Циклон "Шидо" унес жизни 94 человек в Мозамбике

Циклон «Шидо», на минувшей неделе вышедший на сушу с Индийского океана, унес жизни 94 человек в Мозамбике, сообщили местные власти.

Национальный институт по управлению рисками и стихийными бедствиями (INGD) сообщил, что 768 человек получили ранения и более 622 000 человек в той или иной степени пострадали от стихийного бедствия.

Циклон «Шидо» сначала ударил по французской территории Майотта в Индийском океане, а затем переместился в Мозамбик, Малави и Зимбабве.

Территории Мозамбика циклон достиг 15 декабря. Скорость ветра достигала 260 км/ч, в первые 24 часа выпало 250 мм.

В Мозамбике шторм обрушился на северные провинции, которые регулярно страдают от циклонов. Сначала он достиг Кабо-Делгадо, а затем двинулся вглубь страны, в Ниасу и Нампулу.

По словам представителей INGD, циклон повлиял на сектор образования и здравоохранения. Пострадало 110 тысяч учащихся, школьная инфраструктура серьезно повреждена.

В сообщении INGD говорится, что пострадали около 52 санитарных объектов, что еще больше затрудняет доступ к основным услугам здравоохранения. Ситуация усугубляется в районах, где доступ к медицинским учреждениям был ограничен и до циклона.

Даниэль Чапо, лидер правящей партии Мозамбика, заявил местным СМИ, что правительство мобилизует поддержку на «всех уровнях» в ответ на циклон.

На Майотте «Шидо» стал самым сильным штормом, обрушившимся на архипелаг за последние 90 лет, в результате чего пострадали десятки тысяч человек.

Министерство внутренних дел Франции в своем последнем сообщении подтвердило гибель 35 человек.

Префект Майотты ранее заявил местным СМИ, что число погибших может значительно возрасти после полной оценки ущерба, предупредив, что оно «определенно составит несколько сотен человек» и может достичь тысяч.

На помощь местному населению были направлены более 1300 полицейских.

Спустя неделю после циклона многие жители по-прежнему испытывают нехватку предметов первой необходимости, однако снабжение столицы водой постепенно налаживается.

По словам представителей министерства, каждый день доставляется около 100 тонн оборудования с помощью воздушного моста между Майоттой, Реюньоном и материковой Францией.

В своем заявлении в пятницу министр внутренних дел Бруно Ритейло сообщил, что в этот день на Майотте было распределено 80 тонн продовольствия и 50 тонн воды.

Тропические циклоны характеризуются очень высокой скоростью ветра, обильными осадками и штормовыми нагонами, которые представляют собой кратковременное повышение уровня моря. Это часто приводит к масштабным разрушениям и наводнениям.

По словам представителей INGD, этот циклон «еще раз подчеркивает уязвимость социальной инфраструктуры перед изменением климата и необходимость разработки устойчивых планов для смягчения будущих последствий».

В силу сложности штормовых погодных систем точно измерить влияние на них изменения климата не всегда возможно. Однако повышение среднегодовой температуры влияет на эти штормы вполне ощутимо.

Климатический орган ООН, МГЭИК, ранее заявил, что существует «высокая степень уверенности» в том, что деятельность человека способствовала увеличению количества осадков, связанных с тропическими циклонами, и «средняя степень уверенности» в том, что из-за деятельности человека интенсивность тропических циклонов, вероятно, будет расти.