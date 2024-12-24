Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу

78-лентий экс-президент США Билл Клинтон был доставлен в больницу из-за высокой температуры. Сейчас его состояние стабильное и угрозы нет, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает телеканал со ссылкой на заместителя главы администрации Клинтона Анхель Уренья, 42-ый президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был госпитализирован с высокой температурой.

Из-за инфекции 78-летнего политика доставили в медицинский центр университета Джорджтауна в Вашингтоне.

Отмечается, что об угрозе жизни речи не идет и ситуация не является экстренной.

"Он в хорошем расположении духа и благодарен за оказываемую ему помощь", - сообщил Уренья.