Плату за въезд в загруженные части города будут взимать с водителей в Нью-Йорке

Нью-Йорк стал первым городом в США, в котором с водителей будут взимать плату за въезд в загруженные части города. Таким образом, власти пытаются бороться с пробками, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Программа начнет действовать в Нью-Йорке в понедельник, 6 января. Этот день станет испытанием для дорожного движения города, поскольку все жители полноценно вернутся к работе после рождественских и новогодних каникул.

Автомобилисты, въезжающие в зону к югу от 60-й улицы в Манхэттене, теперь будут платить 9 долларов в часы пик. Предполагается, что это заставит некоторых водителей пересесть на общественный транспорт. В свою очередь, Metropolitan Transportation Authority (MTA), организация, управляющая метрополитеном и пригородными железнодорожными линиями города, которые отчаянно нуждаются в модернизации, планирует привлечь 15 млрд долларов.

"Мы тесно сотрудничаем с MTA по вопросу внедрения платы за проезд в пробках и продолжаем работать над тем, чтобы сделать поездки в центр Манхэттена без автомобиля проще, чем когда-либо", — заявил комиссар Департамента транспорта Нью-Йорка Иданис Родригес.

Однако городские власти признают, что жители Нью-Йорка зачастую не чувствуют себя в безопасности в метро. Горожане сталкивались с нападениями и другими неприятными инцидентами в метрополитене.