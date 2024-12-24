Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу

Опубликовано:

Билл Клинтон
Билл Клинтон. Фото: Bloomberg/Getty Images

78-лентий экс-президент США Билл Клинтон был доставлен в больницу из-за высокой температуры. Сейчас его состояние стабильное и угрозы нет, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает телеканал со ссылкой на заместителя главы администрации Клинтона Анхель Уренья, 42-ый президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был госпитализирован с высокой температурой.

Из-за инфекции 78-летнего политика доставили в медицинский центр университета Джорджтауна в Вашингтоне.

Отмечается, что об угрозе жизни речи не идет и ситуация не является экстренной.

"Он в хорошем расположении духа и благодарен за оказываемую ему помощь", - сообщил Уренья.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203955-byvshiy-prezident-ssha-bill-klinton-popal-v-bolnicu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie