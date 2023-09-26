"В этой ситуации ужасно все": стендап-комик Слава Комиссаренко узнал о прошлом жены из новостей

Известный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, недавно связавший себя узами брака с любимой девушкой, высказался по поводу слухов о ее прошлом. Пост он опубликовал в Instagram.

Знаменитый белорусский стендап-комик недавно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Юлией Шашковой. Фото и видео с торжества опубликовала в соцсетях сама невеста.

Однако, как пишет белорусский портал Reformation, на фоне состоявшейся свадьбы в Сети появилась информация о том, что супруга комика раньше работала вебкам-моделью. При этом сам Комиссаренко, как выяснилось, этого не знал, о чем высказался в опубликованном посте.

"Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать.

Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца.

Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось", – написал комик.

В комментариях подписчики попытались подбодрить Комиссаренко.

"Ничего ужасного не случилось. Красивая девушка", "Все, что не убивает стендапера, делает его выступления сильнее", "История, конечно, неприятная сама по себе, но какой материал для стендапа!" – написали в комментариях поклонники.

На сайте 24СМИ говорится, что Слава Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске в семье преподавателей. Прославился благодаря выступлениям в программах "Смех без правил" и Comedy Battle.