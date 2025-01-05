Байден перед уходом наградил Месси, Хилари Клинтон и Роберта Кеннеди

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — Президентскую медаль свободы. Список появился на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

Как указано на сайте, награды удостоены:

Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009–-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года;

Джордж Сорос, миллиардер, филантроп;

Боно (Пол Дэвид Хьюсон), музыкант, вокалист группы U2;

Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее»;

Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий «Оскар»;

Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель Американского института кино;

Лионель Месси, аргентинский футболист;

Ирвин «Мэджик» Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers;

Ральф Лорен, знаменитый кутюрье;

Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года;

Тим Джилл, предприниматель и борец за права сексуальных меньшинств;

Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе;

Билл Най; инженер, актер и телеведущий — популяризатор науки;

кулинар и ресторатор Хосе Андрес, популяризировавший в США тапас;

Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.

Кроме того, посмертно награды удостоены:

Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании;

Джордж Ромни, экс- губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США;

Эштон Картер, министра обороны США с 2015 по 2017 год;

Фанни Лу Хамер, активистка движения за права избирателей и женщин.

Отмечается, что награду по выбору президента вручают тем, кто внес существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, а также поддержание мира во всем мире.

РБК уточняет, что изначально награда, учрежденная Гарри Трумэном, называлась просто Медалью свободы и предназначалась для лиц, отличившихся во время Второй мировой войны.

Однако в 1963 году президент Джон Кеннеди переименовал награду и расширил сферу награждаемых. С тех пор и до сегодняшнего дня награды был удостоен 651 человек по отдельности и экипаж космического корабля Apollo 13 как единое целое.

Больше всего Президентских медалей (118) вручил Барак Обама, меньше всех — Дональд Трамп (24). Награда неоднократно присуждалась посмертно — в частности, одним из первых награжденных ей стал Джон Кеннеди, награды которого удостоил Линдон Джонсон, ставший президентом США после того, как Кеннеди застрелили. А в 2018 году Дональд Трамп наградил медалью Элвиса Пресли.