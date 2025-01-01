Украина заявила, что ее морской дрон впервые в истории сбил российский вертолет. Как это стало возможно?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 31 декабря заявило, что в боевых действиях на Черном море произошло историческое событие: ее морской дрон впервые сбил ракетой российский вертолет. Специалисты предполагают, что для этого украинцы модернизировали советскую ракету.

Согласно заявлению украинской военной разведки, морской безэкипажный катер Magura V5 сбил российский вертолет Ми-8 ракетой Р-73 SeeDragon — это модифицированная в Украине советская ракета «воздух-воздух».

Еще один вертолет Ми-8, по данным ГУР, получил повреждения, но добрался до аэродрома.

Военная разведка опубликовала видео этой операции.

На них видно, как морской дрон под пулеметным огнем с вертолета ловит его в прицел, затем вертолет, вероятно, уже после попадания ракеты выбрасывает тепловые ловушки и затем падает в море.

ГУР опубликовала и перехват разговора пилота второго, подбитого вертолета с диспетчером. Пилот говорит, что видел пуск с воды и затем услышал хлопок в районе винта.

Российские военные о потере вертолета ничего не говорили; минобороны лишь заявило, что в ночь на 31 декабря у берегов Крыма были уничтожены восемь украинских морских дронов.

БЭК как платформа для оружия

Впервые Украина применила безэкипажные катера против российского флота осенью 2022 года, и с тех пор занималась их модернизацией. Она выражается не только в увеличении боевой части или систем связи дрона-камикадзе, но и в экспериментах с типами вооружений, которые устанавливались на БЭКи.

В итоге к концу 2024 года морские дроны Сил обороны Украины, в частности, самые известные модели — Magura и Sea Baby, из ударных дронов-камикадзе превратились в многоцелевые платформы.

Украинские военные публиковали, например, видео с применением морских дронов с пулеметными установками. В ночь на 6 декабря дроны Sea Baby с пулеметами атаковали российские патрульные катера, баржу, вертолеты и самолеты в Керченском проливе.

Служба безопасности Украины заявила, что на этих дронах были установлены крупнокалиберные пулеметы с программами автоматического наведения и захвата целей. СБУ утверждает, что в бою в Керченском проливе были повреждены несколько российских вертолетов, а среди летчиков были убитые и раненые.

Известно и про установку на БЭКах ударных квадрокоптеров и управляемых ракет. Именно последний вариант выглядит наиболее перспективным в части поражения техники.

Ракеты на дронах

Первые кадры с применением ракетного вооружения на украинских морских дронах были обнародованы в мае 2024 года. На них видно, как Sea Baby запускает ракеты в направлении Кинбурнской косы в оккупированной части Херсонской области. Украинские спецслужбы поясняли, что это были неуправлемые ракеты от системы залпового огня «Град». Один БЭК мог нести шесть таких ракет.

Российские каналы заявили, что эта попытка была неудачной.

Эксперты указывали, что такая система ненадежна, поскольку оператору дрона сложно учесть качку на море и вывести дрон на ударную позицию и произвести запуск под нужным углом.

В том же мае 2024 года появились и первые кадры применения с морских дронов Magura управляемых ракет Р-73.

Несколько попыток были неудачными: система наведения на дроне не могла захватить цели — вражеский вертолет или самолет — и попасть в него.

Но атака 31 декабря возле мыса Тарханкут показывает, что украинские специалисты, вероятно, переделали и улучшили старую советскую ракету Р-73.

Р-73 — это распространенная ракета класса «воздуз-воздух», которую начали разрабатывать в СССР еще в начале 1980-х. Ее дальность — 40 км, масса боевой части — около восьми килограммов.

Ракеты Р-73 разных модификаций активно применялись и применяются до сих пор армиями разных стран и как часть вооружения самолетов, и как зенитные ракеты, запускаемые с земли.

После первых неудачных испытаний украинские инженеры, вероятно, переделали систему наведения Р-73. На это указывает и то, что ракета стал считаться новой модификацией под названием Sеа Dragon.

Военно-аналитическое издание Defense Express предполагает, что в ракете усовершенствована головка самонаведения.

«Ракета Р-73 Sea Dragon успешно поражает цель, даже несмотря на то, что Ми-8 противника активно применяет тепловые ловушки. Поэтому не исключено, что в этой ракете применена новая головка самонаведения с улучшенной фильтрацией ложных целей», — сказано в статье Defense Express.

Кроме того, на видео ГУР видно, что ракета оснащена тепловизором, а система управления огнем сигнализирует о захвате цели.