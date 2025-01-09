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На президентский дворец напали в Чаде: 19 человек погибли (видео)

Опубликовано:

Махамат Идрис Деби
Махамат Идрис Деби. Фото: Issouf Sanogo/AFP via Getty Images

В Чаде вечером 8 января вооруженные люди напали на президентские дворец. СМИ пишут, что 18 нападавших были ликвидированы, погиб также один человек.

В распоряжении РИА Новости оказалось видео с места перестрелки у президентского дворца в Чаде. На кадрах видны тела нападавших, которые были ликвидированы. На территории находятся представители сил безопасности.

Как пишет издание, вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые.

Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.

Вскоре министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

"Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца", – подтвердил изданию источник в службе безопасности страны.

Правительство Чада сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, 18 нападавших ликвидированы, говорится в материале.

По данным РБК, "Боко Харам" — это нигерийская группировка, основанная в 2002 году с целью создания в Нигерии исламского государства. Связана с "Аль-Каидой". В первые годы существования она совершала нападения в основном в Нигерии, но затем атаки распространились на Камерун, Нигер, Чад. Ответственна за крупные теракты в регионе, в том числе нападения на школы и спасателей.

Отмечается, что в последние годы в Чаде сложилась нестабильная политическая ситуация. С 2021-го года страна находится в переходном периоде, который начался с прихода к власти Махамата Идриса Деби — сына погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби.

В мае прошлого года в Чаде прошли президентские выборы, Махамат Идрис Деби победил с результатом 61% голосов. Второе место занял лидер оппозиционной партии "Трансформаторы" Суссес Масра (18,54%).

29 декабря в стране состоялись первые за 13 лет выборы в парламент, а также местные выборы. Ожидалось, что они станут шагом к прекращению переходного периода. Оппозиция призвала бойкотировать голосование из-за возможной фальсификации результатов. Предварительные итоги будут опубликованы к 15 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209629-na-prezidentskiy-dvorec-napali-v-chade-19-chelovek-pogibli-video/

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