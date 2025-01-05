Длинные путешествия станут популярны среди туристов в 2025 году, считают аналитики

Длительные путешествия станут одной из главных тенденций в туризме в 2025 году, по мнению экспертов. Эксперты назвали этот период "годом длительных поездок", передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Согласно отчету Skift Research 2025 Travel Outlook, туристические компании прогнозируют 24%-ный рост числа запланированных поездок в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

По всему миру популярность длительных путешествий будет расти. Аналитики Skift назвали 2025 год "годом длительных поездок", что особенно актуально для Китая, Индии и Германии. В США четверть опрошенных заявили, что планируют длительные международные или кросс-континентальные отпуска, хотя многие также рассматривают более короткие поездки.

"Путешественники уже не стремятся фотографироваться на фоне переполненных достопримечательностей или знаковых отелей ради отметки “я там был”. Теперь они все чаще осознают, что настоящий отдых возможен только, когда ты никуда не торопишься", — объяснила Джулия Картер, основательница компании по организации роскошных путешествий Craft Travel.