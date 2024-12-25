Назвал "Чык-Чырыком" и пародировал: стендап-комика Комиссаренко начали судить за оскорбление Лукашенко

В Минске начался суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой БЕЛТА.

Дело рассматривается в порядке специального производства.

Как пишет издание, Вячеслав Комиссаренко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь:

часть 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

часть 2 статьи 367 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь),

часть 1 статьи 368 (оскорбление Президента Республики Беларусь).

Следственный комитет начал спецпроизводство в отношении стендап-комика 15 августа 2024 года.

"Согласно материалам дела, фигурант разместил в интернете ряд видео с высказываниями, содержащими клевету и оскорбления в адрес главы государства, а также разжигание социальной вражды или розни", – говорится в материале.

Сейчас суд приступил к исследованию доказательств по делу.

Как уточняет РБК, по статье о разжигании ненависти комику грозит до пяти лет заключения, если он вернется в страну. За оскорбление Лукашенко в Беларуси могут лишить свободы на срок до четырех лет.

Отмечается, что ранее Комиссаренко в юмористической программе "Что было дальше" называл Лукашенко "Чык-Чырыком" и пародировал его. Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Беларуси. В самом ведомстве назвали эту информацию "полной чушью", пишет издание.

В 2021 году Комиссаренко запретили выступать в Беларуси. Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако позже уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Беларуси.

По информации издания, Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске, начал карьеру в рекламе, где работал копирайтером и писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу.

В 2008 году в составе дуэта «Совесть» он дебютировал в проекте "Смех без правил" на ТНТ, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на этом канале. В 2020 году он ушел с ТНТ, объяснив это выгоранием и "законами телевидения".

После ухода Комиссаренко завел свой YouTube-канал, который набрал почти 1,5 млн подписчиков, а также продолжает выступать за границей.

Напомним, в прошлом году Комиссаренко оказался в центре внимания СМИ из-за своего брака. Он женился на вебкам-модели, но узнал о работе жены, по его словам, лишь после свадьбы.