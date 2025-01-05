Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Байден перед уходом наградил Месси, Хилари Клинтон и Роберта Кеннеди

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — Президентскую медаль свободы. Список появился на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

Как указано на сайте, награды удостоены:

  • Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009–-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года;
  • Джордж Сорос, миллиардер, филантроп;
  • Боно (Пол Дэвид Хьюсон), музыкант, вокалист группы U2;
  • Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее»;
  • Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий «Оскар»;
  • Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель Американского института кино;
  • Лионель Месси, аргентинский футболист;
  • Ирвин «Мэджик» Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers;
  • Ральф Лорен, знаменитый кутюрье;
  • Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года;
  • Тим Джилл, предприниматель и борец за права сексуальных меньшинств;
  • Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе;
  • Билл Най; инженер, актер и телеведущий — популяризатор науки;
  • кулинар и ресторатор Хосе Андрес, популяризировавший в США тапас;
  • Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.

Кроме того, посмертно награды удостоены:

  • Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании;
  • Джордж Ромни, экс- губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США;
  • Эштон Картер, министра обороны США с 2015 по 2017 год;
  • Фанни Лу Хамер, активистка движения за права избирателей и женщин.

Отмечается, что награду по выбору президента вручают тем, кто внес существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, а также поддержание мира во всем мире.

РБК уточняет, что изначально награда, учрежденная Гарри Трумэном, называлась просто Медалью свободы и предназначалась для лиц, отличившихся во время Второй мировой войны.

Однако в 1963 году президент Джон Кеннеди переименовал награду и расширил сферу награждаемых. С тех пор и до сегодняшнего дня награды был удостоен 651 человек по отдельности и экипаж космического корабля Apollo 13 как единое целое.

Больше всего Президентских медалей (118) вручил Барак Обама, меньше всех — Дональд Трамп (24). Награда неоднократно присуждалась посмертно — в частности, одним из первых награжденных ей стал Джон Кеннеди, награды которого удостоил Линдон Джонсон, ставший президентом США после того, как Кеннеди застрелили. А в 2018 году Дональд Трамп наградил медалью Элвиса Пресли.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208002-bayden-pered-uhodom-nagradil-messi-hilari-klinton-i-roberta-kennedi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie