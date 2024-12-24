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Новости русской службы Би-би-си

В Средиземном море затонул сухогруз "Урса Майор", много лет снабжавший российских военных в Сирии. Что известно

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Сухогруз в водах
Сухогруз. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что российское грузовое судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Сухогруз, который с 2017 по 2022 год доставлял грузы для российских военных в Сирии, затонул в международных водах между городами Агилас в Испании и Оран в Алжире.

Ранее о взрыве со ссылкой на свои источники сообщало испанское издание La Verdad.

По данным МИД, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в испанский порт Картахена, но двое моряков пропали без вести.

Судно, принадлежащее компании"Оборонлогистика", вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и, согласно официальным данным, направилось во Владивосток с грузом для "развития портовой инфраструктуры", отмечает "Медиазона" (в реестре "иноагентов"). Владелец судна сообщил, что "Урса Майор" — флагман его флота, — направлялось во Владивосток с двумя кранами для порта весом 380 тонн каждый и крышками люков для ледоколов весом в 45 тонн.

La Verdad пишет, что контейнеры на "Урса Майор" были пустыми.

Испанское агентство спасения на море Salvamento Marítimo сообщило, что 14 человек были найдены на спасательной шлюпке и благополучно доставлены в Испанию, а затем в район кораблекрушения прибыл российский военный корабль, чтобы взять на себя руководство спасательной операцией

Судно "Урса Майор" находилось в том же районе, что и другое российское судно, попавшее под санкции, "Спарта". На прошлой неделе эти два судна были замечены направляющимися через Ла-Манш, предположительно под конвоем.

Ранее OSINT-аналитики обратили внимание на российскую флотилию, вошедшую в Средиземное море предположительно для эвакуации российских военных и техники в Сирии. В ее состав входили три больших десантных корабля, а также торговые суда "Спарта" и "Урса Майор".

Ранее в декабре украинская военная разведка сообщила, что "Спарта" направлялась на российскую военно-морскую базу на сирийском побережье в Тартусе, чтобы вывезти военное имущество из Сирии после падения режима Башара Асада.

Официальный представитель Кремля заявил в понедельник, что Россия находится в контакте с новыми властями Сирии по поводу будущего своих двух военных объектов на территории страны как по дипломатическим, так и по военным каналам.

Владелец "Урса Майор" компания "Оборонлогистика" активно участвует в перевозке грузов в Тартус, хотя во вторник появились сообщения, что пунктом назначения "Спарты" был Порт-Саид в Египте.

Сайт мониторинга морского транспорта LSEG сообщил Би-би-си, что по данным автоматической идентификационной системы судна (AIS), с 11 декабря пунктом назначения "Урса Майор" значится Владивосток, хотя в предыдущем рейсе в сентябре пунктом назначения был Тартус.

В понедельник ГУР сообщило, что судно "Спарта" вышло из строя у берегов Португалии, но проблему удалось устранить. "Урса Майор" также была известна как "Спарта III", поэтому неясно, о каком судне идет речь.

Неизвестно, что стало причиной взрыва на "Урса Майор".

Однако на видео, снятом с танкера "Росс Си" между 12:00 и 13:00 по Гринвичу в понедельник и верифицированном Би-би-си, видно, что сухогруз сильно кренится.

Судно затонуло примерно в 01:20 по Гринвичу во вторник.

"Урса Майор" построили в 2009 году. После вторжения России в Украину в 2022 году судно попало под санкции из-за роли судовладельца в поставках грузов российским военным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204414-v-sredizemnom-more-zatonul-suhogruz-ursa-mayor-mnogo-let-snabzhavshiy-rossiyskih-voennyh-v-sirii-chto-izvestno/

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