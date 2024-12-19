"Все свистит у виска. И секунды, и пули": Путин заявил, что россиянам нужна "движуха" (видео)

Владимир Путин подводит итоги года на прямой линии, которая совмещена с пресс-конференцией. В своей речи Путин заявил, что россиянам нужна "движуха", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Нам скучно. Застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха" - все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, сейчас пули. Так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас", - отметил Владимир Путин во время прямого эфира, где он подводит итоги.

Отметим, что в прошлом году два традиционных для Владимира Путина формата - большую пресс-конференцию с журналистами и "прямую линию" с населением - совместили.

Так, за четыре часа было задано более полусотни вопросов - в том числе и про войну в Украине, и про возможный запрет абортов в частных клиниках, и про рост цен - однако четкие ответы, как часто бывает, получены не были. Об основных затронутых темах мы писали здесь.

При этом в 2022 году, как сообщает Русская служба BBC, когда Россия вторглась в Украину, ни "прямая линия", ни пресс-конференция не проводились. Поэтому к совмещенному формату тогда был несколько повышенный интерес - это мероприятие проходило спустя всего неделю после того, как Владимир Путин объявил о выдвижении на свой уже пятый президентский срок.