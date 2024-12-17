Очередной скандал с принцем Эндрю. Он дружил с человеком, которого власти Британии считают агентом Китая

Принц Эндрю, герцог Йоркский (средний сын покойной королевы Елизаветы II) не присоединится к остальным членам королевской семьи на традиционное празднование Рождества в поместье Сандрингем, сообщили Би-би-си источники во дворце. Такое решение принято на фоне очередного громкого скандала с участием принца Эндрю.

На этот раз дело в его дружбе с человеком, которого власти Великобритании считают агентом Китая.

Ранее он упоминался только под кодовым именем H6, но во вторник британский суд разрешил назвать его имя: это бизнесмен из Китая Янг Тэнбо, он также нередко фигурирует в документах под именем Крис Янг.

Связи Тэнбо с младшим братом Карла III Эндрю спровоцировали скандал в Британии. Власти страны считают, что Тэнбо по заданию Пекина участвовал в операции по сближению с влиятельными людьми в Соединенном Королевстве с целью оказания на них влияния в интересех Китая.

В заявлении, сделанном в понедельник, китайский бизнесмен заявил, что «не сделал ничего плохого или противозаконного» и не причастен к шпионской деятельности, в которой его подозревают.

В настоящий момент въезд Тэнбо в Британию запрещен.

В офисе принца Эндрю заявили, что герцог Йоркский никогда не обсуждал с китайцем ничего деликатного.

Но этих заверений недостаточно. Скандал вышел на первые полосы британской прессы, и, как сообщается, это Рождество брат короля проведет у себя дома в Виндзоре.

Рождественская утренняя церковная служба в часовне Сандрингема и последующий семейный праздник за закрытыми дверями — одно из самых важных событий в королевском календаре, на которое обычно собирается вся королевская семья.

Реакция Китая

Посольство Китая в Лондоне выпустило заявление, в котором предупредило Великобританию, чтобы она «перестала создавать проблемы» Китаю.

Представитель посольства также обвинил британских законодателей в «высокомерии и бесстыдстве» в связи с этими утверждениями.

«Мы призываем британскую сторону немедленно прекратить создавать проблемы, прекратить антикитайские политические манипуляции и прекратить подрывать дипломатический обмен между Китаем и США», — заявил представитель китайского посольства.

По его мнению, истинные цели британских властей — очернить Китай и нацелиться на китайское сообщество в Великобритании.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис приветствовал решение суда назвать имя Янга Тэнбо. Однако, по его словам, это дело — не единственное в таком роде. Он заявил, что Британия сталкивается с «постоянными попытками ряда государств, включая Китай, Россию и Иран, нанести ущерб безопасности страны».

Джарвис заявил, что министерство внутренних дел усердно работает над внедрением новой схемы по контролю за иностранным влиянием, которая станет аналогом закона США о регистрации иностранных агентов.

Ожидается, что британский закон обретет силу летом 2025 года.

Как развивался скандал

Публикации о тесных связях принца Эндрю с Янгом Тэнбо появились после решения британского суда по вопросам национальной безопасности, в котором было сказано, что выходец из Китая получил «необычно высокое доверие» члена британской королевской семьи.

В частности, известно, что в 2020 году он был приглашен на праздничную вечеринку, устроенную по случаю дня рождения герцога Йоркского, где получил от принца неформальное разрешение вести дела от его имени в ходе любых возможных переговоров с потенциальными китайскими инвесторами.

В ходе задержания на границе в 2021 году в одном из изъятых у китайского бизнесмена устройств было найдено письмо от советника принца, Доминика Хэмпшира, в котором, в частности, были такие строки: «Если не считать ближайших доверенных лиц принца [во дворце], вы находитесь на самой вершине [списка], в который хотели бы попасть многие, очень многие люди».

«С помощью ваших советов мы нашли способ незаметно вводить и выводить нужных людей из дома в Виндзоре», — продолжает Хэмпшир. Однако в ходе апелляционных слушаний из текста письма была зачитана лишь короткая выдержка, и кто входил в число «нужных людей», там не уточнялось.

На прошлой неделе 64-летний принц Эндрю выпустил первое официальное заявление в связи со скандалом, в котором говорится, что он полностью разорвал отношения с Тэнбо по совету британских официальных лиц. Принц продолжает настаивать, что не обсуждал с бизнесменом вопросы деликатного характера.

Почему именно Эндрю?

В решении Siac говорится, что Янг Тэнбо имел возможность «налаживать отношения между высокопоставленными китайскими чиновниками и видными деятелями Великобритании, которых китайские власти могли использовать с целью политического вмешательства».

В руководстве британских спецслужб опасались, что Пекин может воспользоваться возможностью оказывать влияние на герцога Йоркского, который вот уже несколько лет переживает не лучшие времена в связи со скандалом по поводу дружбы с Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальных домогательствах.

Эпштейн — не единственный контакт принца Эндрю, нанесший ущерб его репутации.

Он также неоднократно встречался с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном и сподвижником покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. После свержения отца Каддафи-младший был объявлен в розыск Международным уголовным судом по обвинению в преступлениях против человечности.

Среди близких знакомых принца также в разное время были зять бывшего президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али, подозреваемый в отмывании денег, бизнесмен ливийского происхождения Тарек Кайтуни, отсидевший срок за хранение наркотиков и контрабанду оружия, и другие.

В январе 2022 года Букингемский дворец объявил, что военные титулы и королевские обязанности принца Эндрю, третьего сына королевы, были с него сняты. Он также не может больше использовать титул Его Королевское Высочество в официальном качестве.

По данным британских властей, его отношения с китайским бизнесменом сложились у принца в то время, когда тот «находился под значительным давлением», что «могло сделать его уязвимым для злоупотребления такого рода влиянием».

По данным британской разведки, подобная практика скрытого политического давления широко применяется китайскими властями по всему миру, силами членов специального подразделения Коммунистической партии Китая (КПК), известного как Рабочий отдел Объединенного фронта (UFWD).

Британское министерство внутренних дел утверждает, что Янг Тэнбо якобы тесно сотрудничает с UFWD и выполнял в Британии указания Пекина, чтобы в случае необходимости использовать свои близкие личные отношения с принцем в целях политического вмешательства.

Впрочем, он встречался не только с Эндрю. По данным Sunday Times, за прошедшие 15 лет он встретился со многими высокопоставленными фигурами Британии, включая двух премьер-министров: с Дэвидом Кэмероном на одном из приемов на Даунинг-стрит и с Терезой Мэй на торжественном мероприятии.

Что говорит сам бизнесмен и как он попал в Британию

Янг Тэнбо (он же Крис Янг) родился в Китае 21 марта 1974 года. После университета он некоторое время работал в КНР мелким госслужащим, пока в 2002 году не переехал в Великобританию.

Подучив в Лондоне английский язык, он поступил в магистратуру Йоркского университета, по окончании которой остался в Великобритании, основав там в 2005 году туристическую фирму (в других источниках — консалтинговую) . В мае 2013 года ему был предоставлен бессрочный вид на жительство в Соединенном Королевстве.

Однако в прошлом году он был аннулирован лично тогдашней главой МВД Суэллой Браверман.

Сам Янг Тэнбо отрицает все обвинения в свой адрес. По словам бизнесмена, он стал жертвой охлаждения отношений между Лондоном и Пекином.

«Политический климат изменился — и, к сожалению, я пал его жертвой, — пишет тот в письме, распространенном его адвокатами. — Когда отношения хорошие, и китайские инвестиции востребованы, мне рады в Великобритании. Когда же отношения портятся, то занимают антикитайскую позицию, и я оказываюсь в стороне».

По словам Тэнбо, он «всегда стремился развивать партнерские отношения и наводить мосты между Востоком и Западом», и с его помощью Британия получила инвестиции на общую сумму в сотни миллионов фунтов.

«Я строил свою личную жизнь в Великобритании на протяжении двух десятилетий и люблю эту страну как свой второй дом, — уверяет он. — Я бы никогда не сделал ничего, что могло бы навредить интересам Великобритании».

Борьба за вид на жительство

Проблемы начались 6 ноября 2021 года, когда бизнесмена впервые остановили на британской границе, однако тогда все ограничилось коротким допросом и временным изъятием у него мобильных устройств.

Скандал получил развитие в феврале 2023 года, когда Янг собирался вернуться в Лондон после очередного визита в Пекин, однако в последний момент обнаружил, что его сняли с рейса. Уже купленный билет бизнесмена был аннулирован, а самому ему сообщили, что глава британского МВД рассматривает возможность отмены и предоставленного ему ВНЖ.

Спустя еще месяц возглавлявшая тогда министерство внутренних дел страны Суэлла Браверман распорядилась аннулировать его ВНЖ и закрыть ему въезд в Великобританию, о чем сам предприниматель узнал из официального письма министерства от 23 марта.

Янг оспорил это решение в апелляционном трибунале, однако тот оставил запрет в силе, сославшись на позицию МВД о том, что его присутствие в стране по-прежнему нежелательно «по соображениям национальной безопасности».

В августе 2023 года Янг подал апелляцию повторно — уже в Специальную комиссию по иммиграционным жалобам (Siac). Рассмотрение дела тянулось почти полтора года, однако на прошлой неделе бизнесмен вновь получил отказ.

В решении Siac говорится, что въезд в Британию запрещен Янгу из-за подозрений в том, что он выполнял распоряжения и действовал в интересах китайских властей. А именно — намеренно устанавливал контакты с высокопоставленными представителями британской элиты, чтобы — за счет этих личных связей — иметь возможность оказывать влияние на внешнюю политику Соединенного Королевства.