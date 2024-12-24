Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу
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78-лентий экс-президент США Билл Клинтон был доставлен в больницу из-за высокой температуры. Сейчас его состояние стабильное и угрозы нет, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.
Как сообщает телеканал со ссылкой на заместителя главы администрации Клинтона Анхель Уренья, 42-ый президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был госпитализирован с высокой температурой.
Из-за инфекции 78-летнего политика доставили в медицинский центр университета Джорджтауна в Вашингтоне.
Отмечается, что об угрозе жизни речи не идет и ситуация не является экстренной.
"Он в хорошем расположении духа и благодарен за оказываемую ему помощь", - сообщил Уренья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203955-byvshiy-prezident-ssha-bill-klinton-popal-v-bolnicu/