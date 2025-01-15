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Новости русской службы Би-би-си

Почему Лос-Анджелес, охваченный пожарами, окрасился в розовый цвет

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Самолет над Лос-Анджелесом
Самолет над Лос-Анджелесом. Фото: Zhang Shuo/China News Service/VCG via Getty Images

В Калифорнии, где восьмой день бушуют лесные пожары, унесшие жизни по меньшей мере 24 человек, для борьбы с огнем используют специальную смесь.

Розовый порошок сбрасывают с самолетов и вертолетов в зонах, где есть риск возгорания.

Окрашенные в розовый и красный районы Лос-Анджелеса выглядят сюрреалистично. Фотографии с места разлетаются по сети, демонстрируя масштабы бедствия и усилия спасателей.

По словам местных властей, за последнюю неделю над Лос-Анджелесом и его пригородами распылили тысячи галлонов огнезащитного состава, или антипирена.

Его можно увидеть повсюду: на подъездных путях, крышах и автомобилях.

Что это за вещество и как помогает бороться с огнем?

Этот огнезащитный состав — продукт под названием Phos-Chek, который продает компания Perimeter.

Его используют для борьбы с пожарами в США с 1963 года, и он является основным рассчитанным на долгое время антипиреном, который использует Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты.

Он также считается наиболее используемым антипиреном в мире, согласно сообщению Associated Press в 2022 году.

Компания Perimeter, производящая Phos-Chek, рекомендует удалять порошок, как только появится возможность это сделать.

«Чем дольше подсыхает это вещество, тем сложнее его полностью удалить», — предупреждают производители.

По их словам, для удаления порошка с небольших поверхностей достаточно теплой воды и мягкого моющего средства. Для больших поверхностей можно использовать мойки под давлением.

Точную формулу Phos-Chek не разглашают, но в предыдущих документах компания заявляла, что продукт на 80% состоит из воды, на 14% — из солей вроде удобрений, на 6% — из красителей и ингибиторов коррозии.

Что касается цвета, то, по словам производителей, это — «визуальная помощь пилотам и пожарным». Он помогает огнеборцам понять, какие зоны уже обработаны.

Ярко-розовый оттенок обусловлен основным компонентом химиката — полифосфатом аммония. После нескольких дней воздействия солнечного света порошок выцветает до землистых оттенков, указывают производители.

Обычно антипирен распыляют вокруг лесного пожара на растительность и землю, подверженную воспламенению, чтобы остановить распространение пламени на эту территорию.

По данным Лесной службы США, это вещество «замедляет скорость распространения огня, лишая огонь кислорода и замедляя скорость горения, поскольку неорганические соли в составе антипирена изменяют процесс горения».

В прошлом его применение вызвало споры из-за потенциального влияния на окружающую среду.

Иск, поданный в 2022 году организацией «Работники лесной службы за экологическую этику», в которую входят нынешние и бывшие работники Лесной службы США, обвинил федеральное ведомство в нарушении законов о чистой воде из-за сброса химических антипиренов с самолетов на леса.

В иске утверждалось, что это химическое вещество убивает рыбу и не обладает эффективностью.

Лесная служба отказалась от использования одного типа формулы Phos-Chek — Phos-Chek LC95 — в пользу другой, MVP-Fx, заявив, что последняя менее токсична для диких животных. Служба также ввела обязательный запрет на сброс огнезащитной смеси в экологически уязвимых зонах, таких как водные пути и места обитания исчезающих видов.

Однако в случаях, «когда под угрозой оказалась человеческая жизнь или общественная безопасность», вступают в силу исключения из запрета.

Мощные пожары, бушующие в Калифорнии с 7 января, уже стали причиной гибели по меньшей мере 24 человек и уничтожили более 10 тысяч зданий, около 150 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211657-pochemu-los-andzheles-ohvachennyy-pozharami-okrasilsya-v-rozovyy-cvet/

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