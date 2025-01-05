Общежития для работников начали создавать японские компании, чтобы привлечь сотрудников

Японские компании будут продолжать привлекать молодых сотрудников в 2025 году, предлагая бонусы, включая оплату студенческих кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно исследованию аналитического центра Recruit Works Institute, с падением рождаемости численность трудоспособного населения Японии начнет сокращаться с 2027 года. К 2040 году стране может не хватать более 11 млн работников.

В связи с этим такие компании, как Nippon Life, вводят программы льгот для привлечения молодых специалистов. Крупнейшая страховая компания Японии построила 200-комнатное общежитие в престижном районе недалеко от токийского Диснейленда. Сотрудники, проживающие там, платят менее трети средней арендной платы в этом районе. Компания также арендует жилье для предоставления субсидий сотрудницам.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, за три десятилетия численность работающего населения в возрасте 20–24 лет сократилась на 36% и в 2023 году составила 4,7 млн человек.

Ранее корпоративные общежития и субсидированное жилье для семей были нормой в японских компаниях, но в 1990-х многие предприятия отказались от них из-за сокращения расходов. Теперь, как считают эксперты, компании вернутся к этой практике.