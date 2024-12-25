Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назвал "Чык-Чырыком" и пародировал: стендап-комика Комиссаренко начали судить за оскорбление Лукашенко

Опубликовано:

Слава Комиссаренко
Слава Комиссаренко. Фото: instagram.com/slavakomissarenko

В Минске начался суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой БЕЛТА.

Дело рассматривается в порядке специального производства.

Как пишет издание, Вячеслав Комиссаренко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь:

  • часть 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),
  • часть 2 статьи 367 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь),
  • часть 1 статьи 368 (оскорбление Президента Республики Беларусь).

Следственный комитет начал спецпроизводство в отношении стендап-комика 15 августа 2024 года.

"Согласно материалам дела, фигурант разместил в интернете ряд видео с высказываниями, содержащими клевету и оскорбления в адрес главы государства, а также разжигание социальной вражды или розни", – говорится в материале.

Сейчас суд приступил к исследованию доказательств по делу.

Как уточняет РБК, по статье о разжигании ненависти комику грозит до пяти лет заключения, если он вернется в страну. За оскорбление Лукашенко в Беларуси могут лишить свободы на срок до четырех лет.

Отмечается, что ранее Комиссаренко в юмористической программе "Что было дальше" называл Лукашенко "Чык-Чырыком" и пародировал его. Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Беларуси. В самом ведомстве назвали эту информацию "полной чушью", пишет издание.

В 2021 году Комиссаренко запретили выступать в Беларуси. Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако позже уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Беларуси.

По информации издания, Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске, начал карьеру в рекламе, где работал копирайтером и писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу.

В 2008 году в составе дуэта «Совесть» он дебютировал в проекте "Смех без правил" на ТНТ, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на этом канале. В 2020 году он ушел с ТНТ, объяснив это выгоранием и "законами телевидения".

После ухода Комиссаренко завел свой YouTube-канал, который набрал почти 1,5 млн подписчиков, а также продолжает выступать за границей.

Напомним, в прошлом году Комиссаренко оказался в центре внимания СМИ из-за своего брака. Он женился на вебкам-модели, но узнал о работе жены, по его словам, лишь после свадьбы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204454-stendap-komika-slavu-komissarenko-nachali-sudit-za-oskorblenie-lukashenko-v-belarusi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie