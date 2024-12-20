В России мусульманам разрешили многоженство

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Совет улемов разрешил российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство.

Как сообщил изданию муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

"Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги", - прокомментировал он.

Религиозный деятель добавил, что мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной.

"Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам)", - добавил муфтий.

Напомним, в мае этого года в соцсетях ТРК Grand Park в Алматы появилась публикация, авторы которой анонсировали конкурс, используя при этом лозунг "Купи токалке чемодан - получи чемодан для жены бесплатно". Лозунг вызвал многочисленные возмущения со стороны казахстанцев.

Позже пост был удален. В полиции сообщили, что проводится проверка. В городском акимате заявили, что администрации будет вручена рекомендация об устранении нарушений.

В Министерстве культуры и информации РК высказались о скандальной рекламе про "токал". Там напомнили, что в Казахстане многоженство противоречит закону, а основными составляющими семейной политики в стране являются укрепление семейных ценностей, продвижение приоритетной модели семьи, равенство мужчин и женщин во всех сферах деятельности.

Отметим, согласно статье 11 кодекса "О браке (супружестве) и семье", в Казахстане не допускается заключение брака между:

лицами одного пола;

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке (супружестве);

близкими родственниками;

усыновителями и усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми;

лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.