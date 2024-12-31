Ханукия на Майдане. Почему в Украине начались споры из-за еврейского символа

В украинских соцсетях уже несколько дней не стихает дискуссия из-за ханукии, установленной на Майдане Незалежности в Киеве. Девятисвечник, который является символом еврейского праздника Ханука, зажгли на главной площади столицы 25 декабря.

В этом году Ханука совпала по времени с празднованием Рождества и Нового года и отмечается с 25 декабря по 2 января.

Дискуссии начались с поста известной украинской певицы Кати Чили в фейсбуке, в котором она заявила, что во время войны в столице должен стоять символ украинского Рождества, а не «других народов».

Ее пост собрал сотни комментариев, в которых некоторые пользователи осудили высказывание певицы, назвав его антисемитским, тогда как другие поддержали ее, согласившись, что ханукия на Майдане неуместна.

Рассказываем, в чем суть скандала и что означает этот иудейский символ.

В чем суть спора

Ханукию по традиции поставили на Майдане Независимости возле Главпочтамта в среду 25 декабря (это начали делать ежегодно еще до начала большой войны).

Девятисвечник, самый большой в Европе, установила Федерация еврейских общин Украины при поддержке городских властей.

Первую свечу на ханукии зажег член еврейской общины и украинский военнослужащий Тамир Эльбоим. Вместе с ним в церемонии участвовали мэр Киева Виталий Кличко и посол Израиля в Украине.

Владимир Зеленский также принял участие в зажигании ханукальных свечей на другом мероприятии с раввинами. Как сказал президент Украины, «это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники».

А уже на следующий день в соцсетях появился пост певицы Кати Чили, в котором она возмутилась тем, что в центре Киева установлен символ «других народов», а не украинского Рождества.

«В центре украинского государства в столице Украины, во время войны за Украину, должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности, уважении и почете. Уважение в первую очередь должно быть своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ», — написала артистка.

Ее сообщение собрало тысячи вариантов реакции, как одобрительной, так и возмущенной, а под ним разгорелась дискуссия, которая длилась несколько дней.

Отдельные посты и даже колонки в СМИ опубликовали лидеры общественного мнения, и это доказывает, что тема для украинцев оказалась чувствительной.

Федерация еврейских общин Украины, которая установила ханукию, дискуссию не комментировала.

Один из самых прочувствованных постов написала известный украинский психолог еврейского происхождения Светлана Ройз. Она поделилась историей своей семьи, которой пришлось пережить погромы и Холокост, а также столкнуться с бытовым антисемитизмом в более поздние годы.

«Я надеюсь, что украинским евреям не придется чувствовать себя здесь в гостях, — написала Ройз, муж которой сейчас служит в армии. — Я хочу верить, что мы будем строить Украину, где есть место всем». Психолог добавила, что «когда мы чувствуем собственную ценность, мы можем ценить, а не обесценивать других».

Журналист и популярный блогер Виталий Портников, который также имеет еврейское происхождение, коснулся в том числе истории религии.

«Если бы не было никаких евреев, откуда бы взялся мессия, день рождения которого празднуют христианские конфессии?» — напомнил он.

По его мнению, разжигание ксенофобских настроений среди украинцев выгодно России и всем империям, которые когда-либо владели украинскими землями.

«Им было необходимо демонстрировать всему миру ксенофобию украинцев как одно из доказательств того, почему украинцы должны быть порабощенным народом», — написал Портников.

Аргументы сторон

Портников также напомнил, что российский президент Владимир Путин постоянно возвращается к «образу Украины ксенофобов и шовинистов», чтобы доказать миру, что он воюет с «крепостью антисемитизма».

«Каждый, кто выступает с антисемитскими, украинофобскими или любыми другими ксенофобскими заявлениями, копает могилу всему украинскому народу», — подытожил Портников.

В дискуссию по поводу еврейской ханукии вступили также военные, отметив, что в ВСУ бок о бок с христианами воюет немало представителей других конфессий, в том числе евреев.

«Можете дальше своими сообщениями выражать презрение тем гражданам Украины, которые воюют за вас, но не являются христианами по вероисповеданию», — написала военнослужащая и поэтесса Ярина Чорногуз.

Некоторые авторы также обратили внимание на то, что христианские общины, в отличие от еврейской, не выступили с инициативой установить свои символы на Майдане.

Предприниматель и экс-чиновник Львовской обладминистрации Роман Матис отметил, что «еврейская община в Украине позаботилась о том, чтобы обратиться к городским властям столицы Украины для получения разрешения на установку важного для них символа праздника».

Рождественскую елку и вертеп традиционно устанавливают в Киеве возле Софийского собора, то есть в другой точке столицы.

Журналистка Мириам Драгина добавляет, что ханукию ежегодно ставят на окна и зажигают на площадях разных стран по всему миру — и это всегда делают по запросу и за деньги еврейских общин.

Согласно еврейским заповедям, отмечает она, ханукия символизирует «возможность подарить другим крошку надежды среди темноты». Традиционно еврейская община собирает пожертвования и делает подарок другим жителям города, потому что исторически не все могли себе это позволить, добавила Драгина.

Вместе с тем, было и немало сообщений, авторы которых согласились с Катей Чили, что символ еврейского праздника на главной площади столицы неуместен.

Об этом в числе других написал известный киевский предприниматель и меценат еврейского происхождения Гарик Корогодский.

Он отметил, что не считает установку символа веры в центре Киева уместной — и вообще не очень понимает, зачем выставлять напоказ праздничный атрибут одного из народов, проживающих в Украине, забывая о других национальностях и народах.

«Я тоже считаю ханукию на Майдане неуместной. Я украинец, я еврей, я атеист. И я не люблю все церковные праздники, — написал Корогодский. — Мой посыл таков: если можно ставить на Майдане Хануку, почему так же не могут ромы, татары, мусульмане ставить свои символы?»

Впоследствии певица Катя Чили ответила на комментарии к своему сообщению и объяснила, что имела в виду «сплоченность вокруг государственной символики» Украины.

«Я готова продолжить [диалог], когда в Израиле поставят на главной площади дидух [сноп колосьев — традиционный украинский рождественский символ — Ред.] или трезубец. У нас война. Война за нашу землю. И претендентов на нее больше одного», — написала артистка.

Почему ставят ханукию

Ханука — это еврейский праздник, который символизирует восстановление Иерусалима и повторное освящение Второго Храма, которое произошло в начале восстания Маккавеев против империи Селевкидов во II веке до нашей эры.

Празднование длится восемь ночей и дней, начиная с 25-го дня месяца Кислев (девятый по счету месяц) по еврейскому календарю. Он приходится на период с конца ноября до конца декабря по григорианскому календарю.

В этом году Ханука пришлась на период с 25 декабря по 2 января.

Первые ханукальные свечи торжественно зажгли в Киеве, Днепре, Одессе, Черновцах, Херсоне, Кривом Роге, Коломые и других городах Украины.

Ханукию в этом году также впервые зажгли на Зеркальном поле в Бабьем Яру — мемориале на месте массового убийства евреев нацистами в 1941–1943 годах.

В 2024 году празднование Хануки начали вечером 25 декабря, а закончат 2 января 2025 года.

Во время Хануки евреи по всему миру ежедневно зажигают по одной свече на девятисвечнике, который называется ханукия, или менора Хануки. Возле нее ежедневно кладут подарки для детей.

Зажигание ханукии символизирует духовную стойкость и победу святости и света над тьмой.

В статусе государственного праздника Ханука в Украине отмечается с 2020 года.

Есть ли в Украине этнические предрассудки?

Случаи вандализма и другая негативная реакция на установку ханукии в разных городах Украины были и в предыдущие годы. Но свидетельствуют ли они о росте антисемитизма в украинском обществе?

Этот вопрос исследуют различные организации, в том числе Объединенная еврейская община Украины с 2018 года проводит системный мониторинг случаев антисемитизма в Украине.

Как свидетельствуют отчеты организации (последний из них опубликован в 2021 году), за последние три года — с 2018 по 2020 — уровень антисемитизма в стране упал. Сами случаи, которые организация трактовала как антисемитизм, насчитывают несколько десятков на всю страну.

Она также отмечает, что системного движения с широкой поддержкой антисемитских идей в Украине нет.

В октябре 2023 года Киевский международный институт социологии изучил уровень этнических предрассудков в Украине.

Исследователи измеряли минимальную социальную дистанцию с представителями других этносов — от 1 (согласен допустить как члена семьи) до 7 (не пускал бы в Украину). Уровень социальной дистанции часто интерпретируют как уровень предубеждений к той или иной группе.

Как свидетельствуют данные опроса 2023 года, самый низкий уровень этнических предубеждений в Украине был к украинцам и полякам.

Далее следуют канадцы и американцы, а за ними — немцы, французы и евреи с примерно одинаковыми значениями.

В целом уровень ксенофобии в Украине несколько повысился после начала полномасштабной войны. Но причиной этого исследователи назвали ухудшение отношения к русским и белорусам.