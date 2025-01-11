Новые звезды на флаге. Как США покупали и завоевывали территории

За первые два месяца после победы на президентских выборах Дональд Трамп успел заявить о территориальных претензиях к Канаде, Дании и Панаме. Избранный президент США сообщил, что, по его мнению, канадцы видят свою страну 51-м американским штатом; пообещал вернуть Панамский канал; и, наконец, сказал, что США должны владеть и контролировать принадлежащую Дании Гренландию. Причем в последнем случае Трамп сначала говорил о покупке острова, а потом не исключил и применение силы.

В истории США были и покупки территорий, и захваты земель, и референдум самопровозглашенной республики.

Луизианская покупка

Независимость США началась с борьбы Тринадцати колоний (сейчас это северо-восточные штаты) с Великобританией. Менее чем через 30 лет территория США увеличилась более чем вдвое. В 1795 году после войны с индейскими племенами был заключен Гринвилльский договор, по которому США получили контроль над большей частью нынешнего штата Огайо. Постепенно осваивались территории к востоку от реки Миссисипи. Но самое большое приобретение было сделано в 1803 году — покупка Луизианы.

В 1763 году Франция передала Испании Луизиану — свою убыточную заморскую территорию к Западу от Миссисипи, простирающуюся с севера на юг через всю территорию современных США. Испания так и не воспользовалась землями, которые приносили королевству сплошные убытки, и в 1800 году отдала Луизиану обратно французам. К 1803 году территория окончательно перешла к Франции, а та незамедлительно продала ее США.

Наполеон Бонапарт — тогда еще не император, а первый консул республики — осознавал, что не может удержать заморские владения, и пошел на выгодную сделку: 15 млн долларов за бесполезную территорию. В итоге президент Томас Джефферсон подписал договор о приобретении 2,1 млн км²— то есть большей площади, чем все Тринадцать колоний.

Покупка Флориды

В начале XIX века Испания продолжала освобождаться от проблемных территорий. Во время Наполеоновских войн королевство стало терять контроль над своими колониями в Южной Америке. Во Флориде тоже было неспокойно: в 1818 году генерал Эндрю Джексон (впоследствии 7-й президент США) захватил два испанских форта, чтобы помешать набегам племени семинолов на американские территории. В итоге, по примеру Франции, Испания предпочла продать Соединенным штатам Флориду.

Точнее, Испания отдала Флориду бесплатно. Но договор, подписанный с американской стороны госсекретарем Джоном Куинси Адамсом (еще одним будущим президентом), содержал ряд условий. Во-первых, США обязывались оплачивать претензии собственных граждан к испанскому правительству (и заплатили в сумме 5,5 млн долларов). Во-вторых, Соединенные Штаты отказывались от притязаний на Техас и другие испанские колонии в Северной Америке.

Самопровозглашенная республика Техас

Обещание не претендовать на Техас было исполнено не до конца. В 1835 году англоязычные поселенцы Техаса взбунтовались против правительства Мексики, к тому времени ставшей независимым государством. Одной из главных причин недовольства техасцев была отмена рабства в Мексике.

Город Техас. Иллюстративное фото: pexels.com

За полгода повстанцам удалось разбить правительственную армию и даже захватить в плен президента Санта-Анну. В 1836 году стороны подписали договор о независимости Республики Техас, оставив при этом значительную часть территории с неопределенным статусом. Официально Соединенные Штаты не вмешивались ни в войну, ни в последующие приграничные столкновения республики, однако в Техас постоянно направлялись отряды добровольцев.

В 1845 году власти США и Техаса договорились об объединении, и Техас вошел в состав союза как равноправное государство. Однако это бескровное расширение территории привело к войне с Мексикой.

Мексиканские земли

В 1846 году, вскоре после присоединения Техаса, отношения между США и Мексикой стали стремительно портиться. США начали готовиться к войне, но одновременно с этим вели переговоры о покупке мексиканских территорий — Калифорнии (за 25 млн долларов) и Новой Мексики (5 млн долларов). За это время в Мексике в очередной раз сменилось правительство, которое посчитало предложение о продаже оскорбительным. Вслед за этим мексиканские власти заявили о своих претензиях на Техас.

Мексиканские войска вошли на спорную территорию, вступили в бой с американским патрулем, после чего президент США Джеймс Полк объявил Конгрессу, что Мексика «вторглась на нашу территорию и пролила американскую кровь на американской земле».

Мексика. Иллюстративное фото: pexels.com

Война окончилась полным разгромом мексиканской армии. В самом начале войны, в августе 1846 года, США аннексировали Калифорнию и Новую Мексику. В 1848 году был подписан мирный договор, по которому Мексика уступала эти провинции США. С учетом Техаса Мексика потеряла более половины своей суверенной территории.

В США многие политики выступали против войны с Мексикой, а генерал Улисс Грант позже говорил, что Гражданская война (1861-1865) стала «наказанием за грехи» и последствием аннексии мексиканских территорий.

Покупка Аляски

Территорию, расположенную на северо-западе континента, первыми из европейцев начали осваивать русские торговцы. С 1799 года Аляской управляла специально созданная для этой цели Российская Американская компания.

Российская империя знала, что Аляска богата природными ресурсами, однако власти признавали, что эту территорию непросто будет удержать. «Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши», — писал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский в 1853 году.

Через год США предложили купить Аляску у Российской империи. Сделка была оформлена в 1867 году: Россия получила 7,2 млн долларов за свои североамериканские владения площадью 1,5 млн км². Большую часть этих денег Россия потратила на улучшение собственной железнодорожной инфраструктуры.

Испанские острова

В 1898 году США решили помочь Кубе, в то время испанской колонии. На помощь кубинским повстанцам отправлялись отряды американских добровольцев, а у берегов острова курсировал броненосец «Мэн». Взрыв, уничтоживший корабль (современные историки считают, что детонация произошла без внешнего воздействия), стал поводом для войны.

США выиграли войну и по условиям мирного договора получили Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам. Куба обрела независимость в 1902 году, но осталась под американским влиянием; Филиппины получили суверенитет в 1946 году; Пуэрто-Рико и Гуам так и не стали штатами, но по-прежнему принадлежат США.

Аннексия Гавайских островов

До конца XIX века Гавайи были независимым королевством. В 1893 году при поддержке Госдепартамента США на островах произошел переворот. Королеву свергли, на смену монархии пришла республика, в правительство вошли сторонники присоединения к США.

Во время американо-испанской войны президент США Уильям Мак-Кинли подписал договор об аннексии Гавайев. Через два года острова получили статус самоуправляемой территории, а в 1959 году Гавайи стали 50-м штатом США — последним на сегодняшний день.

Евгений Бунтман, Русская служба Би-би-си