подарили ей. Это было "досадное недоразумение", которое Сиддик исправила, вступив в должность, счел он.

Советник премьера не обнаружил и доказательств того, что финансовые активы Сиддик получены незаконным путем.

При этом Магнус отметил, что за давностью срока и в связи с нехваткой всех документов он не смог получить исчерпывающие сведения по всем вопросам, связанным с собственностью Сиддик в Великобритании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212029-foto-s-putinym-i-delo-o-korrupcii-v-bangladesh-pochemu-prishlos-podat-v-otstavku-chinovnice-pravitelstva-britanii/

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