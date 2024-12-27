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Новости русской службы Би-би-си

Нетаньяху и дело о коррупции. Жену премьер-министра Израиля подозревают в запугивании свидетелей

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Сара Нетаньяху
Сара Нетаньяху. Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миарой распорядилась провести расследование в отношении супруги премьер-министра Сары Нетаньяху. Ее подозревают в преследовании свидетелей и препятствовании правосудию в рамках расследования коррупционных дел в отношении ее мужа.

Решение, принятое в четверг Бахарав-Миарой совместно с гособвинителем Амитом Айсманом, основывается на расследовании израильских журналистов, в котором утверждается, что Сара Нетаньяху организовала кампанию в социальных сетях, направленную против предполагаемых «врагов» премьер-министра.

Суть кампании заключалась в атаках на определенную группу лиц на различных онлайн-платформах.

В расследовании утверждается, что среди прочих жертвами этих действий стали бывший генеральный прокурор, предъявивший обвинение Биньямину Нетаньяху, и главный обвинитель.

Также кампания была развернута против Хадас Кляйн, свидетельницы по одному из дел.

После выхода репортажа в эфир Кляйн и еще несколько человек подали в полицию жалобы на Сару Нетаньяху.

На протяжении длительного периода в отношении Биньямина Нетаньяху ведется судебное разбирательство по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и торговле привилегиями. В этом месяце он начал давать показания в свою защиту.

Возмущение в кругу Нетаньяху

В четверг премьер-министр Израиля опубликовал четырехминутное видео, в котором в резких выражениях назвал нападки на него и его жену «убийством личности» и «кровавыми наветами», осуществляемыми «левым лагерем и средствами массовой информации».

«Лжи нет предела. Нет предела гнусным вымыслам, фактам, вырванным из контекста, фейковым новостям, промыванию мозгов», — заявил он.

Политические союзники Нетаньяху также яростно отреагировали на решение объявить расследование в отношении Сары.

Ярив Левин, министр юстиции, раскритиковал генпрокуратуру в своем телеграм-канале, написав, что ведомство докатилось до того, что занимается расследованием сплетен, услышанных по телевидению.

Спикер израильского парламента Амир Охана заявил, что считает решение Бахарав-Миары политически мотивированным.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, один из самых ультраправых членов правительства Нетаньяху, призвал уволить Гали Бахарав-Миару.

«Тот, кто политически преследует министров правительства и их семьи, не может продолжать занимать должность генерального прокурора», — написал он на платформе X (бывший твиттер).

Бахарав-Миара на протяжении последних двух лет критиковала правительство Нетаньяху за попытки протащить судебную реформу, которую многие в Израиле считают по сути лишением судебной власти каких-либо полномочий.

Принять реформу не удалось в следствие самых многочисленных в новейшей истории Израиля протестов, на которые в течение нескольких месяцев ежедневно выходили миллионы человек по всей стране.

Премьер на скамье подсудимых

75-летний Нетаньяху — первый действующий премьер-министр Израиля, которому предъявлены обвинения по уголовному делу.

Обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и подкупе были предъявлены ему еще в 2019 году. Однако только на прошлой неделе суд постановил, что премьер-министр должен начать давать показания — и должен он это делать три раза в неделю. До этого суд выслушал показания 120 свидетелей обвинения.

Биби Нетаньяху называет обвинения в свой адрес «океаном абсурда».

«Я ждал восемь лет этого момента, чтобы рассказать правду. Но я еще и премьер министр… Я возглавляю страну, которая ведет войну на семи фронтах. И я думаю, эти два дела могут быть сделаны параллельно», — заявил он в суде 10 декабря.

Всего в отношении Нетаньяху заведено три дела: «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206232-netanyahu-i-delo-o-korrupcii-zhenu-premer-ministra-izrailya-podozrevayut-v-zapugivanii-svideteley/

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