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Траур из-за гибели пятерых детей при пожаре объявили в Абхазии

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Траур
Траур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дети погибли при пожаре в Абхазии - трагедия унесла жизни пятерых несовершеннолетних. В связи с произошедшим завтра, 6 января, был объявлен траур.

Указом и.о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Абхазии днем траура, передает РИА Новости.

Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.

П информации издания, в селе Папанырхуа Галского района загорелся частный дом, в котором проживала семья.

Огонь мгновенно охватил дом и спасти пятерых детей не удалось.

Отмечается, что самому маленькому из детей было четыре месяца.

По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи спутала керосин с бензином. Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208435-traur-iz-za-gibeli-pyateryh-detey-pri-pozhare-obyavili-v-abhazii/

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