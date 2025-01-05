Траур из-за гибели пятерых детей при пожаре объявили в Абхазии
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Дети погибли при пожаре в Абхазии - трагедия унесла жизни пятерых несовершеннолетних. В связи с произошедшим завтра, 6 января, был объявлен траур.
Указом и.о. президента Бадры Гунбы 6 января объявлен в Абхазии днем траура, передает РИА Новости.
Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.
П информации издания, в селе Папанырхуа Галского района загорелся частный дом, в котором проживала семья.
Огонь мгновенно охватил дом и спасти пятерых детей не удалось.
Отмечается, что самому маленькому из детей было четыре месяца.
По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи спутала керосин с бензином. Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208435-traur-iz-za-gibeli-pyateryh-detey-pri-pozhare-obyavili-v-abhazii/