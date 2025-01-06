Камала Харрис сертифицирует победу Трампа на выборах президента США — спустя четыре года после штурма Капитолия

В понедельник 6 января Конгресс США под председательством вице-президента Камалы Харрис будет сертифицировать результаты президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Четыре года назад, когда Конгресс сертифицировал победу Джо Байдена, сторонники Трампа, проигравшего тогда, устроили штурм Капитолия.

Обычно процедура сертификации голосов — чистая формальность, однако из-за событий четырехлетней давности в Вашингтоне, округ Колумбия, в этом году усилены меры безопасности. Уходящий президент Джо Байден пообещал не допустить повторения событий 6 января 2021 года.

В Вашингтоне прогнозируется сильный снегопад, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал, что сертификация голосов начнется в 13:00 по восточному времени (18:00 по Гринвичу, 21:00 по Москве) вне зависимости от погодных условий.

Согласно Конституции США, уходящий вице-президент должен быть официальным председателем во время сертификации голосов выборщиков. В этот раз эта роль достанется Камале Харрис, которая проиграла на президентских выборах Дональду Трампу в ноябре 2024 года. Она должна будет зачитать количество голосов выборщиков, которые получили кандидаты.

Формально президента в США выбирает коллегия выборщиков. То, кому они отдадут голоса, решается на голосовании в ноябре. Как правило, победителя определяют результаты в нескольких колеблющихся штатах, в которых могут победить как и демократы, так и республиканцы.

В ноябре 2024 года Трамп победил во всех семи колеблющихся штатах, что обеспечило ему большинство голосов выборщиков.

В 2020 году, когда Трамп проиграл Джо Байдену, он заявил о том, что у него "украли голоса", а 6 января 2021 года, в такой же день сертификации, выступая в Вашингтоне, Трамп призвал толпу своих сторонников "бороться изо всех сил" за то, чтобы их голоса были услышаны, в то же время попросив их делать это мирно. Трамп также пытался надавить на своего тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот не признал результаты выборов, но Пенс отказался.

Сторонники Трампа 6 января 2020 года ворвались в Капитолий, где заседал Конгресс. В конце концов Трамп вмешался и призвал их разойтись по домам. Смерть нескольких человек связывают с насилием, случившимся в тот день.

Трамп пообещал помиловать людей, осужденных за атаку на Капитолий. Он утверждает, что многие из них «несправедливо отправлены за решетку», но признает, что "пара человек, пожалуй, вышли из-под контроля".